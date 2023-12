ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಹತಾಶೆ

December 29, 2023 11:50 am | Updated 11:50 am IST

ಕಾರ್ಮಿಕರ ಚಲನೆ ನಿರ್ಬಂಧಿತವಾಗಿರುವ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ, ತಮ್ಮ ತಾಯ್ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಸಂಕಷ್ಟ ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಜನ ತಮ್ಮ ಪ್ರಯಾಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಒದಗಬಹುದಾದ ಅಗಾಧ ಅಪಾಯಗಳ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಿದ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಕಾನೂನುಬಾಹಿರವಾಗಿಯಾದರೂ ಅವಕಾಶ ಅರಸುವುದು ಆಶ್ಚರ್ಯವೇನಲ್ಲ. ಫ್ರೆಂಚ್ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ತಡೆ ಹಿಡಿಯಲಾದ ೩೦೩ ಜನ ಭಾರತೀಯರನ್ನು ಬಲವಂತವಾಗಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ವಾಪಸು ಕಳಿಸಿರುವುದು ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ನಿದರ್ಶನವಷ್ಟೆ. ಅವರಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ೨೦ ಮಂದಿ ಫ್ರಾನ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಆಶ್ರಯ ಕೋರಿದ್ದರೆ, ಉಳಿದವರು ಮಂಗಳವಾರ ಮುಂಬೈಗೆ ಮರಳಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಯುಎಸ್ ಕಸ್ಟಮ್ಸ್ ಮತ್ತು ಬಾರ್ಡರ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ದತ್ತಾಂಶದ ಪ್ರಕಾರ ಕಳೆದ ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತಲೂ ಐದು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಭಾರತೀಯರು, ಅಂದರೆ ಸುಮಾರು ೧ ಲಕ್ಷ ಜನ, ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಅಮೆರಿಕಾ ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಅರ್ಧಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಜನ ಹೆಚ್ಚು ಕಾವಲು ಹೊಂದಿರುವ ಮೆಕ್ಸಿಕನ್ ಗಡಿಯ ಮೂಲಕ ಒಳನುಸುಳಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರೆ ಇನ್ನುಳಿದವರು ಹೆಚ್ಚು ಕಾವಲಿಲ್ಲದ ಕೆನಡಾ ಗಡಿಯ ಮೂಲಕ ಯುಎಸ್ ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದವರು. ೨೦೧೯ರ ಜೂನ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಆರಿಜೋನಾ ಮರುಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಪಂಜಾಬಿನ ಆರು ವರ್ಷದ ಬಾಲಕಿ ಶವವಾಗಿ ಪತ್ತೆಯಾದಾಗ ಭಾರತೀಯರು ಕೂಡಾ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಮೆಕ್ಸಿಕನ್ ಗಡಿಯ ಮೂಲಕ ಯುಎಸ್ ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದು ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂತು. ಇದು ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕಕ್ಕೂ ಒಂಬತ್ತು ತಿಂಗಳು ಮೊದಲು. ಈ ಪ್ರಕರಣ ಒಳನುಸುಳುವವರನ್ನು ಯಾವುದೇ ವಿಚಾರಣೆಯಿಲ್ಲದೆ ಹಿಂತಿರುಗಿಸಲು ಅಧಿಕಾರ ನೀಡುವ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿರಳವಾಗಿ ಬಳಸಲಾದ ಟೈಟಲ್ ೪೨ ಅನ್ನು ಟ್ರಂಪ್ ಆಡಳಿತ ಬಳಸಲು ಕಾರಣವಾಯಿತು. ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ಕೊನೆಯಾದಾಗಿನಿಂದ ಮತ್ತು ಬೈಡೆನ್ ಸರ್ಕಾರ ಅಧಿಕಾರ ಹಿಡಿದಾಗಿನಿಂದ ಇಂತಹ ಅಕ್ರಮ ವಲಸೆ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಮತ್ತೆ ವೇಗ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಅಮೆರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮ ವಲಸಿಗರಾಗಲು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ಅಪಾಯಗಳನ್ನು ಲೆಕ್ಕಿಸದೆಯೂ ಭಾರತೀಯರು ಸಿದ್ಧರಿದ್ದಾರೆ ಎಂದರೆ ಅದರ ಹಿಂದೆ ಇರುವುದು ಇಲ್ಲಿ ಅವರು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಂಕಷ್ಟ ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿರುವ ಹತಾಶೆ ಇರಬೇಕು ಅಥವಾ ಅವರನ್ನು ದಾರಿ ತಪ್ಪಿಸಲಾಗುತ್ತಿರಬೇಕು.

ಪ್ರಸ್ತುತ ಘಟನೆಯ ವರದಿಗಳು ಸಹ ಇಂತಹ ಹಳೆಯ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನೇ ಸೂಚಿಸುತ್ತಿವೆ. ಈ ವಿಮಾನ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನವರು ಪಂಜಾಬ್, ಹರ್ಯಾಣ ಮತ್ತು ಗುಜರಾತಿನ ಗಂಡಸರು ಮತ್ತು ೧೨ ಮಂದಿ ಒಬ್ಬರೇ ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಅಪ್ರಾಪ್ತರು. ಈ ವಲಸೆಗೆ ಕೆಲವು ಸಿಖ್ಖರು ತಮ್ಮನ್ನು ಗುರಿ ಮಾಡಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಿರುಕುಳ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿರುವುದು ಕಾರಣ ಎಂದು ಹೇಳಿದರೆ ಬಹುತೇಕರು ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿನ ಸಂಕಷ್ಟ ಕಾರಣ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಕಾರಣಗಳು ಏನೇ ಇರಲಿ, ಪಂಜಾಬ್ ಮತ್ತು ಹರ್ಯಾಣದ ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಕಂಡುಬರುವ ಕಳ್ಳಸಾಗಣೆ ದಂಧೆಯ ಕಡೆ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಗಮನ ಹರಿಸುವ ಸಮಯ ಬಂದಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಅಮಾಯಕ ಜನರು ಯುಎಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಭವಿಷ್ಯದ ಭರವಸೆಗಳಿಗೆ ಬಲಿಯಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಣ್ಣ ಭೂಹಿಡುವಳಿಗಳಿಂದ ಕೃಷಿ ಆದಾಯ ಕ್ಷೀಣಿಸುತ್ತಿದ್ದು ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ಉಲ್ಬಣಗೊಂಡಿದೆ. ಕಾರ್ಮಿಕರನ್ನು ಶೋಷಿಸುತ್ತಿರುವ ಮೋಸಗಾರ ಮಧ್ಯವರ್ತಿಗಳ ಮೇಲೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದು ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು ಮೊದಲ ಹೆಜ್ಜೆಯಷ್ಟೆ.

