ಲಡಾಖ್ ಹಿಮಾಗ್ನಿ

February 03, 2023 11:34 am | Updated 11:34 am IST

ಲಡಾಖ್ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿನ ಜನರತ್ತ ಸರ್ಕಾರದ ತುರ್ತು ಗಮನ ಅಗತ್ಯ

೨೦೧೯ ರಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿನ ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರ ರಾಜ್ಯದಿಂದ ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶವಾಗಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸಲ್ಪಟ್ಟಾಗಿನಿಂದ ಚಿತ್ರಸದೃಶ ಲಡಾಖ್ ಅಲ್ಲಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಪ್ರಕ್ಷುಬ್ಧವಾಗಿದೆ. ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶದ ಕುರಿತು ಕೆಲ ಸಮಯದ ಹರ್ಷೋದ್ಗಾರದ ನಂತರ, ಈ ಪ್ರದೇಶದ ಬೌದ್ಧರು ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯರ ಬಹುದಿನದ ಬೇಡಿಕೆಗಳು ಮುನ್ನೆಲೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದು, ಪ್ರಕ್ಷುಬ್ಧತೆ ಬೆಳೆದಿದೆ. ಮ್ಯಾಗ್ಸೆಸ್ಸೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತ ಸೋನಂ ವಾಂಗ್ಚುಕ್ ಉಪವಾಸ ಹೂಡುವುದರೊಂದಿಗೆ ಸಂವಿಧಾನದ ೨೪೪ನೇ ವಿಧಿಯ (ಬುಡಕಟ್ಟು ಜನರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ರಕ್ಷಣೆ) ಅನುಸಾರ ಈ ಪ್ರಾಂತ್ಯವನ್ನು ಸಂವಿಧಾನದ ಆರನೇ ಶೆಡ್ಯೂಲ್‌ಗೆ ಸೇರಿಸಬೇಕೆಂಬ ಹೋರಾಟವು ಮತ್ತೆ ವೇಗ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ೨೦೧೯ ರ ಆಗಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶವಾದ ತರುವಾಯ ಲಡಾಖ್ ಗೆ ಬಂದ ನೂತನ ಅಧಿಕಾರಶಾಹಿಯನ್ನು ಸ್ಥಳೀಯರು ಪ್ರತಿಕೂಲವೂ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿ ಸ್ಪಂದಿಸುತ್ತಿಲ್ಲವೆಂದು ದೂರಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಥಳೀಯರು, ಕಾರ್ಗಿಲ್ ಮತ್ತು ಲೇಹ್‌ನ ಎರಡು ಹಿಲ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್‌ಗಳ ಚುನಾಯಿತ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಮತ್ತು ಅಧಿಕಾರಶಾಹಿಯ ನಡುವಿನ ನಿರಂತರ ತಿಕ್ಕಾಟವು ಇದ್ದ ಕಂದಕವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗಿಸಿದೆಯಷ್ಟೆ. ಲೇಹ್‌ನ ರಾಜಕೀಯ ಮತ್ತು ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ೨೦೨೦ ರಲ್ಲಿ ಮಾಜಿ ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕ ಮತ್ತು ಮಾಜಿ ಸಂಸದ ಥುಪ್‌ಸ್ತಾನ್ ಚೆವಾಂಗ್ (ಇವರು ಪ್ರಭಾವಿ ಲಡಾಖ್ ಬೌದ್ಧ ಸಂಘದ ಚುನಾಯಿತ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೂ ಆಗಿದ್ದಾರೆ) ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಲೇಹ್ ಅಪೆಕ್ಸ್ ಬಾಡಿ ಅನ್ನು ರಚಿಸಿದವು. ನವೆಂಬರ್ ೨೦೨೦ ರಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಗಿಲ್ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ, ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳು ಮತ್ತು ಶಿಯಾ ಮುಸ್ಲಿಂ ಧಾರ್ಮಿಕ ಶಾಲೆಗಳು ಕೈಜೋಡಿಸಿ ಕಾರ್ಗಿಲ್ ಡೆಮಾಕ್ರಟಿಕ್ ಅಲೈಯನ್ಸ್ ಅನ್ನು ರಚಿಸಿದವು. ಕಾರ್ಗಿಲ್, ಲೇಹ್‌ಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿ, ಹಿಂದಿನ ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕ್ಶಶ್ಮೀರ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಮರು-ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ೩೭೦ನೇ ವಿಧಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅದರ ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಾನಮಾನವನ್ನು ಮರಳಿ ಪಡೆಯಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಿದೆ. ಭಿನ್ನ ರಾಜಕೀಯ ನಿಲುವುಗಳ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ಲೇಹ್ ಅಪೆಕ್ಸ್ ಬಾಡಿ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಗಿಲ್ ಡೆಮಾಕ್ರಟಿಕ್ ಅಲೈಯನ್ಸ್ ಈಗ ಸಮಾನ ಗುರಿಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹೋರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿವೆ. ಅವರು ಕೇಂದ್ರದ ಮುಂದೆ ನಾಲ್ಕು ಪ್ರಮುಖ ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ: ಪ್ರಾಂತ್ಯವನ್ನು ಮರಳಿ ಪೂರ್ಣಪ್ರಮಾಣದ ರಾಜ್ಯವಾಗಿಸುವುದು, ಆರನೇ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ಭದ್ರತೆಗಳು, ಲೇಹ್ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಗಿಲ್ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಲೋಕಸಭಾ ಸ್ಥಾನಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ಮೀಸಲಾತಿ. ಲಡಾಖ್‌ನ ಅಸ್ಮಿತೆ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮತ್ತು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಪರಿಸರವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಇವು ಅತ್ಯಗತ್ಯ ಎಂದು ಅವರು ವಾದಿಸುತ್ತಾರೆ. ಸ್ಥಳೀಯರನ್ನು ಸಂತೈಸಲು, ಜೊತೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಲು ನೇಮಿಸಿದ ಎರಡು ಸಮಿತಿಗಳು ಕಳೆದ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಮುನ್ನಡೆ ಸಾಧಿಸದಿರುವುದರಿಂದ ಕೇಂದ್ರ ಇಕ್ಕಟ್ಟಿಗೆ ಸಿಲುಕಿದೆ. ಗೃಹ ಖಾತೆ ರಾಜ್ಯ ಸಚಿವ ನಿತ್ಯಾನಂದ ರೈ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಈ ವರ್ಷ ನೇಮಕಗೊಂಡ ಎರಡನೇ ಸಮಿತಿಯು ಸ್ಥಳೀಯರು ಎತ್ತುತ್ತಿರುವ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು ಶಕ್ಯವಾಗಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಆಕ್ರೋಶವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರದ ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಾನಮಾನವನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿ ವಿಭಜಿಸಿದ ಕೇವಲ ೧೦ ತಿಂಗಳ ನಂತರ ೨೦೨೦ರಲ್ಲಿ ಲಡಾಖ್ ಚೀನಾದ ಸೈನಿಕಾಕ್ರಮಣಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಯಿತು. ಆ ಸಂಘರ್ಷ ಬಗೆಹರಿಯದೆ ಉಳಿದಿದೆ. ಸ್ಥಳೀಯರ ನ್ಯಾಯಯುತ ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಈಡೇರಿಸಲು ತ್ವರಿತ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಾಂತ್ಯದ ಪ್ರಕ್ಷುಬ್ಧತೆಯು ಸಮಸ್ಯೆ ಸೃಷ್ಟಿಸಲು ಹವಣಿಸುವವರಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗಲಿದೆ. This editorial has been translated from English, which can be read here. ADVERTISEMENT

