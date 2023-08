ಆರದ ಗಾಯಗಳು

August 23, 2023 11:01 am | Updated 11:01 am IST

ಮಣಿಪುರದಲ್ಲಿ ಜನಾಂಗೀಯ ಹಿಂಸೆ ಶುರುವಾಗಿ ಮೂರು ತಿಂಗಳು ಕಳೆದರೂ ಶಾಂತಿ ಮರಳುವ ಯಾವ ಸೂಚನೆಗಳೂ ಕಾಣುತ್ತಿಲ್ಲ. ಎರಡೂ ಗುಂಪುಗಳು ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಬಿದ್ದಂತೆ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಬಂದ್ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು ಮತ್ತು ಈಗಲೂ ಆಗಾಗ ಭುಗಿಲೇಳುವ ಹಿಂಸೆಯಲ್ಲಿ ಜನ ಸಾಯುತ್ತಿರುವುದು ಸಂಘರ್ಷವು ಇನ್ನೂ ಇತ್ಯರ್ಥವಾಗಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಕಾನೂನು ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹಾದಗೆಟ್ಟಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಸ್ಥಳೀಯ ಪೊಲೀಸ್ ಮತ್ತು ಅರೆಸೇನಾಪಡೆಯ ಅಸ್ಸಾಂ ರೈಫಲ್ಸ್ ನಡುವಿನ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಪೊಲೀಸರು ಅರೆಸೇನಾಪಡೆಯ ಮೇಲೆ ತಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸುವ ಹಂತಕ್ಕೆ ಹೋಗಿರುವುದು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿರುವ ಗೊಂದಲಕ್ಕೆ ನಿದರ್ಶನ. ಜನಾಂಗೀಯ ಸಂಘರ್ಷದಿಂದ ದೂರ ಸರಿದು ಮರಳಿ ಶಾಂತಿ ಸ್ಥಾಪಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಇಡೀ ರಾಜ್ಯವೇ ಬೂದಿ ಮುಚ್ಚಿದ ಕೆಂಡದಂತಿದೆ. ಜನರು ಇನ್ನೂ ನಿರಾಶ್ರಿತರ ಶಿಬಿರಗಳಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಅನೇಕ ಮನೆಗಳು ಧ್ವಂಸಗೊಂಡಿವೆ ಮತ್ತು ಶಾಂತಿ ಸ್ಥಾಪನೆಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವವರೆಲ್ಲರನ್ನೂ ವಿರೋಧಿಸಿ ಬೆದರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದು ವಾಸ್ತವಕ್ಕೆ ಹಿಡಿದ ಕನ್ನಡಿ. ಭಾರತದ ಮುಖ್ಯವಾಹಿನಿಯ ರಾಜಕೀಯವು ಸಂಸತ್ತಿನ ಮುಂಗಾರು ಅಧಿವೇಶನದ ಮೂಲಕ ಶಾಂತಿ ಸ್ಥಾಪನೆಗೆ ತಿದಿಯೊತ್ತಬಹುದಿತ್ತು. ಆದರೆ ಆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕೈಬಿಟ್ಟಿತು. ಅತ್ತ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಮತ್ತು ಗೃಹ ಸಚಿವ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವರು ಖೊಟ್ಟಿ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಶಾಂತಿ ಸ್ಥಾಪನೆಗೆ ಮುಂದೇನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಎಂದೇನೂ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ, ಇತ್ತ ಪ್ರತಿಪಕ್ಷಗಳು ೨೦೨೪ರ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದ ವೈಫಲ್ಯಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸುವುದರಲ್ಲೇ ಉತ್ಸುಕವಾಗಿದ್ದವು.

ಮಣಿಪುರದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗಿನ ಘಟನೆಗಳು ಜನಾಂಗೀಯ ಸಂಘರ್ಷವು ಉಲ್ಬಣಗೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಮೈಟಿ ಮತ್ತು ಕುಕಿ-ಜೋ ನಾಯಕರ ಅತಿರೇಕದ ನಿಲುವುಗಳೇ ಕಾರಣ ಎಂದು ತೋರುತ್ತದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಎನ್. ಬಿರೇನ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಪಕ್ಷಪಾತದ ಕ್ರಮಗಳು ಪಕ್ಷಾತೀತವಾಗಿ ಕುಕಿ-ಜೋ ಶಾಸಕರು ಮತ್ತು ಸಮುದಾಯವನ್ನು ಕೆರಳಿಸಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಮೈಟಿಗಳು ಒಪ್ಪಲು ತಯಾರಿಲ್ಲ. ಅತ್ತ ಕುಕಿ-ಜೋಗಳು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಆಡಳಿತದ ಆಗ್ರಹದಿಂದ ಹಿಂದೆ ಸರಿಯಲೊಪ್ಪುತ್ತಿಲ್ಲ. ಇದು ನಾಗಾ ಸಮುದಾಯವೂ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರ ಬುಡಕಟ್ಟುಗಳನ್ನೂ ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಜನಾಂಗೀಯ ಅಸ್ಮಿತೆಗಳ ದುರ್ಬಲ ಸಹ-ಅಸ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಸಂಕೀರ್ಣಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಇನ್ನು ನಾಗರಿಕ ಸಮಾಜದ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳೂ ಸಹ ತಮ್ಮ ಜನಾಂಗೀಯ ಗುರುತುಗಳನ್ನು ಮೀರಲು ಅಶಕ್ತರಾಗಿರುವುದು ಸಂಘರ್ಷವನ್ನು ಉಲ್ಬಣಗೊಳಿಸಿದೆ. ಇದು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯ ಕೊರತೆ ಮತ್ತು ನಾಯಕತ್ವ ಬದಲಾವಣೆಯ ಬೇಡಿಕೆಯ ನಿರಾಕರಣೆಯಿಂದ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹದಗೆಟ್ಟಿದೆ. ಸಂಘರ್ಷವನ್ನು ತಿಳಿಗೊಳಿಸಲು ಇರುವ ಏಕೈಕ ಸ್ಪಷ್ಟ ಮಾರ್ಗ ನಾಯಕತ್ವ ಬದಲಾವಣೆ. ಮಣಿಪುರವು ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಗಡಿ ರಾಜ್ಯವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಮೈಟಿ ಮತ್ತು ಕುಕಿ-ಜೊ ಸಮುದಾಯಗಳ ನಡುವಿನ ನಿರಂತರ ಅಪನಂಬಿಕೆಯು ಭವಿಷ್ಯದ ಪೀಳಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ಶಾಶ್ವತವಾದ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಬೀರುತ್ತದೆ, ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರಗತಿಗೆ ಅಡ್ಡಗಾಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಮುಂದಿರುವ ಆಯ್ಕೆಗಳು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿವೆ: ಅದು ರಚನಾತ್ಮಕವಾಗಿದ್ದರೂ ಯಾವುದೇ ಟೀಕೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸದೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಅಹಿತಕರ ಸ್ಥಬ್ಧತೆಯತ್ತ ಸಾಗಲು ಬಿಡಬಹುದು ಅಥವಾ ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಸವಾಲಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ರಾಜ್ಯ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ ಗಣನೀಯ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ತಂದು ಸಂಘರ್ಷವನ್ನು ತಿಳಿಗೊಳಿಸುವತ್ತ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕಬಹುದು.

