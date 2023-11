November 03, 2023 10:51 am | Updated 10:51 am IST

ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ನ ಎಂಟು ಪ್ರಮುಖ ಉದ್ಯಮಗಳ ಅಧಿಕೃತ ಸೂಚ್ಯಂಕ ಮತ್ತು ಅಕ್ಟೋಬರ್‌ನಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದನಾ ವಲಯಕ್ಕೆ ಎಸ್&ಪಿ ಗ್ಲೋಬಲ್‌ನ ಖರೀದಿ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರ ಸೂಚ್ಯಂಕ (ಪಿಎಂಐ) ಸೇರಿದಂತೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ದತ್ತಾಂಶವು, ಆರ್ಥಿಕ ಆವೇಗ ತಗ್ಗುತ್ತಿರುವ ಸ್ಪಷ್ಟ ಸೂಚನೆ ಕೊಡುತ್ತಿದೆ. ಸಿಮೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಕಲ್ಲಿದ್ದಲಿನಿಂದ ಉಕ್ಕು ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ ವರೆಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳಾದ್ಯಂತ ಸರ್ಕಾರದ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳು, ಉತ್ಪಾದನೆಯು ಹೋದ ವರ್ಷ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ನಲ್ಲಿದ್ದ ಶೇ. ೧೨.೫ಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಈ ವರ್ಷ ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳ ಕನಿಷ್ಠ ಶೇ. ೮.೧ ಇದೆ. ರಬಿ ಬಿತ್ತನೆಗೆ ರೈತರು ಗೊಬ್ಬರ ಖರೀದಿಸಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿಟ್ಟಿರುವುದರಿಂದ ಅದೊಂದು ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೆಲ್ಲ ವಲಯಗಳಲ್ಲೂ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ವೇಗ ಕುಗ್ಗಿದೆ. ನೈಋತ್ಯ ಮುಂಗಾರು ಕೊನೆಯ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಮಳೆ ಸುರಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ನಲ್ಲಿ ಶೇ. ೧೩ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಮಳೆಯಾಯಿತು. ಇದು ಸಿಮೆಂಟ್, ವಿದ್ಯುತ್ ಮತ್ತು ಉಕ್ಕಿನ ಬೇಡಿಕೆ ಮತ್ತು ಉತ್ಪಾದನೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗಲು ಕಾರಣ ಆಗಿರಬಹುದು. ಈ ವಲಯಗಳು ಎರಡಂಕಿಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ವೇಗದಿಂದ ಗಣನೀಯ ಇಳಿಕೆ ಕಂಡವು. ಅನುಕ್ರಮವಾಗಿ ಆಗಸ್ಟ್ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಎಲ್ಲ ಎಂಟೂ ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದನೆ ಸಂಕುಚಿತಗೊಂಡಿದೆ. ಒಟ್ಟಾರೆ ಸೂಚ್ಯಂಕವು ಆಗಸ್ಟ್‌ನ ಮಟ್ಟದಿಂದ ಶೇ. ೪.೮ರಷ್ಟು ಕುಸಿಯಿತು. ಇರುವುದರಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು ವಲಯವೇ ಕೊಂಚ ವಾಸಿ. ವರ್ಷದಿಂದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು ಉತ್ಪಾದನೆ ತಗ್ಗಿದೆಯಾದರೂ ಅದರ ಬೆಳವಣಿಗೆ ದರ ಇನ್ನೂ ಶೇ.೧೬.೧ ರಷ್ಟಿದ್ದು ಉತ್ತಮವಾಗಿಯೇ ಇದೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಅದು ಶೇ. ೧೭.೯ರಷ್ಟಿತ್ತು.

ಇದಲ್ಲದೆ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ತಿಂಗಳ ಹೆಚ್ಚು ನವೀಕೃತ ಸಮೀಕ್ಷೆ-ಆಧಾರಿತ ಉತ್ಪಾದನಾ ಪಿಎಂಐ ದತ್ತಾಂಶವು ಆರ್ಥಿಕ ಆವೇಗವು ಮಂದವಾಗುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಕಳವಳಕಾರಿ. ಕಾಲೋಚಿತವಾಗಿ ಸರಿಹೊಂದಿಸಲಾದ ಎಸ್&ಪಿ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಉತ್ಪಾದನಾ ಪಿಎಂಐ ಕಳೆದ ತಿಂಗಳು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಗ್ರಾಹಕ ಸರಕುಗಳಿಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ಕುಗ್ಗಿರುವುದರ ನಡುವೆ ಉತ್ಪಾದನಾ ವಲಯದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯು ಎಂಟು ತಿಂಗಳ ಕನಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಕುಸಿದಿದೆ ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿಗಳ ಹೊಸ ಆರ್ಡರ್‌ಗಳು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ನಿಧಾನಗತಿಯಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆ ಕಂಡವು, ರಫ್ತು ಸಹ ಚೈತನ್ಯ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಸಮೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಲಾದ ಸುಮಾರು ೪೦೦ ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ ಶೇ.೪ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಕಂಪೆನಿಗಳು ಮಾತ್ರ ಹೊಸ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿವೆ. ಇದು ಏಪ್ರಿಲ್ ತಿಂಗಳ ನಂತರ ಉತ್ಪಾದನಾ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶ ಸತತವಾಗಿ ಕುಸಿದಿರುವುದನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಗೇಟ್ ಹಣದುಬ್ಬರವು ಗಣನೀಯವಾಗಿ ನಿಧಾನವಾಗಿದ್ದು, ಬೇಡಿಕೆಯ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆಯ ನಡುವೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದಕರು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ದಾಟಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ವ್ಯಾಪಾರ ವಿಶ್ವಾಸವು ಐದು ತಿಂಗಳ ಕನಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಕುಸಿಯುವುದರೊಂದಿಗೆ, ಮುಂದಿನ ೧೨ ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೆ ಮತ್ತು ಉತ್ಪಾದನೆಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಹಣದುಬ್ಬರ ಕುಗ್ಗಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಖಾರಿಫ್ ಬೆಳೆಯ ಉತ್ಪಾದನೆಯ ಮುಂಗಡ ಆಂದಾಜುಗಳು ಸಹ ಕಡಿಮೆಯಿರುವುದರಿಂದ ಕೃಷಿ ರಂಗವೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಹಾಯ ಮಾಡಲಾರದು. ನಿಧಾನಗತಿಯ ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ನಿರಂತರ ಹಣದುಬ್ಬರದ ಅವಳಿ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ನೀತಿ ನಿರೂಪಕರು ಎದುರಿಸಬೇಕಿದೆ.

