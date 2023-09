ಯಥಾಸ್ಥಿತಿಯ ಬದಲಾವಣೆ   

September 02, 2023 11:16 am | Updated 11:16 am IST

ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ರಾಜ್ಯದ ಸ್ಥಾನಮಾನ ನೀಡಲು ಇನ್ನೆಷ್ಟು ದಿನ ಬೇಕಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಕೇಂದ್ರದ ನಿಲುವು ಸಾಕಷ್ಟು ನಿರಾಶಾದಾಯಕವಾಗಿದೆ. ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರವನ್ನು ವಿಭಜಿಸಿ ಎರಡು ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಈಗ ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶದ ಸ್ಥಾನಮಾನವು ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿದ್ದು ಮರಳಿ ರಾಜ್ಯವಾಗಿಸುವತ್ತ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ, ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಕಾಲ ಮಿತಿ ನಿಗದಿ ಪಡಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ. ಸಂವಿಧಾನದ ೩೭೦ನೇ ವಿಧಿಯ ರದ್ದತಿಯನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿರುವ ಅರ್ಜಿಯ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಪೀಠವು ಯಾವಾಗ ಈ ಪ್ರಾಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ರಾಜ್ಯದ ಸ್ಥಾನಮಾನ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದಾಗ, ಸಾಲಿಸಿಟರ್-ಜನರಲ್ ಅವರು ನಿಖರವಾದ ಅವಧಿಯನ್ನು ನೀಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಈ ಪ್ರಾಂತ್ಯವು ದಶಕಗಳಿಂದ ಪ್ರಕ್ಷುಬ್ಧತೆ ಎದುರಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದು ನಿಜವಾದರೂ, ಅದಕ್ಕೆ ರಾಜ್ಯದ ಸ್ಥಾನಮಾನ ನೀಡದಿರಲು ಇದನ್ನು ಈಗಲೂ ನೆಪವಾಗಿ ಬಳಸಬಹುದೇ ಎಂಬುದು ಪ್ರಸ್ತುತ ಪ್ರಶ್ನೆಯಾಗಿದೆ. ೩೭೦ನೇ ವಿಧಿಯನ್ನು ನಿಷ್ಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸುವ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳ ಘೋಷಣೆಯ ಜೊತೆಗೇ, ಈ ಪ್ರಾಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಭಾರತ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ಅನ್ವಯಿಸುವ, ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಇಬ್ಭಾಗ ಮಾಡಿ ಚುನಾಯಿತ ವಿಧಾನಸಭೆಯೊಂದಿಗೆ ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರ ಮತ್ತು ವಿಧಾನಸಭೆ ಇಲ್ಲದೆ ಲಡಾಖ್ ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಲಾಯಿತು. ಪಂಚಾಯತ್ ಮತ್ತು ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ಚುನಾವಣೆಗಳ ಜೊತೆಗೆ ವಿಧಾನಸಭೆಗೆ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆಸಲು ಕೇಂದ್ರವು ಒಲವು ತೋರಿದೆ. ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ ನವೀಕರಿಸುವ ಕೆಲಸ ಕೂಡ ಮುಕ್ತಾಯದ ಹಂತದಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದ ಭಾರತೀಯ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಈ ಬಗ್ಗೆ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು.

ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರದಲ್ಲಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸುಧಾರಿಸಿದೆ, ಭಯೋತ್ಪಾದನೆ, ಒಳನುಸುಳುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಕಲ್ಲು ತೂರಾಟದ ಘಟನೆಗಳು ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಸರ್ಕಾರದ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರೆ, ಚುನಾವಣೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸುವಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ವಿಳಂಬ ಸಮರ್ಥನೀಯವಲ್ಲ. ಆದರೆ ಸರ್ಕಾರ ಬಿಂಬಿಸುತ್ತಿರುವ ಸುಧಾರಿಸಿದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಚಿತ್ರವು ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಾನಮಾನದ ರದ್ದತಿಯ ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳ ಮೇಲಿನ ತೀರ್ಪನ್ನು ಪ್ರಭಾವಿಸಬಾರದು. ಭಾರತದ ಮುಖ್ಯ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ನ್ಯಾ. ಡಿ.ವೈ. ಚಂದ್ರಚೂಡ್ ಅವರು ಆಗಸ್ಟ್ ೨೦೧೯ರ ನಂತರ ಸರ್ಕಾರ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಗಳು ೩೭೦ನೇ ವಿಧಿಯ ರದ್ದತಿಯ ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ಸವಾಲಿಗೆ ಅಪ್ರಸ್ತುತ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಆಡಳಿತವು ತರುವ ಯಾವುದೇ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಬದಲಾವಣೆಯು ಶೀಘ್ರ ಚುನಾವಣೆಗಳ ಅಗತ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಜನಪ್ರಿಯ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯದ ಸ್ಥಾನಮನವನ್ನು ಮರುಸ್ಥಾಪಿಸುವ ಅಗತ್ಯವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆಯೇ ಹೊರತು, ೨೦೧೯ರ ಕೇಂದ್ರದ ಕ್ರಮದ ನ್ಯಾಯ ನಿರ್ಣಯ ಮಾಡಕೂಡದು. ಇದುವರೆಗೆ ೧೪ ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಸಂವಿಧಾನ ಪೀಠದ ಮುಂದೆ ನಡೆದ ವಿಚಾರಣೆಯು ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ಮತ್ತು ಐತಿಹಾಸಿಕ ವಿಷಯಗಳ ಮೇಲೆಯೇ ಕೇಂದ್ರೀಕೃತವಾಗಿದೆ. ಇದೇ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ರಾಜ್ಯದ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿದ ವಿಧಾನದ ಸಿಂಧುತ್ವವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತದೆ.

This is a Premium article available exclusively to our subscribers. To read 250+ such premium articles every month

You have exhausted your free article limit. Please support quality journalism.

You have exhausted your free article limit. Please support quality journalism.

X The Hindu operates by its editorial values to provide you quality journalism.

X You have read {{data.cm.views}} out of {{data.cm.maxViews}} free articles.

X This is your last free article.