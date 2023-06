ಮುಂದಿನ ಹೆಜ್ಜೆ

June 14, 2023 10:38 am | Updated 10:38 am IST

ಒಂದು ಗಲಭೆ ನಡೆದ ನಂತರ ಘರ್ಷಣೆಗೆ ಕಾರಣವಾದ ಪೀಡಿತ ಪಕ್ಷಗಳ ಕುಂದುಕೊರತೆಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು ಮೊದಲು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸಹಜ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಮರಳುವುದು ಅವಶ್ಯಕ. ಗುಂಪುಗಳು ಪರಸ್ಪರರ ವಿರುದ್ಧ ಹಿಂಸಾಚಾರದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವಾಗ, ಪರಿಹಾರ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳ ಸಾಗಣೆಯನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ದಿಗ್ಬಂಧನಗಳನ್ನು ಹಾಕುತ್ತಿರುವಾಗ, ಮತ್ತು ಸ್ಥಳಾಂತರಗೊಂಡ ಜನರು ತಮ್ಮ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಹಿಂತಿರುಗುವುದನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತಿರುವಾಗ ಯಾವುದೇ ಪರಿಹಾರ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಇನ್ನೊಂದು ಘರ್ಷಣೆ ಉದ್ಭವಿಸದಂತೆ ತಡೆಯಲು ಕುಂದುಕೊರತೆಗಳನ್ನು ಆಲಿಸಿ ಪರಿಹರಿಸುವ ಮೊದಲು ಪರಿಸರ ಸಹಜ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಮರಳುವುದು ಮೊದಲ ಹೆಜ್ಜೆಯಾಗಿದೆ. ಮತ್ತು ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಶುರು ಮಾಡಲು ನಾಗರಿಕ ಸಮಾಜ ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳ ಜೊತೆ ಶಾಂತಿ ಮಾತುಕತೆಗಳು ನಡೆಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಯಾವುದೇ ಹಿಂಸಾಚಾರ ನಡೆಯದಂತೆ ಎಚ್ಚರ ವಹಿಸಬೇಕು. ಅರೆಸೈನಿಕ ಪಡೆಗಳ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತು ಬುಡಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಇಂಫಾಲ್ ಕಣಿವೆ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ ನಂತರ ಕೇಂದ್ರ ಗೃಹ ಸಚಿವ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಶಾಂತಿಗಾಗಿ ಮಾಡಿದ ಮನವಿಯು ಹಿಂಸಾಚಾರವನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ತಡೆಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದೆ. ಆದರೂ ಚುರಚಂದ್‌ಪುರ, ಇಂಫಾಲ ಮತ್ತು ಇತರ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಘರ್ಷಣೆಗಳು ನಡೆದ ಒಂದು ತಿಂಗಳ ನಂತರ ಈಗಲೂ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಘರ್ಷಣೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಲೇ ಇವೆ. ಆದರೆ ಲೂಟಿ ಮಾಡಿದ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳ ವಾಪಸಾತಿ ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಮನೆಗಳನ್ನು ತೊರೆದವರು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಮತ್ತು ಖಚಿತವಾಗಿ ಹಿಂದಿರುಗುವುದು ಶಾಂತಿ ನೆಲೆಸಲು ಅತ್ಯವಶ್ಯವಾಗಿದೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಗತಿ ಆಗಿಲ್ಲ.

ರಾಜ್ಯದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮನ್ನಣೆ ಪಡೆದಿರುವ ಖ್ಯಾತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನೊಳಗೊಂಡಂತೆ ರಚಿಸಲಾದ ಶಾಂತಿ ಸಮಿತಿಯಿಂದ ಅನೇಕರು ಹೊರಬಂದಿರುವುದು ಅಥವಾ ತಮ್ಮ ಪೂರ್ವಾನುಮತಿಯಿಲ್ಲದೆ ತಮ್ಮನ್ನು ಅದರಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿರುವುದು ಹಿನ್ನೆಡೆಯೇ ಸರಿ. ಶಾಂತಿ ಮಾತುಕತೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಘರ್ಷದ ಎಲ್ಲಾ ಗುಂಪುಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವುದು ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಸಮುದಾಯದ ಗುರುತುಗಳನ್ನು ಮೀರಿ ಎಲ್ಲರ ಮನ್ನಣೆ ಪಡೆದಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಳ್ಳುವುದು ಮುಖ್ಯ. ಆದರೆ ಶಾಂತಿ ಮಾತುಕತೆಗಳಿಂದ ಅನೇಕರು ಹಿಂದೆ ಸರಿದಿರುವುದು ಮಣಿಪುರದ ನಾಗರೀಕ ಸಮಾಜದ ಜನಾಂಗೀಕರಣವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಶಾಂತಿ ಸ್ಥಾಪನೆಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಸಂಕೀರ್ಣಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಇನ್ನೂ ಕಳವಳಕಾರಿಯಾದ ಅಂಶವೆಂದರೆ ಸಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಮಣಿಪುರ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಎನ್. ಬಿರೇನ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರೂ ಇರುವುದರಿಂದ ಕುಕಿ-ಜೋ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಹೊರನಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅತ್ತ ಮೈಟಿ ಗುಂಪೊಂದು “ಮಾದಕವಸ್ತು-ಭಯೋತ್ಪಾದನೆ”ಯ ಅನಗತ್ಯ ಸಾಮಾನ್ಯೀಕರಣವನ್ನು ಮುಂದೊಡ್ಡಿ ಸಮಿತಿಯಿಂದ ಹೊರನಡೆದಿದೆ. ಆದರೂ ಪ್ರಮುಖ ರಾಜಕೀಯ ಮತ್ತು ನಾಗರಿಕ ಸಮಾಜದ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳನ್ನು ಪರಸ್ಪರ ಮಾತನಾಡಲು ಮನವೊಲಿಸುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಕೈಬಿಡಬಾರದು. ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಗತಿ ಸಾಧಿಸಲು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪದ ಅಗತ್ಯವಿದೆ ಎಂಬುದು ಎಲ್ಲಾ ಪಕ್ಷಗಳ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಬಿರೇನ್ ಸಿಂಗ್ ಆಡಳಿತದ ವೈಫಲ್ಯವನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತಾರೂಢ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷ ಶಾಂತಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಸರಾಗಗೊಳಿಸುವ ಪರ್ಯಾಯ ನಾಯಕತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸಬೇಕಿದೆ ಎಂದು ತೋರುತ್ತದೆ. ಹಿಂಸಾಚಾರಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಮತ್ತು ನಂತರ ಕೂಡಾ ಬಿರೇನ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರ ಕ್ರಮಗಳು ಒಂದೋ ನಿಷ್ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿವೆ ಅಥವಾ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಆಡಳಿತ ನಡೆಸಲು ಅವರ ಅಸಮರ್ಥತೆಯನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸುತ್ತಿದೆ.

