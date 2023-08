ಒಮ್ಮತದ ಬೆನ್ನು ಹತ್ತಿ

August 10, 2023 11:09 am | Updated 11:09 am IST

ನಲವತ್ತೆರಡು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಯುಕ್ರೇನ್ ಯುದ್ಧದ ಕುರಿತಾದ ಜೆಡ್ಡಾ ಸಮ್ಮೇಳನವು ಸಂಘರ್ಷವನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸುವ ಈವರೆಗಿನ ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಗಂಭೀರ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಶಾಂತಿ ಸಮ್ಮೇಳನವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ ರಷ್ಯಾವನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಯುಕ್ರೇನ್ ಮತ್ತು ಅದರ ಪಾಶ್ಚಿಮಾತ್ಯ ಪಾಲುದಾರರ ಮುಖ್ಯ ಗುರಿ ವಿಶ್ವದ ಪ್ರಮುಖ ಶಕ್ತಿಗಳ ನಡುವೆ, ಅದರಲ್ಲೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಜಾಗತಿಕ ದಕ್ಷಿಣದ ದೇಶಗಳ ನಡುವೆ, ನ್ಯಾಯಯುತ ಮತ್ತು ಸುಸ್ಥಿರ ಶಾಂತಿಗಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಒಮ್ಮತ ಮೂಡಿಸುವುದಾಗಿತ್ತು. ಮಾತುಕತೆಯ ನಂತರ ಅನೇಕ ದೇಶಗಳ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಯುಕ್ರೇನಿನ ಸಾರ್ವಭೌಮತ್ವ ಮತ್ತು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸಮಗ್ರತೆಯಂತಹ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾನೂನಿನ ಕೇಂದ್ರ ಸ್ತಂಭಗಳನ್ನು ಗೌರವಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶಾಲವಾದ ಒಮ್ಮತ ಮೂಡಿದ್ದು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸಭೆ ಸೇರಲಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಜೆಡ್ಡಾ ಮಾತುಕತೆಗೆ ಪೂರ್ವಭಾವಿಯಾಗಿ ಜೂನಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕೋಪನ್‌ಹೇಗನ್ ಸಮ್ಮೇಳನದಿಂದ ಚೀನಾ ದೂರ ಉಳಿದಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈ ಬಾರಿ ಯುದ್ಧದ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ರಷ್ಯಾದ ಜೊತೆ ಉತ್ತಮ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿರುವ ಚೀನಾ, ಭಾರತ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ದೇಶಗಳೂ ಭಾಗವಹಿಸುವುದರೊಂದಿಗೆ ಶಾಂತಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಜಾಗತಿಕ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಗಾಂಭೀರ್ಯ ಪಡೆದಿವೆ. ಫೆಬ್ರವರಿಯಲ್ಲಿ ಚೀನಾ ಯುದ್ಧದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ‘ಪೊಸಿಷನ್ ಪೇಪರ್’ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿತ್ತು. ಅದು “ಎಲ್ಲಾ ದೇಶಗಳ ಸಾರ್ವಭೌಮತ್ವ, ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಮತ್ತು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸಮಗ್ರತೆಯನ್ನು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಎತ್ತಿಹಿಡಿಯಬೇಕು” ಎಂದು ಹೇಳಿತಾದರೂ ರಷ್ಯಾದ ಭದ್ರತಾ ಕಾಳಜಿಗಳನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಿತ್ತು. ಯುದ್ಧದ “ರಾಜಕೀಯ ಇತ್ಯರ್ಥ” ಕ್ಕೆ ಕರೆ ನೀಡಿತ್ತು. ಪಾಶ್ಚಿಮಾತ್ಯ ದೇಶಗಳು ಚೀನಾದ ನಿಲುವನ್ನು ಕಟುವಾಗಿ ಟೀಕಿಸಿದ್ದವು. ಅದು ಎಂದಿಗೂ ತಟಸ್ಥ ಬೆಂಬಲಿಗನಾಗಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅವು ಹೇಳಿದವು. ಆದರೆ ಇಂದು ಬಹುತೇಕ ದೇಶಗಳು ಹೆಚ್ಚು ವಾಸ್ತವಿಕ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಂತಿಸುತ್ತಿದ್ದು ರಷ್ಯಾವನ್ನು ಮಾತುಕತೆಗೆ ಬರಲು ಮನವೊಲಿಸುವಲ್ಲಿ ಚೀನಾ ಮತ್ತು ಭಾರತ ದೊಡ್ಡ, ರಚನಾತ್ಮಕ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಬೇಕೆಂದು ಬಯಸುತ್ತಿವೆ.

ಯುದ್ಧ ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ಹದಿನೆಂಟು ತಿಂಗಳ ನಂತರ, ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಮಿಲಿಟರಿ ಪರಿಹಾರವಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಈಗ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಖೆರ್ಸನ್ ಮತ್ತು ಖಾರ್ಕಿವ್‌ ಅಲ್ಲಿ ಅವಮಾನಕರ ಹಿನ್ನಡೆಯ ಬಳಿಕ ರಷ್ಯಾ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಗತಿ ಸಾಧಿಸಿದೆ. ಆದರೆ ಯುದ್ಧ ಶುರು ಮಾಡಿದ ತನ್ನ ಉದ್ದೇಶಗಳ ಸಾಧನೆ ಇನ್ನೂ ದೂರದ ಮಾತು. ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, ರಾಜಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿರತೆಯಿಂದ ಭದ್ರತಾ ಸಮಸ್ಯೆಗಳವರೆಗೆ ಯುದ್ಧದ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಲು ಅದು ಹೆಣಗಾಡುತ್ತಿದೆ. ಸುಧಾರಿತ ಪಾಶ್ಚಿಮಾತ್ಯ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ತರಬೇತಿಯೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ಯುಕ್ರೇನಿನ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಪ್ರತಿದಾಳಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದ್ದು ಯಾವುದೇ ಕ್ಷಿಪ್ರ-ಪ್ರಗತಿ ಸಾಧಿಸಿಲ್ಲ. ಯುಕ್ರೇನಿನ ಸೇನೆ ಡ್ರೋನ್‌ಗಳೊಂದಿಗೆ ರಷ್ಯಾದೊಳಗೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ತೋರಿದರೆ, ಮಾಸ್ಕೋ ಯುಕ್ರೇನಿನ ನಗರಗಳು ಮತ್ತು ಬಂದರುಗಳ ಮೇಲೆ ಬಾಂಬ್ ದಾಳಿ ಮಾಡುತ್ತಲೇ ಇದೆ. ಆದರೆ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ಎಷ್ಟೇ ಉಲ್ಬಣವಾದರೂ ಎರಡೂ ದೇಶಗಳು ಮಾತುಕತೆಯತ್ತ ಹೊರಳುತ್ತಿಲ್ಲ. ಯುಕ್ರೇನಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವೊಲೊಡಿಮಿರ್ ಝೆಲೆನ್ಸ್ಕಿ ಅವರ ಶಾಂತಿ ಯೋಜನೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಮಾತುಕತೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ರಷ್ಯಾ ಎಲ್ಲಾ ಆಕ್ರಮಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಂದ ಹಿಂತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮಾಸ್ಕೋ ತನ್ನ ಮಿಲಿಟರಿ ನಿಯಂತ್ರಿಸದ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನೂ ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ತಾನು ಸ್ವಾಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಂಡ ಯುಕ್ರೇನಿನ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ತನ್ನ ಸ್ವತ್ತು ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲು ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ನಿಲುವುಗಳ ಮಧ್ಯೆ ನೇರ ಮಾತುಕತೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿಯೇ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಮುದಾಯ ತನ್ನ ಪಾತ್ರ ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕು. ಭವಿಷ್ಯದ ಮಾತುಕತೆಗೆ ಕಾರ್ಯಸೂಚಿಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ರಷ್ಯಾ ಮತ್ತು ಯುಕ್ರೇನಿನೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು. ಯುಕ್ರೇನಿನ ಪಾಶ್ಚಿಮಾತ್ಯ ಬೆಂಬಲಿಗರು, ತಟಸ್ಥ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಶೀಲ ಶಕ್ತಿಗಳು ಮತ್ತು ರಷ್ಯಾದ ನಿಕಟ ಪಾಲುದಾರರ ಒಟ್ಟುಗೂಡುವಿಕೆಯು ಈ ಒಮ್ಮತವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಹೆಜ್ಜೆಯಾಗಿರಬಹುದು.

This is a Premium article available exclusively to our subscribers. To read 250+ such premium articles every month

You have exhausted your free article limit. Please support quality journalism.

You have exhausted your free article limit. Please support quality journalism.

X The Hindu operates by its editorial values to provide you quality journalism.

X You have read {{data.cm.views}} out of {{data.cm.maxViews}} free articles.

X This is your last free article.