ಪಕ್ಷಾಂತರ ವ್ಯವಹಾರ

November 07, 2023 10:41 am | Updated 10:41 am IST

ಛತ್ತೀಸ್‌ಗಢ, ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ, ಮಿಜೋರಾಂ, ರಾಜಸ್ಥಾನ ಮತ್ತು ತೆಲಂಗಾಣ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಪಕ್ಷಗಳು ಭರದಿಂದ ಪ್ರಚಾರ ನಡೆಸುತ್ತಿವೆ. ಬಹುತೇಕ ಎಲ್ಲ ಪಕ್ಷಗಳೂ ತಮ್ಮ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಚುನಾವಣೆಗಳ ಮತ್ತು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಡೆದ ಚುನಾವಣೆಗಳ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಂಶವೆಂದರೆ ಕಡೆ ಕ್ಷಣದ ಪಕ್ಷಾಂತರ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣೆಗಳು ದುಬಾರಿಯಾಗಿವೆ ಮತ್ತು ಎಡಪಕ್ಷಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪಕ್ಷಗಳು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಅವರ ಕೆಲಸ ಅಥವಾ ಜನಪ್ರಿಯತೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲಲ್ಲದೆ, ಅಬ್ಬರದ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕಾಗಿ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ಕ್ರೋಢೀಕರಿಸುವ ಅವರ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಮೇಲೆ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಕಣಕ್ಕಿಳಿಸಲು ಒಲವು ತೋರುತ್ತಿವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇಂದಿನ ರಾಜಕೀಯ ಇದರಲ್ಲೇ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಅರಸಿ ಬರುವ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳ ಆಡುಂಬೋಲವಾಗಿದೆಯೇ ಹೊರತು ಇವರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಸೈದ್ಧಾಂತಿಕ ಬದ್ಧತೆ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳಿಗೆ ಯಾವ ಪಕ್ಷವಾದರೂ ಆಯಿತು ಮತ್ತು ಇವರಲ್ಲಿ ಅನೇಕರಿಗೆ ಚುನಾವಣೆಯ ಗಾಳಿ ಎತ್ತ ಬೀಸುತ್ತಿದೆ ಎಂಬ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಗೆಲ್ಲುವ ಎತ್ತಿನ ಬಾಲ ಹಿಡಿಯಲು ಹೊರಡುತ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಪಕ್ಷವು ಅವರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡದಿದ್ದರೆ ಮತ್ತೊಂದು ಪಕ್ಷ. ಈ ಬಗೆಯ ರಾಜಕೀಯವು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಹಿತಾಸಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವುದಿಲ್ಲ, ಇದು ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಮತ್ತು ಮತದಾರನ ನಡುವೆ ಒಂದು ವಹಿವಾಟಿನ ರೀತಿಯ ಸಂಬಂಧ ರೂಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಾವು ಟೀಕಿಸಬಹುದು. ಅವರ ಪರ ಮತ ಹಾಕಲು ಮತದಾರರು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಂದ ಸರಕು ಮತ್ತು ಸೇವೆ ಎರಡನ್ನೂ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಗೆದ್ದ ಶಾಸಕರು ತಮ್ಮ ಸ್ಥಾನ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ತನಗೂ ಮತ್ತು ತನ್ನ ಮತದಾರರಿಗೂ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಡುವ ಒಂದು ಸವಿಸ್ತಾರ ಜಾಲವನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ರಾಜಕೀಯದ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವೀಕರಣವಾಗಿಯೂ ಕಾಣಬಹುದು. ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ಮತದಾರರ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುವ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ, ಅವರಿಗೆ ರಾಜಕೀಯವನ್ನು ಅರ್ಥಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಪಕ್ಷಗಳನ್ನು ಅಪ್ರಸ್ತುತಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.

ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಉತ್ಪನ್ನವೆಂದರೆ ಯಾವುದೇ ತಾತ್ವಿಕ ಅಥವಾ ಸೈದ್ಧಾಂತಿಕ ಕಾರಣಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ವೃತ್ತಿನಿರತ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿಯೆದುರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿರುವುದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸು ಮತ್ತು ಇತರ ಪಕ್ಷಗಳಿಂದ ಬಿಜೆಪಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ಪಕ್ಷಾಂತರಗಳಾಗಿರುವುದು. ಅದು ತನ್ನ ನಾಯಕತ್ವದ ಮೂಲಕ ಬಲಪಂಥೀಯವಾದದ ಸ್ಪಷ್ಟ ಸೈದ್ಧಾಂತಿಕ ನಿಲುವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಬದ್ಧತೆಯಿಲ್ಲದ ವೃತ್ತಿರಾಜಕಾರಣಿಗಳಿಗೂ ವೇದಿಕೆ ಒದಗಿಸಿದೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ತನ್ನನ್ನು ಪುನರುಜ್ಜೀವನಗೊಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಪಕ್ಷವು ಬಿಜೆಪಿಯಿಂದ ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವ ಜಾತ್ಯತೀತ ಪರಿಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆಗಳ ಮೂಲಕವೂ ಗುರುತಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ, ರಾಜಸ್ಥಾನ ಮತ್ತು ತೆಲಂಗಾಣದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಪಕ್ಷಗಳಿಂದ ಕೊನೆಯ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷಾಂತರಿಗಳಿಗೆ ಆತಿಥ್ಯ ವಹಿಸಲು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಆದರೆ ಇವರನ್ನು ಪಕ್ಷದಲ್ಲೇ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಕೂಡಾ ಸವಾಲು. ಎಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಮತದಾರರು ಪಕ್ಷಾಂತರಿಗಳನ್ನು ಶಿಕ್ಷಿಸುವುದಿಲ್ಲವೋ, ಸೈದ್ಧಾಂತಿಕ ಬದ್ಧತೆ ಇರದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಚುನಾಯಿಸುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುವುದಿಲ್ಲವೋ ಅಲ್ಲಿಯವೆರೆಗೆ ಪಕ್ಷಾಂತರಗಳು ಭಾರತೀಯ ರಾಜಕೀಯದ ವಾಸ್ತವವಾಗಿರಲಿದೆ.

This is a Premium article available exclusively to our subscribers. To read 250+ such premium articles every month

You have exhausted your free article limit. Please support quality journalism.

You have exhausted your free article limit. Please support quality journalism.

X The Hindu operates by its editorial values to provide you quality journalism.

X You have read {{data.cm.views}} out of {{data.cm.maxViews}} free articles.

X This is your last free article.