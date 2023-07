July 28, 2023 11:07 am | Updated 11:07 am IST

ಇತರ ಯೂರೋಪ್ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಉಗ್ರ-ಬಲಪಂಥೀಯ ಪಕ್ಷಗಳು ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವಾಗಲೂ ಮುಖ್ಯವಾಹಿನಿಯ ಸಂಪ್ರದಾಯವಾದಿ ಮತ್ತು ಸಮಾಜವಾದಿ ಪಕ್ಷಗಳು ಮತದಾರರ ನೆಚ್ಚಿನ ಆಯ್ಕೆಗಳಾಗಿ ಉಳಿದಿವೆ ಎಂದು ಭಾನುವಾರ ನಡೆದ ಸ್ಪೇನಿನ ಸಂಸತ್ ಚುನಾವಣೆ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಪೆಡ್ರೊ ಸ್ಯಾಂಚೆಝ್ ಅವರ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ ಆಡಳಿತಾರೂಢ ಸ್ಪ್ಯಾನಿಷ್ ಸಮಾಜವಾದಿ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಪಾರ್ಟಿ (ಪಿಎಸ್ಒಇ), ಸರ್ಕಾರದ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಪಾಲಿನ ಭರವಸೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಹೊಸ ಜನಾದೇಶ ಕೋರಿತು, ಆದರೆ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷ ಪೀಪಲ್ಸ್ ಪಾರ್ಟಿ (ಪಿಪಿ) ವ್ಯಾಪಾರ ಪರ ಹೂಡಿಕೆ ನೀತಿಗಳ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡಿತು. ಪಿಪಿ ಕಳೆದ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ೮೯ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದಿದ್ದರೆ, ಈ ಬಾರಿ ೧೩೬ ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿದೆ. ಆದರೆ ಅದು ೩೫೦ ಸದಸ್ಯ ಬಲದ ಸಂಸತ್ತಿನ ಕೆಳಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವತಂತ್ರ್ಯವಾಗಿ ಬಹುಮತ ಪಡೆಯಲು ವಿಫಲವಾಗಿದೆ. ಪಿಪಿಗೆ ಸಂಭಾವ್ಯ ಮಿತ್ರಪಕ್ಷವಾದ ವಲಸೆ ವಿರೋಧಿ ವಾಕ್ಸ್ ಪಕ್ಷವು ಕಳೆದ ಬಾರಿಯ ೫೨ ಸ್ಥಾನಗಳಿಂದ ಕುಸಿದು ಈ ಬಾರಿ ೩೩ ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದಿದೆ. ಮತದಾರರು ಶಿಕ್ಷಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದೆಣಿಸಿದ್ದ ಆಡಳಿತಾರೂಢ ಪಿಎಸ್‌ಒಇ ಪಕ್ಷವು ಕಳೆದ ಬಾರಿಗಿಂತ ೨ ಸ್ಥಾನ ಹೆಚ್ಚು ಅಂದರೆ ೧೨೨ ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದಿದೆ. ಆದರೆ ಸಮಾಜವಾದಿಗಳ ಮಿತ್ರಪಕ್ಷ ಸುಮರ್ ಬಲ ೩೮ ರಿಂದ ೩೧ಕ್ಕೆ ಕುಸಿಯಿತು. ಮತದಾರರು ಸಂಪ್ರದಾಯವಾದಿಗಳನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಿದರು, ಆದರೆ ಅವರ ಸಂಭಾವ್ಯ ಉಗ್ರ-ಬಲಪಂಥೀಯ ಮಿತ್ರರನ್ನಲ್ಲ. ಮತದಾರರು ಸಮಾಜವಾದಿಗಳನ್ನು ಶಿಕ್ಷಿಸಲು ನಿರಾಕರಿಸಿದರು, ಆದರೆ ಅವರ ಎಡಪಂಥೀಯ ಮಿತ್ರರನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದರು. ಈ ಅತಂತ್ರ ಜನಾದೇಶ ಸ್ಪೇನನ್ನು ರಾಜಕೀಯ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆಗೆ ದೂಡಿದೆ. ಈಗ ಸಮ್ಮಿಶ್ರ ಸರ್ಕಾರ ರಚಿಸಲು ಸುದೀರ್ಘ ಮಾತುಕತೆಗಳು ನಡೆಯಬೇಕಿದೆ.

ಯೂರೋಪ್ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಬಲಕ್ಕೆ ಹೊರಳಿದೆ. ದಕ್ಷಿಣ ಯೂರೋಪಿನ ಇಟಲಿ ಮತ್ತು ಗ್ರೀಸ್‌ನಂತಹ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ವಲಸಿಗ-ವಿರೋಧಿ ಮತ್ತು ಉಗ್ರ-ಬಲಪಂಥೀಯ ಪಕ್ಷಗಳು ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ಚುನಾವಣಾ ವಿಜಯಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿವೆ. ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಯೂರೋಪ್ ಖಂಡದ ಇತರೆಡೆಗಳಲ್ಲಿ ನವ-ನಾಜಿ ಸಂಬಂಧಗಳಿರುವ ಉಗ್ರ-ಬಲಪಂಥೀಯ ಪಕ್ಷಗಳು ಆರೋಹಣದಲ್ಲಿವೆ. ಆದರೆ ಸ್ಪೇನಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ. ಪಿಎಸ್ಒಇ ಪಕ್ಷವು ತುಲನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಉತ್ತಮ ಆಡಳಿತ ದಾಖಲೆಯೊಂದಿಗೆ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಹೋಯಿತು. ಸ್ಯಾಂಚೆಝ್ ಅವರ ಸರ್ಕಾರವು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಲಸಿಕೆ ಅಭಿಯಾನದ ಮೂಲಕ ದೇಶವನ್ನು ಕೋವಿಡ್-೧೯ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗದಿಂದ ಹೊರತಂದಿದೆ. ಯುರೋಪಿನ ಹೆಚ್ಚಿನ ಭಾಗವು ಭಾಗಶಃ ಯುಕ್ರೇನ್ ಯುದ್ಧ ಮತ್ತು ರಷ್ಯಾದ ಮೇಲಿನ ಪಶ್ಚಿಮದ ನಿರ್ಬಂಧಗಳಿಂದಾಗಿ ಅತಿ ಹಣದುಬ್ಬರದಡಿ ತತ್ತರಿಸುತ್ತಿರುವಾಗ, ಸ್ಯಾಂಚೆಜ್ ಆರ್ಥಿಕತೆಯನ್ನು ಈ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಿದರು - ಹಣದುಬ್ಬರವು ಒಂದು ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಶೇ. ೧೦.೭ ಇದ್ದದ್ದು ಈ ಜೂನಿನಲ್ಲಿ ಶೇ. ೧.೬ಕ್ಕೆ ಇಳಿಯಿತು. ದಿವಂಗತ ಫ್ಯಾಸಿಸ್ಟ್ ಸರ್ವಾಧಿಕಾರಿ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಕೊ ಫ್ರಾಂಕೊ ಅವರ ಬೆಂಬಲಿಗರನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ವೋಕ್ಸ್‌ನ ಸದಸ್ಯರು ಪಿಪಿಯೊಂದಿಗೆ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಎಡಪಕ್ಷಗಳು ಮತದಾರರಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದವು. ೧೯೭೦ರ ದಶಕದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ದೇಶವು ಪ್ರಜಾಸತ್ತೆಗೆ ಪರಿವರ್ತನೆಯಾದ ನಂತರ ಇಂತಹ ಪಕ್ಷವು ಈವರೆಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ಭಾಗ ಆಗಿಲ್ಲ. ಪಿಎಸ್ಒಇ ಪಕ್ಷದ ಪ್ರಚಾರವು ಅದರ ಸಾಧನೆಗಳ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕೃತವಾಗಿತ್ತು ಮತ್ತು ಉಗ್ರ-ಬಲಪಂಥೀಯರ ಪ್ರವೇಶದ ಬಗ್ಗೆ ಮತದಾರರ ಆತಂಕವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮೀಕ್ಷೆಗಳು ಊಹಿಸಿದ ಸೋಲನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದೆ. ಯಾವುದೇ ಬಣವು ಸ್ಪಷ್ಟ ಬಹುಮತ ಹೊಂದಿಲ್ಲದಿರುವುದರಿಂದ, ಕ್ಯಾಟಲೋನಿಯಾ ಮತ್ತು ಬಾಸ್ಕ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿನ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ-ಪರ ಪಕ್ಷಗಳೂ ಸೇರಿದಂತೆ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಪಕ್ಷಗಳ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ನೆಟ್ಟಿದೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ಸ್ಯಾಂಚೆಝ್ ಅವರು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಪಕ್ಷಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಮ್ಮಿಶ್ರ ಸರ್ಕಾರ ರಚಿಸಲು ಅವರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಅವಕಾಶ ಇದೆ.

This is a Premium article available exclusively to our subscribers. To read 250+ such premium articles every month

You have exhausted your free article limit. Please support quality journalism.

You have exhausted your free article limit. Please support quality journalism.

X The Hindu operates by its editorial values to provide you quality journalism.

X You have read {{data.cm.views}} out of {{data.cm.maxViews}} free articles.

X This is your last free article.