ಅಸಮ ಬೆಳವಣಿಗೆ

November 14, 2023 11:00 am | Updated 11:00 am IST

ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ನಲ್ಲಿ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಉತ್ಪಾದನಾ ಸೂಚ್ಯಂಕ ಅಥವಾ ಐಐಪಿ ಶೇ. ೫.೮ರಷ್ಟು ಏರಿತು. ಇದು ಕಳೆದ ೧೪-ತಿಂಗಳಲ್ಲೇ ಗರಿಷ್ಠ ದಾಖಲೆ ಬರೆದ ಆಗಸ್ಟ್ ತಿಂಗಳ ಶೇ. ೧೦.೩ರ ಅರ್ಧದಷ್ಟು. ಬಹುತೇಕ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ ಹಬ್ಬದ ಋತುವಿನ ಆರಂಭವಾದ್ದರಿಂದ ಶೇ. ೭ ರಿಂದ ೮ರಷ್ಟು ಬೆಳವಣಿಗೆ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದರು. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ನ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಉತ್ಪಾದನೆಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಯು ಕಳೆದ ಮೂರು ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿಯೇ ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಆಗಸ್ಟ್‌ಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಉತ್ಪಾದನಾ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಶೇ. ೨.೪ರಷ್ಟು ಕುಸಿತ ಕಂಡಿದೆ. ವರ್ಷದಿಂದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಬೆಳವಣಿಗೆಯು ಆಗಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಶೇ. ೯.೩ ರಿಂದ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ನಲ್ಲಿ ಶೇ. ೪.೫ಗೆ ಇಳಿಯಿತು ಮತ್ತು ಉತ್ಪಾದನೆಯ ಪ್ರಮಾಣವು ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಶೇ. ೨ರಷ್ಟು ಸಂಕೋಚನ ದಾಖಲಿಸಿತು. ಆಗಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ, ೨೩ ಉತ್ಪಾದನಾ ವಲಯಗಳ ಪೈಕಿ ಕೇವಲ ಏಳು ವಲಯಗಳು ಸಂಕೋಚನ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದವು, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ನಲ್ಲಿ ಅದು ಒಂಬತ್ತಕ್ಕೆ ವಿಸ್ತರಿಸಿತು: ಪೀಠೋಪಕರಣಗಳ ವಲಯ ಶೇ. ೨೦ರಷ್ಟು ಮತ್ತು ಸಿದ್ಧ ಉಡುಪು ವಲಯ ಶೇ. ೧೮ರಷ್ಟು ಕುಸಿಯಿತು. ಹೆಚ್ಚು ಆತಂಕಕಾರಿ ಸಂಗತಿಯೆಂದರೆ, ಈ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ನಲ್ಲಿ ೧೨ ವಲಯಗಳು ಉತ್ಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ ಅನುಕ್ರಮ ಕುಸಿತವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿವೆ. ಹಬ್ಬದ ವೆಚ್ಚದ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳು ಉತ್ಪಾದನೆ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತವೆ ಎಂಬ ಭರವಸೆಯನ್ನು ಇದು ಸುಳ್ಳು ಮಾಡಿದೆ. ಗ್ರಾಹಕರ ಕೊಳ್ಳುವ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಇರಾದೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಅನುಮಾನಗಳು ಇತ್ತೀಚಿನ ದತ್ತಾಂಶವು ನಿಜ ಎಂದು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಬಾಳಿಕೆ-ಬರುವ ಮತ್ತು ಬಾಳಿಕೆ-ಬಾರದ ಗ್ರಾಹಕ ಸರಕುಗಳ ಬೇಡಿಕೆಯು ಕಳೆದ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ನಲ್ಲಿ ಶೇ. ೫.೫ರಷ್ಟು ಸಂಕೋಚನ ಕಂಡಿತ್ತು. ಇದರ ಮೇಲೆ ಈ ಬಾರಿ ಅದು ಕ್ರಮವಾಗಿ ಕೇವಲ ಶೇ. ೧ ಮತ್ತು ಶೇ. ೨.೭ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆಯಷ್ಟೆ. ಬಾಳಿಕೆ-ಬಾರದ ಗ್ರಾಹಕ ಸರಕುಗಳು ಸಣ್ಣ ಖರ್ಚುಗಳನ್ನೊಳಗೊಂಡ ಸರಕುಗಳು ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಬಹುದು. ಇದು ಕೂಡಾ ಶೇ. ೩.೫ರಷ್ಟು ಕುಸಿದಿದ್ದು ನವೆಂಬರ್ ೨೦೨೨ರಿಂದ ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಮಟ್ಟ ತಲುಪಿದೆ. ವಿದ್ಯುತ್ ಉತ್ಪಾದನೆಯೂ ಸಹ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ನಲ್ಲಿ ಅನುಕ್ರಮವಾಗಿ ಶೇ. ೬.೬ರಷ್ಟು ಕುಸಿಯಿತು. ಬಹುಶಃ ಇದಕ್ಕೆ ಆಗಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಳೆ ಕಾರಣವಾಗಿರಬಹುದು.

ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ನ ಐಐಪಿ ಎರಡನೇ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದಲ್ಲಿ ಸರಾಸರಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಉತ್ಪಾದನೆಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಶೇ. ೭.೪ ಎಂದು ನಿಗದಿಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ೨೦೨೩-೨೪ರ ಮೊದಲರ್ಧದಲ್ಲಿ ಐಐಪಿಯು ಶೇ. ೬ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾದಂತಾಗಿದೆ. ಕೇಂದ್ರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಎರಡನೇ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಜಿಡಿಪಿ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಮುನ್ನೋಟ ಶೇ. ೬.೫ರನ್ನು ನಿಜ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮೀರಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳಿತ್ತು. ಐಐಪಿ ಅದನ್ನು ಸಮರ್ಥಿಸುತ್ತಿರುವಂತಿದೆ. ಆದರೆ ಈ ಐಐಪಿ ದತ್ತಾಂಶವನ್ನು ಬಗೆದು ನೋಡಿದರೆ ಆರ್ಥಿಕತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಅಸಮಾನತೆಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಗ್ರಾಹಕ ಸರಕುಗಳ ಉತ್ಪಾದನೆಯು ಈ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ನಲ್ಲಿ ಕೋವಿಡ್-೧೯ ಪೂರ್ವದ ಮಟ್ಟಕ್ಕಿಂತ ಕೇವಲ ಶೇ. ೦.೩ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿದೆಯಷ್ಟೆ. ಈ ವರ್ಷ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಸಂಕೋಚನ ದಾಖಲಿಸಿರುವ ಏಕೈಕ ಬಳಕೆ ಆಧಾರಿತ ವಿಭಾಗವೆಂದರೆ ಅದು ಬಾಳಿಕೆ-ಬರುವ ಸರಕುಗಳು. ಇದಕ್ಕೆ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತವಾಗಿ, ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ/ನಿರ್ಮಾಣ ಸರಕುಗಳು ಮತ್ತು ಬಂಡವಾಳ ಸರಕುಗಳಂತಹ ಹೂಡಿಕೆ-ಸಂಯೋಜಿತ ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದನೆಯು ಹೆಚ್ಚು ಬೆಳವಣಿಗೆ ಕಂಡಿದೆ. ಈ ವರ್ಷ ಅದು ಕ್ರಮವಾಗಿ ಶೇ. ೧೨.೧ ಮತ್ತು ಶೇ. ೬.೭ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ವಲಯಗಳ ಮೇಲಿನ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಹೂಡಿಕೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ವರ್ಷದ ಮೊದಲರ್ಧದಲ್ಲಿ ಉಕ್ಕು ಮತ್ತು ಸಿಮೆಂಟ್‌ನಂತಹ ವಸ್ತುಗಳ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ಆದರೆ ಹಣದುಬ್ಬರವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದಾಯದ ಗ್ರಾಹಕರ ಖರ್ಚು ಮಾಡುವ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಇನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನೂ ತಿಂದು ಹಾಕಿದೆ. ಮತ್ತು ಲೋಕಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಇಂಧನ, ಯೂರಿಯಾ ಮತ್ತು ಆಹಾರದಂತಹ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಸರಕುಗಳ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಖರ್ಚುಗಳಿಗೆ ಇಳಿಯಬಹುದು. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ನಲ್ಲಿ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಮತ್ತು ನಿರ್ಮಾಣ ಸರಕುಗಳ ಉತ್ಪಾದನೆಯು ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೨೩ರಿಂದ ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಈ ವರ್ಷದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಹೂಡಿಕೆ ಖರ್ಚು ಸಹ ಕ್ಷೀಣಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ದುರ್ಬಲವಾಗಿರುವ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಪುನಶ್ಚೇತನಗೊಳಿಸುವುದನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಿಸಿದೆ.

