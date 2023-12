ಅಸಮ ಬೆಳವಣಿಗೆ

December 02, 2023 11:34 am | Updated 11:34 am IST

ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ೩೦ಕ್ಕೆ ಕೊನೆಗೊಂಡ ತ್ರೈಮಾಸಿಕಕ್ಕೆ ಜಿಡಿಪಿಯ ಇತ್ತೀಚಿನ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಅಂದಾಜುಗಳು ಶೇ. ೭.೬ರಷ್ಟು ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗಿದೆ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಿದೆ. ಇದು ಕಳೆದ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದ ಶೇ. ೭.೮ಕ್ಕಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪವೇ ಕಮ್ಮಿ. ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ಎಂಟು ವಿಶಾಲ ವಲಯಗಳಾದ್ಯಂತ ಒಟ್ಟು ಮೌಲ್ಯವರ್ಧನೆ (ಜಿವಿಎ) ಸಹ ಕನಿಷ್ಠ ನಿಧಾನಗತಿಯನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ, ಎರಡನೇ ತ್ರೈಮಾಸಿಕ ಜಿವಿಎ ಶೇ. ೭.೪ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳ ದಾಖಲಿಸಿದೆ. ಇದು ಏಪ್ರಿಲ್-ಜೂನ್ ಅವಧಿಯ ಶೇ. ೭.೮ಕ್ಕಿಂತ ೪೦ ಬೇಸಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್‌ಗಳಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ. ಉತ್ಪಾದನೆ, ಗಣಿಗಾರಿಕೆ, ಸರಕುಗಳು ಮತ್ತು ನಿರ್ಮಾಣದಲ್ಲಿ ದೃಢವಾದ ಎರಡಂಕಿಯ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಇತರ ನಾಲ್ಕು ವಲಯಗಳ ಆವೇಗದ ನಷ್ಟವನ್ನು ಸರಿದೂಗಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಜಿವಿಎಯಲ್ಲಿ ವರ್ಷದಿಂದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಬೆಳವಣಿಗೆಯು ಎರಡನೇ ನೇರ ತ್ರೈಮಾಸಿಕಕ್ಕೆ ಶೇ. ೭ರಷ್ಟು ಮೀರಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷದ ಸಂಕೋಚನದ ಪರಿಣಾಮ ಉತ್ಪಾದನೆಯು ವರ್ಷದಿಂದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಶೇ. ೧೩.೯ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆ ಕಂಡು ಕಳೆದ ಒಂಬತ್ತು ತ್ರೈಮಾಸಿಕಗಳಲ್ಲೇ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಬೆಳವಣಿಗೆ ದಾಖಲಿಸಿದೆ. ನಿರ್ಮಾಣ ರಂಗವು ಐದು ತ್ರೈಮಾಸಿಕಗಳಲ್ಲಿ ಅದರ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ತೋರಿ ಶೇ. ೧೩.೩ರಷ್ಟು ಬೆಳವಣಿಗೆ ದಾಖಲಿಸಿತು. ಇತರ ನಾಲ್ಕು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ, ಪ್ರಮುಖವಾದ ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ಎರಡು ಸೇವಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಾದ ವ್ಯಾಪಾರ, ಹೋಟೆಲ್‌ಗಳು, ಸಾರಿಗೆ ಮತ್ತು ಸಂವಹನ, ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸು, ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿಪರ ಸೇವೆಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ವೇಗವು ಮೊದಲ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದಿಂದ ಅರ್ಧದಷ್ಟು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಕೃಷಿ, ಜಾನುವಾರು ಮತ್ತು ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ವಲಯದಲ್ಲಿ ವರ್ಷದಿಂದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಬೆಳವಣಿಗೆಯು ಕಳೆದ ೧೮-ತ್ರೈಮಾಸಿಕಗಳಲ್ಲಿಯೇ ಕನಿಷ್ಠ ಶೇ. ೧.೨ರಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಬೆಳೆದಿದೆ. ಈ ವಲಯವು ಮೂರನೇ ನೇರ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದಲ್ಲಿ ಅನುಕ್ರಮ ಸಂಕೋಚನವನ್ನು ಕಂಡಿದೆ. ಇದು ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಿತ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತರಾದವರನ್ನು ಬಾಧಿಸುತ್ತಿರುವ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.

ಸೇವೆಗಳ ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ಎರಡು ಪ್ರಮುಖ ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ ನಿಧಾನವಾಗಿದೆ. ವ್ಯಾಪಾರ, ಹೋಟೆಲ್‌ಗಳು, ಸಾರಿಗೆ ಮತ್ತು ಸಂವಹನವು ಕ್ಷೇತ್ರವು ಜೂನ್ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದ ಶೇ. ೯.೨ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಿಂದ ಶೇ. ೪.೩ಕ್ಕೆ ಇಳಿದಿದೆ. ಹಣಕಾಸು ಮತ್ತು ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ವ್ಯವಹಾರ ಹಿಂದಿನ ಅವಧಿಯ ಶೇ. ೬ರಷ್ಟು ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಅದರ ಅರ್ಧಕ್ಕೆ ಇಳಿದಿದೆ. ಇದು ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕದ ಬಳಿಕ ಸೇವಾ ವಲಯದ ಪುನಶ್ಚೇತನವು ಮತ್ತೆ ಸ್ಥಾಗಿತವಾಗುವತ್ತ ಸಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಅಂಕಿಅಂಶದ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಸಂಭ್ರಮ ಪಡದಿರಲು ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವೆಂದರೆ ಕಳೆದ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದಲ್ಲಿ ಶೇ. ೬ರ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಕಂಡಿದ್ದ ನಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಬೇಡಿಕೆಯ ಅಂಶವಾದ ಖಾಸಗಿ ಬಳಕೆಯ ವೆಚ್ಚವೂ ಈ ಬಾರಿ ಶೇ. ೩.೧ಕ್ಕೆ ಇಳಿದಿರುವುದು. ಅಸಮ ಮುಂಗಾರಿನ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಬೇಡಿಕೆ ಇನ್ನೂ ದುರ್ಬಲವಾಗಿಯೇ ಇದೆ. ಈ ದತ್ತಾಂಶವು ಇತ್ತೀಚಿನ ಆರ್ಥಿಕ ಆವೇಗಕ್ಕೆ ಬಳಕೆಯ ಬೇಡಿಕೆ ಮತ್ತು ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡಿಕೆಗಳೆರಡರಲ್ಲೂ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿರುವ ಸರ್ಕಾರಿ ವೆಚ್ಚಗಳದೆ ದೊಡ್ಡ ಕೊಡುಗೆ ಎಂದು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಆವೇಗವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡು ಅಸಮಾನತೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದು ನೀತಿ ನಿರೂಪಕರ ಮುಂದಿರುವ ಸವಾಲು.

