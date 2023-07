July 14, 2023 10:36 am | Updated 10:36 am IST

ನಾರ್ತ್ ಅಟ್ಲಾಂಟಿಕ್ ಟ್ರೀಟಿ ಆರ್ಗನೈಸೇಶನ್ (ನ್ಯಾಟೋ) ಸದಸ್ಯರು ಲಿಥುವೇನಿಯಾದಲ್ಲಿ ರಷ್ಯಾದ ಆಕ್ರಮಣದ ಕಾರಣ ಯುಕ್ರೇನಿಗೆ ತಾವು ನೀಡುತ್ತಿರುವ ಸೇನಾ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಂಬಲದ ಬಗ್ಗೆ ಪರಾಮರ್ಶೆ ನಡೆಸಲು ಸಭೆ ಸೇರಿದರು. ಆದರೆ ಯುಕ್ರೇನನ್ನು ನ್ಯಾಟೋಗೆ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಯಾವುದೇ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ ನಿಗದಿ ಮಾಡದೆ ಸಭೆ ಕೊನೆಯಾಗಿದ್ದು ಯುಕ್ರೇನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವ್ಲೋಡಿಮಿರ್ ಝೆಲೆನ್ಸ್ಕಿ ಅವರ ಅಸಮಾಧಾನಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಶೃಂಗಸಭೆಯ ನಂತರ ತನ್ನ ಹತಾಶೆಯನ್ನು ಹೊರಹಾಕಿದ ಝೆಲೆನ್ಸ್ಕಿ ಅವರಿಗೆ ಅಮೆರಿಕಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಜೋ ಬೈಡೆನ್ ಅವರು ರಷ್ಯಾದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವ್ಲಾಡಿಮಿರ್ ಪುಟಿನ್ ಯುಕ್ರೇನ್ ಅನ್ನು ಸೋಲಿಸಬಹುದೆಂದು ತಪ್ಪಾಗಿ ನಂಬಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಸಾಂತ್ವನ ಹೇಳಿದ್ದಷ್ಟೆ ಬಂತು. ಏಪ್ರಿಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಫಿನ್‌ಲ್ಯಾಂಡ್ ನ್ಯಾಟೋದ ೩೧ನೆ ಸದಸ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರವಾಯಿತು. ಇತ್ತ ಟರ್ಕಿ ತನ್ನ ಆಕ್ಷೇಪಣೆಗಳನ್ನು ಹಿಂತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದರೊಂದಿಗೆ ಸ್ವೀಡನ್ ಸಹ ಇಷ್ಟರಲ್ಲೇ ನ್ಯಾಟೋ ಸೇರಲಿರುವುದು ನಿಶ್ಚಿತ. ಇದು ಝೆಲೆನ್ಸ್ಕಿ ಅವರ ನಿರಾಶೆಯನ್ನು ಇಮ್ಮಡಿಗೊಳಿಸಿದೆ. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ನ್ಯಾಟೋ ಯುಕ್ರೇನನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಲು ಅನೇಕ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿದೆ. ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಯುಕ್ರೇನನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಬೆಂಬಲಿಸಲು ಅದರ ಸದಸ್ಯತ್ವದ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಸಹ ಮನ್ನಾ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಸದಸ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವವಾಗಿರಬೇಕು, ಅದರ ಸೇನೆ ಬಿಗಿಯಾದ ನಾಗರಿಕ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿರಬೇಕು, ಸಂಘರ್ಷಗಳ ಶಾಂತಿಯುತ ಪರಿಹಾರಕ್ಕೆ ಅದು ಬದ್ಧತೆ ತೋರಬೇಕು, ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರನ್ನು ಸರಿ ಸಮಾನವಾಗಿ ಕಾಣಬೇಕು ಮತ್ತು ಅದು ನ್ಯಾಟೋ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳಿಗೆ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಮತ್ತು ಇಚ್ಛೆ ಹೊಂದಿರಬೇಕು.

ಶೃಂಗಸಭೆಯು ನ್ಯಾಟೋಗೆ ಯುದ್ಧದ ಬಗ್ಗೆ ಆತ್ಮಾವಲೋಕನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಒಂದು ಅವಕಾಶವಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ರಷ್ಯಾದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪುಟಿನ್ ಅವರು ಯುದ್ಧ ಹೂಡಲು ಕೊಡುವ ಕಾರಣವಾದ ನ್ಯಾಟೋದ ವಿಸ್ತರಣೆಗೆ ತಡೆ ಹಾಕಲು ಇದು ಸೂಕ್ತ ಸಮಯವಲ್ಲವೇ ಎಂಬ ಮೂಲಭೂತ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಯಾರೂ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ. ನಿಸ್ಸಂಶಯವಾಗಿ, ಈ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕೋಳಿ ಮೊದಲಾ ಮೊಟ್ಟೆ ಮೊದಲಾ ಎಂಬ ಆಯಾಮವಿದೆ. ೨೦೦೮ರಲ್ಲಿ ಜಾರ್ಜಿಯಾ ಮೇಲೆ ರಷ್ಯಾದ ಅಪ್ರಚೋದಿತ ಮಿಲಿಟರಿ ಆಕ್ರಮಣ ಮತ್ತು ೨೦೧೪ ರಲ್ಲಿ ಕ್ರೈಮಿಯಾವನ್ನು ಸ್ವಾಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಂಡ ನಂತರ ನ್ಯಾಟೋ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿದೆ. ಆದರೂ ಪ್ರಾಕ್ಸಿಗಳ ಮೂಲಕವಾದರೂ ಸರಿ ಪರಮಾಣು ಶಸ್ತ್ರಸಜ್ಜಿತ ಶೀತಲ ಸಮರದ ವೈರಿಗಳ ನಡುವಿನ ಸಂಘರ್ಷ ಊಹೆಗೂ ಮೀರಿ ಎಂದಾದರೂ ಕೈಮೀರಿ ಹೋಗಬಹುದು. ತಮ್ಮ ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹುರಿಗೊಳಿಸುತ್ತಾ ಮತ್ತಷ್ಟು ಯುದ್ಧೋನ್ಮಾದಕ್ಕೆ ವೇದಿಕೆ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವ ಬದಲು ಕದನ ವಿರಾಮ ಮತ್ತು ಸಂಘರ್ಷದ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ತಡೆಗೆ ದಾರಿ ಹುಡುಕುವುದು ಸೂಕ್ತವಾಗಿತ್ತು. ಕ್ರೆಮ್ಲಿನ್ನಿನ ಆಂತರಿಕ ರಾಜಕೀಯದ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಪ್ರಾದೇಶಿಕವಾಗಿ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಭೂಪ್ರದೇಶವನ್ನು ತನ್ನ ಆಳ್ವಿಕೆಯಡಿ ತರುವ ಪುಟಿನ್ ಅವರ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆ ತಣಿಯುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ನಿಜವಾದರೂ ನ್ಯಾಟೋ ನಿಜವಾಗಲೂ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಆರ್ಥಿಕತೆ, ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ, ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳು ಮತ್ತು ಶಾಂತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸುವ ಗುಂಪಾಗಿದ್ದರೆ ಅದು ಈ ಸಂಘರ್ಷಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾದ ಮಾದರಿಯನ್ನೇ ಬದಲಾಯಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಪ್ರವೃತ್ತವಾಗಬೇಕಿದೆ.

