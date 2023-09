ಪರೀಕ್ಷಾ ಸಮಯ

September 18, 2023 11:07 am | Updated 11:07 am IST

ಈ ಆಗಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಸರಕುಗಳ ರಫ್ತು ಸತತ ಏಳನೇ ಬಾರಿಗೆ ಮತ್ತು ೧೧ ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂಬತ್ತನೇ ಬಾರಿಗೆ ಕುಗ್ಗಿತು. ಆಮದುಗಳು ಈ ವರ್ಷದ ಮಾರ್ಚ್‌ನಿಂದ ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟ ತಲುಪಿದವು. ಆದರೂ ೫೮.೬ ಶತಕೋಟಿ ಡಾಲರ್ ಅಷ್ಟು ಆಮದುಗಳು ಕಳೆದ ವರ್ಷದ ಆಗಸ್ಟ್ ತಿಂಗಳ ಮಟ್ಟಕ್ಕಿಂತ ಶೇ. ೫.೨ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆಯಿದೆ. ಆದರೆ ಇದೇ ಅವಧಿಗೆ ರಫ್ತುಗಳು ಶೇ.೬.೯ರಷ್ಟು ಕುಗ್ಗಿದೆ. ಇದು ೨೪.೨ ಶತಕೋಟಿ ಡಾಲರುಗಳಷ್ಟು ವ್ಯಾಪಾರ ಕೊರತೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಇದು ಅಕ್ಟೋಬರ್ ೨೦೨೨ರಿಂದಲೇ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು. ಈ ವರ್ಷ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಸರಕುಗಳ ರಫ್ತು ಶೇ. ೧೧.೯ರಷ್ಟು ಮತ್ತು ಆಮದು ಶೇ. ೧೨.೧ರಷ್ಟು ಕುಸಿದಿದೆ. ಕಳೆದ ತಿಂಗಳ ಸೇವಾ ರಫ್ತು ದತ್ತಾಂಶ ಇನ್ನೂ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಚಿವಾಲಯದ ಅಂದಾಜಿನ ಪ್ರಕಾರ ಜಾಗತಿಕ ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಕ್ಷುಬ್ಧತೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಇದುವರೆಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಸೇವಾ ವಲಯವೂ ಹೊಡೆತ ತಿನ್ನಲಾರಂಭಿಸಿದೆ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ, ಆಗಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆಗಳ ರಫ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಶೇ.೦.೪ ರಷ್ಟು ಕುಸಿತ ಆಗಬಹುದು ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಅಸಮತೋಲನವನ್ನೇನೂ ಉಲ್ಬಣಗೊಳಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ಕುಗ್ಗುತ್ತಿರುವ ಸೇವಾ ರಫ್ತುಗಳು ಕಳೆದ ವರ್ಷ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿದ ಸರಕುಗಳ ವ್ಯಾಪಾರ ಕೊರತೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದಿಂದ ಚಾಲ್ತಿ ಖಾತೆ ಕೊರತೆಯು ವ್ಯಾಪಕವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಿದೆ.

ಜಾಗತಿಕ ಸರಕುಗಳ ಬೆಲೆಗಳು ಜೂನ್ ಮಟ್ಟದಿಂದ ಶೇ. ೧೨ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗಿ ೧೫ ತಿಂಗಳ ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟ ತಲುಪಿರುವುದು ಸರಕುಗಳ ವ್ಯಾಪಾರ ಕೊರತೆಯ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒತ್ತಡ ಹಾಕಲಿದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ೨೦೨೩-೨೪ರಲ್ಲಿ ತೈಲ ಮತ್ತು ರತ್ನಗಳು ಮತ್ತು ಆಭರಣಗಳ ಆಮದುಗಳು ತಮ್ಮ ರಫ್ತುಗಳಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿರುವುದು ಕೂಡಾ ಒತ್ತಡ ಹೆಚ್ಚಿಸಲಿದೆ. ಈ ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷದ ಮೊದಲ ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ರಫ್ತುಗಳ ಕುಸಿತಕ್ಕೆ ಅರ್ಧ ಕಾರಣ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಪದಾರ್ಥಗಳು. ಇದರ ಒಟ್ಟು ರಫ್ತು ಪ್ರಮಾಣ ಶೇ.೬ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗಿದ್ದರೂ, ಇದೇ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಬೆಲೆ ಶೇ.೨೭ರಷ್ಟು ಕುಸಿದಿರುವುದು ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ. ನವೆಂಬರ್ ೨೦೨೨ರಿಂದ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಕಳೆದ ವಾರದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಬ್ಯಾರೆಲ್‌ಗೆ $೯೦ ದಾಟಿದ ಜಾಗತಿಕ ತೈಲ ಬೆಲೆಗಳು ಹೀಗೇ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದರೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸುಧಾರಿಸಬಹುದು. ಏಪ್ರಿಲ್ ಮತ್ತು ಜುಲೈ ನಡುವೆ ಸುಮಾರು ೧೩ ಪ್ರಮುಖ ವಸ್ತುಗಳ ರಫ್ತು ಪ್ರಮಾಣವು ಏರಿತಾದರೂ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗಳಿಂದಾಗಿ ಅವುಗಳ ಮೌಲ್ಯ ಕುಸಿಯಿತು. ಜಾಗತಿಕ ಆರ್ಥಿಕ ಹಿಂಜರಿತದ ನಡುವೆಯೂ ಭಾರತದ ಸರಕುಗಳಿಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವುದು ಶುಭಸೂಚಕವಾಗಿದ್ದು, ಏರುತ್ತಿರುವ ಬೆಲೆಗಳು ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸರ್ಕಾರ ನಂಬಿದೆ. ಆದರೆ ರಷ್ಯಾದಿಂದ ತೈಲ ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವುದು ಈಗ ಮೊದಲಿನಷ್ಟು ಲಾಭದಾಯಕವಾಗಿಲ್ಲ. ಇದು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಎರಡು ಅಲಗಿನ ಕತ್ತಿಯಾಗಬಹುದು. ಇದಲ್ಲದೆ ಜಿಗುಟಾದ ಹಣದುಬ್ಬರವು ಯೂರೋಪಿಯನ್ ಯೂನಿಯನ್ ಅಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ತಗ್ಗಿಸಬಹುದು. ಕಳೆದ ತಿಂಗಳು ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಹಣದುಬ್ಬರವು ಮತ್ತೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಮುಂಬರುವ ಹಬ್ಬದ ಋತುವಿನ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಕುಗ್ಗಿಸುವ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಇದು ಹೋಗಿಲ್ಲ. ಭಾರತದ ರಫ್ತಿನ ಕಾಲು ಭಾಗ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಸರಕುಗಳೇ. ಇವು ಆಗಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಎಂಟು ತಿಂಗಳ ನಂತರ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಏರಿಕೆ ದಾಖಲಿಸಿವೆ. ರಫ್ತುಗಳ ೧೪ ಪ್ರಮುಖ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಅರ್ಧದಷ್ಟು ಬೆಳವಣಿಗೆ ದಾಖಲಿಸಿವೆ. ಇದು ಕಳೆದ ಒಂಬತ್ತು ತಿಂಗಳ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸಾಧನೆಯಾಗಿದ್ದು, ಶುಭಸೂಚಕವಾಗಿದೆ. ರಫ್ತು ವಲಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬೆಳೆವಣಿಗೆಯು ಅಮೂಲ್ಯವಾಗಿದ್ದು ಅದನ್ನು ಪೋಷಿಸಲು ಮತ್ತು ರಫ್ತುದಾರರನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಲು ಭಾರತವು ಸಾಧ್ಯವಾದುದೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ.

