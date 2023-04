ಸಾಲಗಾರರ ಪರ ವಕಾಲತ್ತು

April 25, 2023 10:11 am | Updated 10:11 am IST

ಸಾಲ ಸುಸ್ತಿದಾರರ ಮೇಲೆ ವಿಧಿಸುವ ದಂಡ ಅಧಿಕವಾಗಿರಬಾರದು

ಸಾಲದ ಖಾತೆಗಳ ಮೇಲಿನ ದಂಡದ ಶುಲ್ಕ ಕುರಿತಾದ ಭಾರತೀಯ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಇತ್ತೀಚಿನ ಕರಡು ಸುತ್ತೋಲೆಯು ಸ್ವಾಗತಾರ್ಹ ಕ್ರಮವಾಗಿದ್ದು ಅದು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಾಲಗಾರರಿಗೆ ಕೊಂಚ ಪರಿಹಾರ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಸಾಲಗಾರರು ತಮ್ಮ ಸಾಲ ಮರುಪಾವತಿಸಲು ವಿಫಲರಾದಾಗ ಅಥವಾ ವಿಳಂಬ ಮಾಡಿದಾಗ ಸಾಲದಾತರು ಇದರಿಂದ ಅನುಚಿತ ಲಾಭ ಪಡೆಯುವುದನ್ನು ತಡೆಯಬೇಕು ಎಂದು ಆರ್‌ಬಿಐ ಹೇಳಿದೆ. ಆದರೆ ಸಾಲಗಾರನ ‘ಕ್ರೆಡಿಟ್ ರಿಸ್ಕ್ ಪ್ರೊಫೈಲ್’ ಬದಲಾದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಸೂಕ್ತವಾದಂತಹ ಸಾಲದ ಯೋಜನೆಗೆ ಅವರನ್ನು ವರ್ಗಾ ಮಾಡಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಆರ್‌ಬಿಐನ ‘ನ್ಯಾಯಯುತ ಸಾಲದ ಅಭ್ಯಾಸ’ದ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳು ಸಾಲಗಾರರು ಮರುಪಾವತಿ ಮಾಡಲಾಗದಾಗ ಇಲ್ಲ ವಿಳಂಬ ಮಾಡಿದಾಗ ಸಾಲದಾತರು ಇದುವರೆಗಿನ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಡ್ಡಿ ವಿಧಿಸುವ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ತೊಡೆದುಹಾಕುವ ಗುರಿ ಹೊಂದಿದೆ. ಸುಸ್ತಿ ಸಾಲದ ಮೇಲೆ ದಂಡ ವಿಧಿಸುವುದರ ಉದ್ದೇಶ ಸಾಲಗಾರರಲ್ಲಿ ಶಿಸ್ತನ್ನು ಬೆಳೆಸುವುದಾಗಿತ್ತಷ್ಟೆ, ಆದರೆ ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಹಲವು ಸಾಲದಾತರು ದಂಡವನ್ನು ಆದಾಯ ವರ್ಧನೆಯ ಸಾಧನವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆರ್‌ಬಿಐ ಗಮನಿಸಿದೆ. ಕೇಂದ್ರೀಯ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣಾ ತಪಾಸಣೆಯಲ್ಲಿ ಹಲವು ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ‘ಅತಿಯಾದ’ ದಂಡದ ಬಡ್ಡಿದರಗಳನ್ನು ವಿಧಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಇದು ಸಾಲಗಾರರಿಗೆ ಭರಿಸಲು ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತಿದೆ ಮತ್ತು ಇದೇ ಕಾರಣವಾಗಿ ಹಲವರು ಇದನ್ನು ಕಾನೂನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಪ್ರಶ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದು ವಿವಾದಗಳಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿತವಾಗುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. ಕೆಲವು ಸಂಧರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಲದಾತರು ದಂಡದ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ಅಸಲಿಗೆ ಕೂಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಸಾಲಗಾರನು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಮರುಪಾವತಿಸಬೇಕಾದ ಅಸಲು ಮೊತ್ತ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಈಗ ನೂತನ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳಲ್ಲಿ ಆರ್‌ಬಿಐ ದಂಡದ ಶುಲ್ಕಗಳನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ವಸೂಲಿ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಇದನ್ನು ಅಸಲು ಅಥವಾ ಸಾಲದ ಮೇಲಿನ ಬಡ್ಡಿದರಕ್ಕೆ ಕೂಡಬಾರದು ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಿದೆ. ನ್ಯಾಯಯುತ ಸಾಲದ ಅಭ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸುವ ಆರ್‌ಬಿಐ ಕ್ರಮವು ಇತ್ತೀಚಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಚಿಲ್ಲರೆ ಸಾಲದ ತೀವ್ರ ಏರಿಕೆಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ. ದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಾಲದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ನೀಡಿದ ಸಾಲದ ಪಾಲು ಫೆಬ್ರವರಿ ೨೦೨೩ರಲ್ಲಿ ಶೇ. ೨೪ಕ್ಕೆ ಕುಸಿದಿದೆ. ಇದು ೨೦೧೪-೧೫ರಲ್ಲಿ ಶೇ. ೪೩ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿತ್ತು. ಇದಕ್ಕೆ ಎದುರಾಗಿ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಚಿಲ್ಲರೆ ಸಾಲವು ಶೇ. ೩೦ಕ್ಕೆ ಏರಿ ಅದು ಈಗ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಸಾಲದ ವರ್ಗವಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದೆ. ಇದು ಎಂಟು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಶೇ. ೧೯ರಷ್ಟಿತ್ತು ಅಷ್ಟೆ. ಪೂರ್ವನಿಗದಿತ ಮಿತಿಯನ್ನು ಮೀರಿದ ಸುಸ್ತಿ ಸಾಲದ ಮೇಲೆ ವಿಧಿಸುವ ದಂಡದ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುವ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಬ್ಯಾಂಕುಗಳಿಗೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಈ ಮಿತಿಯು ತರತಮವಾಗಿರಬಾರದು ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಾಲಗಾರರ ಮೇಲೆ ವಿಧಿಸಲಾದ ದಂಡ ಶುಲ್ಕಗಳು ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಸಾಲಗಾರರಿಗೆ ವಿಧಿಸುವ ದಂಡಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿರಬಾರದು ಎಂದು ಆರ್‌ಬಿಐ ಹೇಳಿದೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಸಾಲವನ್ನು ಅಂತಿಮಗೊಳಿಸುವಾಗ ದಂಡದ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಮುಂಗಡವಾಗಿ ತಿಳಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಸಾಲ ಮರುಪಾವತಿಯ ಪ್ರತಿ ಜ್ಞಾಪನೆಯಲ್ಲಿ ದಂಡದ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಸಾಲಗಾರನಿಗೆ ತಪ್ಪದೆ ಹೇಳಬೇಕು ಎಂದೂ ಹೇಳಿದೆ. ಆರ್‌ಬಿಐ ಚಕ್ರಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ಸಹಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಿರುವುದರಿಂದ ಸಣ್ಣ ಸಾಲಗಾರರು ನೆಮ್ಮದಿಯ ನಿಟ್ಟುಸಿರು ಬಿಡುವಂತಾಗಿದೆ. ADVERTISEMENT

