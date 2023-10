ದುರ್ಬಲರಿಗೆ ಜಯ

October 02, 2023 10:43 am | Updated 10:43 am IST

ಮೂರು ದಶಕಗಳ ಹಿಂದೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಪಡೆಗಳ ಕ್ರೌರ್ಯಕ್ಕೆ ಗುರಿಯಾದ ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಆದಿವಾಸಿ ಸಮುದಾಯವು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಮತ್ತು ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ನ್ಯಾಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವ ಜಯ ದಾಖಲಿಸಿದೆ. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ೨೯ ರಂದು ಮದ್ರಾಸ್ ಹೈಕೋರ್ಟಿನ ತೀರ್ಪು ಭಾರತೀಯ ನ್ಯಾಯಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಮೊದಲಬಾರಿಗೆ ೬೫೫ ಜನರ ಆದಿವಾಸಿ ಗುಂಪೊಂದು ಸರ್ಕಾರದ ದೈತ್ಯ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಮಣಿಸಿದೆ. ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಧರ್ಮಪುರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ವಚಥಿಯ ಜನರು ಪೂರ್ವ ಘಟ್ಟಗಳ ಚಿಟೇರಿ ಬೆಟ್ಟಸಾಲಿನ ತಪ್ಪಲಿನಲ್ಲಿ ತಲೆಮಾರುಗಳಿಂದ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಜೂನ್ ೨೦, ೧೯೯೨ರಂದು ಅವರ ಜೀವನವೇ ಬದಲಾಗಿಹೋಯಿತು. ಪೊಲೀಸ್, ಅರಣ್ಯ ಮತ್ತು ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆಯ ಒಟ್ಟು ೨೬೯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಗ್ರಾಮದ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದರು. ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಕಡಿದ ಶ್ರೀಗಂಧದ ಮರದ ದಿಮ್ಮಿಗಳನ್ನು ಬಚ್ಚಿಟ್ಟು ಕಳ್ಳಸಾಗಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದಾಗಿ ಆರೋಪಿಸಿದರು. ಮೂರು ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಮಹಿಳೆಯರು, ವೃದ್ಧರು ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳನ್ನೂ ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಚಿತ್ರಹಿಂಸೆ ನೀಡಲಾಯಿತು. ಅವರ ಮನೆಗಳನ್ನು ನಾಶಪಡಿಸಲಾಯಿತು, ಬಾವಿಗಳಿಗೆ ವಿಷ ಹಾಕಲಾಯಿತು. ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಹುಡುಗಿಯೂ ಸೇರಿದಂತೆ ೧೮ ಮಹಿಳೆಯರ ಮೇಲೆ ಆತ್ಯಾಚಾರ ನಡೆಸಲಾಯಿತು. ಇದು ನಡೆದಾಗ ಜಯಲಲಿತಾ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿದ್ದರು.

ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವು ತನ್ನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಲು ನಿರಾಕರಿಸಿತು. ಹಾಗಾಗಿ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಮದ್ರಾಸ್ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ದಾವೆ ಹೂಡಿ ಸಿಬಿಐ ತನಿಖೆಗೆ ಆದೇಶ ತಂದರು. ೧೯೯೬ರಲ್ಲಿ ಸಿಬಿಐ ಆರೋಪಪಟ್ಟಿ ಸಲ್ಲಿಸಿತು. ಧರ್ಮಪುರಿ ಸೆಷನ್ಸ್ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ೧೫ ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಈ ಪ್ರಕರಣದ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿತು. ಎಸ್‌ಸಿ/ಎಸ್‌ಟಿ (ದೌರ್ಜನ್ಯ ತಡೆ) ಕಾಯ್ದೆ, ೧೯೮೯, ಅಡಿಯಲ್ಲಲ್ಲದೆ ಅತ್ಯಾಚಾರ, ದೌರ್ಜನ್ಯ ಮತ್ತು ಇತರ ಎಲ್ಲ ಆರೋಪಗಳ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಅರೋಪಿಗಳನ್ನು ದೋಷಿಗಳೆಂದು ೨೦೧೧ರಲ್ಲಿ ತೀರ್ಪು ನೀಡಿತು. ಇದು ಆದಿವಾಸಿ ಜನರ ಅಭೂತಪೂರ್ವ ಗೆಲುವಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈ ಆದೇಶವನ್ನು ಹೈಕೋರ್ಟ್ ತಡೆ ಹಿಡಿಯಿತು. ಡಿಎಂಕೆ ಮತ್ತು ಎಐಎಡಿಎಂಕೆ ಅಡಿ ಸತತ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳು ತಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಶಾಹಿಯನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದವು. ತನ್ನ ಸ್ವಾಯತ್ತತೆಯನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳಲು ಕಾರ್ಯಾಂಗದ ಜೊತೆ ನ್ಯಾಯಾಂಗವು ಗುದ್ದಾಡುತ್ತಿರುವ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ವಿಚಾರಣಾ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಎತ್ತಿಹಿಡಿಯುವ ಹೈಕೋರ್ಟಿನ ಈ ತೀರ್ಪು, ಚುನಾಯಿತ ಸರ್ಕಾರ ಯಾವುದೇ ಅಂಕೆ ಇಲ್ಲದೆ ಆಳ್ವಿಕೆ ನಡೆಸಲು ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಸಿದೆ. ಎಸ್‌ಸಿ/ಎಸ್‌ಟಿ (ದೌರ್ಜನ್ಯ ತಡೆ) ಕಾನೂನು ನಿಷ್ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಟೀಕೆ ಇದೆ. ಆದರೆ ವಚಥಿ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಅದು ಶಕ್ತವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ತೀರ್ಪು ಆದಿವಾಸಿಗಳ ಹಕ್ಕುಗಳ ಸುದೀರ್ಘ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಕ್ಷಣವಾಗಿದೆ. ಭಾರತದ ಅಸಮಾನತೆಗಳ ನಡುವೆಯೂ, ಎಚ್ಚೆತ್ತ ನಾಗರಿಕ ಸಮಾಜ, ಬದ್ಧತೆಯ ವಕೀಲರು, ಸ್ವತಂತ್ರ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಸಂತ್ರಸ್ತರ ಸಂಕಲ್ಪವು ಇನ್ನೂ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ, ಸಂವಿಧಾನ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯಾಂಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ತಮಗೆ ನ್ಯಾಯ ದೊರಕಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂದು ಮತ್ತೆ ನಂಬಿಕೆ ಮೂಡಿಸಿದ ಪ್ರಕರಣವಾಗಿ ಇದು ನೆನಪಿನಲ್ಲುಳಿಯುತ್ತದೆ.

