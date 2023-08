ಕೋಮು ದಂಡನೆ

August 09, 2023 10:31 am | Updated 10:31 am IST

ಯಾವುದೇ ಗಲಭೆ ಅಥವಾ ಕೋಮುಗಲಭೆಯ ನಂತರ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮುದಾಯದ ಮೇಲೆ ಸಾಮೂಹಿಕ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ವಿಧಿಸುವುದು ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದ ಆಡಳಿತದ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಆಡಳಿತದ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಲಕ್ಷಣವಾಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ, ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ಮತ್ತು ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಮುಸ್ಲಿಮರ ಮನೆ ಮತ್ತು ಅಂಗಡಿಮುಂಗಟ್ಟುಗಳನ್ನು ನಿರ್ಭಯವಾಗಿ ಜೆಸಿಬಿಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಕೆಡವಲಾಗಿತ್ತು. ಈಗ ಇದು ಹರ್ಯಾಣಕ್ಕೂ ಹಬ್ಬಿದೆ. ಪಂಜಾಬ್ ಮತ್ತು ಹರ್ಯಾಣ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಕೋಮು ಘರ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಆರು ಮಂದಿಯ ಸಾವಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾದ ಗುರುಗ್ರಾಮ್ ಮತ್ತು ನುಹ್‌ನಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದ ಈ ಧ್ವಂಸ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗೆ ತಡೆ ನೀಡಿ ಉತ್ತಮ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆ. ಮುಸ್ಲಿಮರ ಮನೆ ಅಂಗಡಿಮುಂಗಟ್ಟುಗಳನ್ನು ಧ್ವಂಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಕುರಿತು ಮಾಧ್ಯಮ ವರದಿಗಳನ್ನಾಧರಿಸಿ ಸ್ವಯಂ ಪ್ರೇರಿತವಾಗಿ ವಿಚಾರಣೆ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಕಟ್ಟಡಗಳನ್ನು “ಕಾನೂನು ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸಮಸ್ಯೆಯ ಮುಸುಕಿನಲ್ಲಿ” ನೆಲಸಮಗೊಳಿಸುತ್ತಿರುವುದು “ಜನಾಂಗೀಯ ಶುದ್ಧೀಕರಣ”ವೇ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನೆತ್ತಿದೆ. ಕಟ್ಟಡಗಳನ್ನು ಕೆಡವಲು ಯಾವುದೇ ಆದೇಶವಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಅದರ ನಿವಾಸಿಗಳಿಗೆ ಪೂರ್ವ ಸೂಚನೆ ಇಲ್ಲ ಮತ್ತು ಕಾನೂನು ಮತ್ತು ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕೇವಲ ಒಂದು ನೆಪ ಎಂದು ಅದು ಗಮನಿಸಿದೆ. ಇತರ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಬಳಸಿದ ಅದೇ ಸಂಶಯಾಸ್ಪದ ಮತ್ತು ದ್ವಂದ್ವಾರ್ಥದ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಹರ್ಯಾಣದಲ್ಲೂ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಕಾನೂನು ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ, ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಈ ಕಟ್ಟಡಗಳು ಅತಿಕ್ರಮವಾಗಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾದವು ಮತ್ತು ಕಾನೂನಿನ ಪ್ರಕಾರ ನೆಲಸಮಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರೆ, ರಾಜಕೀಯ ನಾಯಕರು ಗಲಭೆಕೋರರಿಗೆ ತಕ್ಕ ಶಾಸ್ತಿಯಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂಬ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ರವಾನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಯಾವುದೇ ಸೂಕ್ತ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಕಾನೂನುಬಾಹಿರವೆಂದು ಹೇಳಲು ಕಾನೂನಿನ ವಿಶೇಷ ಜ್ಞಾನದ ಅಗತ್ಯವೇನೂ ಇಲ್ಲ. ಆಪಾದಿತ ಗಲಭೆಕೋರರಿಗೆ ಸೇರಿದ ಕಟ್ಟಡಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ಅಥವಾ ಗಲಭೆಗೆ ಸಂಬಂಧವಿಲ್ಲದವರು ಸಹ ಆ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆಯೇ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಯಾವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿಲ್ಲ. ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ನೆಲಸಮಗೊಳಿಸುವ ಮೊದಲು ವೈಯಕ್ತಿಕ ವಸ್ತುಗಳು ಮತ್ತು ದಾಸ್ತಾನುಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲೂ ಸಹ ಅನುಮತಿಸಲಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ವರದಿಗಳು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ. ಹಿಂಸಾಚಾರದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಆಶ್ರಯ ನೀಡಿ ಅವರ ಪ್ರಾಣ ಕಾಪಾಡಿದವರ ಮನೆಯನ್ನೂ ಸಹ ನೆಲಸಮಗೊಳಿಸಿದ ಉದಾಹರಣೆ ಇದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ವಿಧಿಸಲು ಕೋಮು ಹಿಂಸಾಚಾರವನ್ನು ನೆಪವಾಗಿ ಬಳಸುವುದು ಪಕ್ಷಪಾತಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಇದನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸುವ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಕಾನೂನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಅದನ್ನು ಸಮರ್ಥಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ನೆಲಸಮ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಕಟ್ಟಡಗಳ ನಿವಾಸಿಗಳನ್ನು ಅತಿಕ್ರಮಣಕಾರರು ಎಂದೂ ನೈತಿಕವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಕ್ರಮ ಸಮರ್ಥಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಇವರನ್ನು ಸಮಾಜ-ವಿರೋಧಿ ಶಕ್ತಿಗಳು ಎಂದು ಬಿಂಬಿಸುವುದನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಬೇರೆ ಆಯ್ಕೆಗಳಿಲ್ಲ. ಇದುವರೆಗೂ ಈ ಅತಿಕ್ರಮಣಗಳನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಿ ಈಗ ಕೋಮು ಗಲಭೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂಬ ಆರೋಪದಿಂದ ಪಾರಾಗಲು ನಿವಾಸಿಗಳಿಗೆ ಈ ಹಿಂದೆಯೇ ನೋಟೀಸುಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ ಸಾಕ್ಷ್ಯ ಸೃಷ್ಟಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ನ್ಯಾಯಾಂಗದ ಮಧ್ಯಪ್ರವೇಶವು ಒಂದು ಸಮುದಾಯದ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸಲು ಸರ್ಕಾರಿ ಯಂತ್ರಾಂಗವನ್ನು ದುರ್ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಮಾದರಿಗೆ ಕೊನೆ ಹಾಡಬೇಕು.

