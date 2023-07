July 17, 2023 11:10 am | Updated 11:10 am IST

ಉತ್ತರ ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ ವಿನಾಶಕಾರಿ ಪ್ರವಾಹಗಳು ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆ, ನಗರೀಕರಣ ಮತ್ತು ಭಾರತದ ದೊಡ್ಡ ನಗರಗಳ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಕೊರತೆಗಳ ನಡುವಿನ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಸಂಬಂಧದತ್ತ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ. ಭಾರತ ಈಗ ಮುಂಗಾರಿನ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿದ್ದು ಗುಡ್ಡಗಾಡು ರಾಜ್ಯಗಳ ಭೌಗೋಳಿಕತೆಯನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರೆ, ವಿಸ್ತೃತ ಮಳೆಯು ಭೂಕುಸಿತಗಳು ಮತ್ತು ಜೀವ-ಆಸ್ತಿಗೆ ನಷ್ಟ ಉಂಟುಮಾಡುವುದು ನಿರೀಕ್ಷಿತವೆ. ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ, ಪಂಜಾಬ್, ಹರ್ಯಾಣ ಮತ್ತು ದೆಹಲಿ ರಾಜ್ಯಗಳು ದಾಖಲೆ ಮಳೆ ವರದಿ ಮಾಡಿವೆ. ಈ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಮಳೆಯ ಕಾರಣ ಕನಿಷ್ಠ ೬೦ ಸಾವುಗಳು ದೃಢಪಟ್ಟಿವೆಯಾದರೂ ನಿಜವಾದ ಸಂಖ್ಯೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿರಬಹುದು. ಆದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಳೆ ಮತ್ತು ನೆರೆ ನೋಡದ ರಾಜಧಾನಿ ದೆಹಲಿಯ ಬಹುಭಾಗಗಳು ಮುಳುಗಡೆಯಾಗಿರುವುದು ರಾಷ್ಟ್ರದ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ.

ಭಾರತೀಯ ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆಯ ಪರಿಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ, ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಜುಲೈ ೩ ರಿಂದ ೧೦ರ ನಡುವೆ ಎಂಟು ದಿನಗಳ ಪೈಕಿ ಐದು ದಿನಗಳು ‘ಹೆಚ್ಚು’ ಮತ್ತು ‘ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು’ ಮಳೆಯಾಗಿದೆ. ಜುಲೈ ೯ ರಂದು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ೨೨೧.೪ ಮಿಲಿಮೀಟರ್ ಮಳೆ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಜುಲೈನ ಒಟ್ಟು ಸರಾಸರಿ ೨೦೯.೭ ಮಿಲಿಮೀಟರ್ ಮಳೆಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು. ಇದು ಪ್ರವಾಹಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಕಳೆದ ಕೆಲವು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮಳೆಯ ಪ್ರಮಾಣವು ಗಣನೀಯವಾಗಿ ತಗ್ಗಿದ್ದರೂ ಇನ್ನೂ ಕೆಂಪು ಕೋಟೆ ಮತ್ತು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್‌ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಮಟ್ಟ ಇಳಿದಿಲ್ಲ. ದೆಹಲಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಇದಕ್ಕೆ ದೆಹಲಿ ಮೇಲಿನ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ, ಅದರಲ್ಲೂ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಹರ್ಯಾಣದ ಯಮುನಾನಗರದಲ್ಲಿ, ಯಮುನಾ ನದಿಯ ಪ್ರವಾಹವೇ ಕಾರಣವೆಂದು ದೂರಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪ್ರವಾಹದ ಕಾರಣವಾಗಿ ನದಿಯ ಹರಿವನ್ನು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಮತ್ತು ಮರುನಿರ್ದೇಶಿಸಲು ದೆಹಲಿಯ ಬ್ಯಾರೇಜುಗಳು ಸೋತಿವೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೂ ಈ ನೆರೆ ಯಮುನೆಯ ಪ್ರವಾಹ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಮೇಲಿನ ನಿರ್ಮಾಣವನ್ನು ನಿರ್ಬಂಧಿಸದ ಮತ್ತು ದೆಹಲಿಯ ಕಾಂಕ್ರೀಟೀಕರಣವನ್ನು ತಡೆಯದ ದೆಹಲಿಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾದರಿಯ ನ್ಯೂನತೆಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಮುಂಗಾರಿಗೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಚರಂಡಿಗಳ ಹೂಳು ತೆಗೆಯದೆ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ವಹಿಸಿರುವುದೂ ಬೆಳಕಿಗೆ ತಂದಿದೆ. ನದಿ ಪಾತ್ರದ ಮೇಲ್ಭಾಗ ಹರ್ಯಾಣದಲ್ಲಿ ನದಿ ತಳದಲ್ಲಿ ಅವ್ಯಾಹತವಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಮರಳು ಗಣಿಗಾರಿಕೆಯಿಂದ ಅಪಾರ ಪ್ರಮಾಣದ ಹೂಳು ನದಿಯ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಹರಿವನ್ನು ನಿರ್ಬಂಧಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದೂ ಸತ್ಯ. ಆದರೆ ಒಬ್ಬರಮೇಲೊಬ್ಬರು ದೋಷಾರೋಪಣೆ ಮಾಡುವುದು “ದಾಖಲೆಯ ಮಳೆ” ಆಗಿದೆ ಎಂದು ನುಣುಚಿಕೊಳ್ಳಲೆತ್ನಿಸುವುದು ನೆರೆ ತಪ್ಪಿಸಲು ಸಹಕಾರಿಯಲ್ಲ. ಆರ್ಕ್ಟಿಕ್ ಮತ್ತು ಅರಬ್ಬಿ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ತಾಪಮಾನ ಏರಿಕೆಯ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯನ್ನು ನೋಡಿದರೆ, ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ವಿಪರೀತ ಮಳೆಯ ಸಂಭವನೀಯತೆ ಹೆಚ್ಚು ಎಂದೇ ಹೇಳಬಹುದು. ಬೆಂಗಳೂರು, ಚೆನ್ನೈ ಮತ್ತು ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಪ್ರವಾಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಉಂಟಾಗುತ್ತಿತ್ತು, ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ದೆಹಲಿಯೂ ನೆರೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎದುರಿಸಲು ಸಜ್ಜಾಗಬೇಕು. ಶುದ್ಧ ಗಾಳಿ ಪಡೆಯಲು ಇಡೀ ಪ್ರಾಂತ್ಯವೇ ಕೈಜೋಡಿಸಬೇಕು ಎಂದರಿತು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಾಜಧಾನಿ ಪ್ರದೇಶವು ವಾಯುಮಾಲಿನ್ಯವನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಲು ಜಂಟಿ ನಿರ್ವಹಣಾ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದಂತೆಯೇ, ಈಗ ಈ ಪ್ರಾಂತ್ಯಾದ ಎಲ್ಲ ರಾಜ್ಯಗಳು ತಮ್ಮ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಬದಿಗಿಟ್ಟು ಭವಿಷ್ಯದ ಪ್ರವಾಹಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ಜಂಟಿ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರ ರೂಪಿಸಬೇಕು.

