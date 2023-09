ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳ ವಿಸ್ತರಣೆ ಅಗತ್ಯ

September 15, 2023 10:48 am | Updated 10:48 am IST

ಸುಮಾರು ಒಂದು ವರ್ಷದ ವಿಳಂಬದ ನಂತರ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಆಫ್ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಅಂಡ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ರಿಸರ್ಚ್ (ಸಿಎಸ್ಐಆರ್) ಶಾಂತಿ ಸ್ವರೂಪ್ ಭಟ್ನಾಗರ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತರನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಅರ್ಧ-ಶತಮಾನದ ಇತಿಹಾಸ ಇರುವ ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ ಜೀವಶಾಸ್ತ್ರ, ರಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರ, ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್, ಗಣಿತಶಾಸ್ತ್ರ, ವೈದ್ಯಕೀಯ, ಭೂವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಭೌತಿಕ ವಿಜ್ಞಾನ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ೪೫ ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನೊಳಗಿನ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳಿಗೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ನಗದು ಬಹುಮಾನ, ಉಲ್ಲೇಖ ಮತ್ತು ಸಂಬಳ ಹೆಚ್ಚಳದಂತಹ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ದೇಶದ ಹಲವು ನಿಪುಣ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಈ ಹಿಂದೆ ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗೆದ್ದವರೇ. ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು “ಭಾರತೀಯ ನೊಬೆಲ್” ಪ್ರಶಸ್ತಿಯೆಂದರೆ ಅದು ಅತಿಶಯೋಕ್ತಿಯಲ್ಲ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ೨೬ರ ಸಿಎಸ್ಐಆರ್ ಸಂಸ್ಥಾಪನಾ ದಿನದ ಮೊದಲು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತಾದರೂ ಘೋಷಿಸಲಿಲ್ಲ. ಇದು ಅಸಹಜವಾಗಿತ್ತು. ಹಲವು ಸಚಿವಾಲಯಗಳಿಂದ ಹಲವು ವಿಜ್ಞಾನ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಅವುಗಳ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ತಗ್ಗಿದ್ದು, ಸರ್ಕಾರ ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಕಡಿತಗೊಳಿಸಿ ‘ನೊಬೆಲ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ’ ಸಮಾನವಾದ ಒಂದು ‘ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು’ ಘೋಷಿಸುವ ಯೋಜನೆ ಇದೆ ಎಂದು ಗೃಹ ಸಚಿವಾಲಯ ತಿಳಿಸಿತ್ತು. ಆದರೆ ಸಚಿವಾಲಯವು ಇಲ್ಲಿಯವೆರೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಹೊಸ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಘೋಷಿಸಲಿಲ್ಲ. ಕಡೆಗೆ ಈ ವರ್ಷ ಶಾಂತಿ ಸ್ವರೂಪ್ ಭಟ್ನಾಗರ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಘೋಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸರ್ಕಾರ ಈ ಬಗ್ಗೆ ದೀರ್ಘ ಮೌನ ತಾಳಿದಾಗ ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಬಹುದು ಎಂದು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಕಳವಳಗೊಂಡಿದ್ದರು.

ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸ್ಪರ್ಧೆಯ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ಸಂಭ್ರಮಿಸಲು ನೀಡಲಾಗುವ ಕ್ರೀಡೆಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳಂತಲ್ಲ ವಿಜ್ಞಾನದ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು. ಅವು ವಿಜ್ಞಾನ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಪ್ರಗತಿಗೆ ಕಾರಣವಾದ ದೀರ್ಘ ಅವಧಿಯ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ನೀಡಲಾಗುವ ಮನ್ನಣೆ. ವಿಜ್ಞಾನ ಸಂಶೋಧನೆಯ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆಯೆದುರು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು ಉತ್ತೇಜನ ನೀಡುತ್ತವೆ. ಇದು ಈ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಆಯ್ದುಕೊಳ್ಳಬಹುದಿದ್ದ ಇತರೆ ಅನೇಕ ವೃತ್ತಿಗಳಿಗಿಂತ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಲಾಭದಾಯಕವೂ ಅಲ್ಲ. ಈ ವರ್ಷದ ೧೨ ವಿಜೇತರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಪುರುಷರು, ೧೧ ಮಂದಿ ಕೇಂದ್ರ ಅನುದಾನಿತ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಂದ ಬಂದವರಾಗಿದ್ದು, ಅವರಲ್ಲೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಂದಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಇನ್‌ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಗಳಿಂದ ಬಂದವರು. ಆಯ್ಕೆಯಾದ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಅರ್ಹರು. ಆದರೆ, ರಾಜ್ಯ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಇವರಷ್ಟೇ ಅರ್ಹರಾಗಿರುವ ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ಮಹಿಳೆಯರು ಮತ್ತು ಇತರ ಸಂಶೋಧಕರು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ಬದಲು, ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಬೇಕು. ಈ ಸರ್ಕಾರ ಸವಲತ್ತುಗಳಿರುವವರನ್ನು ಮೀರಿ ಇತರರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡುವ ಕುರಿತು ಸದಾ ಮಾತಾಡುತ್ತದೆ. ಅದನ್ನೇ ವಿಜ್ಞಾನ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳ ಆಯ್ಕೆಯಲ್ಲೂ ಮಾಡಬೇಕು. ಭಾರತದ ಚಂದ್ರಯಾನ-೩ರ ಯಶಸ್ಸು ಅನಿಶ್ಚಿತತೆ ಮತ್ತು ವೈಫಲ್ಯದ ಕರಾಳ ದಾರಿಯುದ್ದಕ್ಕೂ ಸಿಕ್ಕ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹದ ಫಲ ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವು ಮನಗಾಣಬೇಕು.

