ಸುಪ್ರೀಂ ಛೀಮಾರಿ

August 02, 2023 10:38 am | Updated 10:47 am IST

ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಗಡಿ ರಾಜ್ಯ ಮಣಿಪುರದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಹತೋಟಿಗೆ ಬಾರದ, ಮೇ ೩ ರಂದು ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ಜನಾಂಗೀಯ ಹಿಂಸಾಚಾರದ ತನಿಖೆ ದುರ್ಬಲವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಮಣಿಪುರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಛೀಮಾರಿ ಹಾಕಿದೆ. ಈ ಹಿಂಸಾಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾದ ಸುಮಾರು ೬೫೦೦ ಪ್ರಥಮ ವರ್ತಮಾನ ವರದಿಗಳ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ ಕೆಲವೇ ಕೆಲವು ಬಂಧನಗಳಾಗಿವೆ ಎಂದು ಗಮನಿಸಿದ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ತನಿಖೆಯ ಪ್ರಗತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿ ಕೇಳಿದೆ ಮತ್ತು ಮುಂದಿನ ವಿಚಾರಣೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಆಗಸ್ಟ್ ೭ರಂದು, ಮಣಿಪುರದ ಪೊಲೀಸ್ ಮಹಾನಿರ್ದೇಶಕರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಉಪಸ್ಥಿತಿಗೆ ಆದೇಶಿಸಿದೆ. ಈ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ತನಿಖೆ ಮಾಡುವ ರಾಜ್ಯ ಪೊಲೀಸರ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಗುಂಪು ಹಿಂಸಾಚಾರದೆದುರು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಾನೂನು ಮತ್ತು ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮುರಿದುಬಿದ್ದಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ. ದುರುಳರು ಅತ್ಯಾಚಾರವೆಸಗಿ, ಬೆತ್ತಲೆ ಮೆರವಣಿಗೆ ಮಾಡಿದ ಇಬ್ಬರು ಸಂತ್ರಸ್ತ ಮಹಿಳೆಯರೂ ಸಹ ಮಣಿಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಅಥವಾ ಕೇಂದ್ರೀಯ ತನಿಖಾ ದಳದ (ಸಿಬಿಐ) ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ತಮಗೆ ನಂಬಿಕೆಯಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ವಾರಗಟ್ಟಲೆ ನಡೆದ ನಿರಂತರ ಹಿಂಸಾಚಾರ ಮತ್ತು ಮಣಿಪುರ ಸರ್ಕಾರದ ನಿರ್ಲಜ್ಜ ಪಕ್ಷಪಾತಿ ಧೋರಣೆಯ ನಂತರ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಮಧ್ಯಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಈ ಮಹಿಳೆಯರ ಬೆತ್ತಲೆ ಮೆರವಣಿಗೆಯ ವೀಡಿಯೋ ವೈರಲ್ ಆಗಬೇಕಾಯಿತು. ಇಂತಹ ಇನ್ನಷ್ಟು ಪ್ರಕರಣಗಳು ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದು, ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಇದೀಗ ತನ್ನ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಯಲ್ಲಿ ತಾನು ರಚಿಸುವ ಸಮಿತಿಯಿಂದ ತನಿಖೆ ನಡೆಯಲಿ ಎಂಬ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮುಂದಿಟ್ಟಿದೆ. ದೇಶದ ಅತ್ಯುನ್ನತ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಈ ಛೀಮಾರಿಯ ನಂತರ ಮಣಿಪುರ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಎನ್. ಬಿರೇನ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರು ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರೆಯಲು ಯಾವುದೇ ನೈತಿಕ ಹಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷವು (ಬಿಜೆಪಿ) ರಾಜಕೀಯ ಕಾರಣಗಳಿಗಾಗಿ ಅವರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿರುವ ಕಾರಣ, ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ತಾಂಡವವಾಡುತ್ತಿರುವ ಹಿಂಸೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯಿಲ್ಲದೆ ಅವರು ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರೆದಿದ್ದಾರೆ.

ಭಾರತದಲ್ಲಿನ ಕೋಮು ಘರ್ಷಣೆಗಳ ಇತಿಹಾಸವು ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಗುಂಪು ಹಿಂಸಾಚಾರವು ರಾಜ್ಯದ ಸಹಕಾರದಿಂದ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಮಣಿಪುರದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಇದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಹಿಂಸೆ ಭುಗಿಲೇಳಲಿದೆ ಎಂಬ ಸೂಚನೆ ಬಂದ ಕೂಡಲೇ ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಅದನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟುವ ಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಹಿಂಸೆಯ ಬಳಿಕ ಅಪರಾಧಿಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ, ಬಂಧಿಸಿ, ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಅಪರಾಧಿ ಎಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸವುದು ಹೆಚ್ಚು ತ್ರಾಸದಾಯಕ. ಈ ರೀತಿ ಹಿಂಸೆಯನ್ನು ತಡೆಯುವ ಕ್ರಮಗಳು ಅತ್ತ ಇರಲಿ, ಮಣಿಪುರದಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸರೇ ಹಿಂಸೆಗೆ ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಆರೋಪ ಇದೆ. ತಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿಫಲರಾದ ಅಥವಾ ಹಿಂಸೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದವರೊಡನೆ ಶಾಮೀಲಾದ ಪೊಲೀಸ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕಠಿಣ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಎದುರಿಸಬೇಕು. ಅಲ್ಲದೆ, ದೇಶದ ರಾಜಕೀಯ ನಾಯಕತ್ವದಿಂದ ಬಲವಾದ ಸಂದೇಶ ಬರಬೇಕು. ದುಃಖಕರವಾದ ವಿಷಯವೆಂದರೆ ಆಡಳಿತಾರೂಢ ಬಿಜೆಪಿ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ಆಳ್ವಿಕೆಯ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿನ ಕೆಲವು ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿ ಮಣಿಪುರದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಭೀಕರತೆಯನ್ನು ಅಲ್ಲಗಳೆಯುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಮಣಿಪುರದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಗಂಭೀರತೆಯನ್ನು ಒತ್ತಿಹೇಳುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಇದನ್ನೂ ಸಹ ಖಂಡಿಸಿದೆ. ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿರುವ ‘ಇಂಡಿಯಾ’ ಮೈತ್ರಿಕೂಟದ ೨೧ ನಾಯಕರ ತಂಡ ಬುಧವಾರ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ದ್ರೌಪದಿ ಮುರ್ಮು ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಲಿದೆ. ಪ್ರಧಾನಿಯವರ ಹೇಳಿಕೆಯ ಬೇಡಿಕೆ ಈಡೇರದಿದ್ದರೂ ರಾಜ್ಯಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಣಿಪುರದ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆಗೆ ‘ಇಂಡಿಯಾ’ ಮೈತ್ರಿಕೂಟ ಒಪ್ಪಬೇಕು. ಅದು ಈ ಮೈತ್ರಿಕೂಟಕ್ಕೆ ತಮ್ಮ ತಂಡ ಮಣಿಪುರದಲ್ಲಿ ಕಂಡದ್ದನ್ನು ದೇಶಕ್ಕೆ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಲು ಒಂದು ಅವಕಾಶವಾಗಿದೆ.

This is a Premium article available exclusively to our subscribers. To read 250+ such premium articles every month

You have exhausted your free article limit. Please support quality journalism.

You have exhausted your free article limit. Please support quality journalism.

X The Hindu operates by its editorial values to provide you quality journalism.

X You have read {{data.cm.views}} out of {{data.cm.maxViews}} free articles.

X This is your last free article.