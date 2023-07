ಅಪಾಯಕಾರಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ n

July 26, 2023 11:14 am | Updated 11:14 am IST

ಇಸ್ರೇಲಿನ ಬಲಪಂಥೀಯ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಬೆಂಜಮಿನ್ ನೆತನ್ಯಾಹು ಸೋಮವಾರ ವಿವಾದಾತ್ಮಕ ನ್ಯಾಯಾಂಗದ ಆಮೂಲಾಗ್ರ ಬದಲಾವಣೆ ಯೋಜನೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಭಾಗಕ್ಕೆ ನೆಸ್ಸೆಟ್ಟಲ್ಲಿ ಅಂಗೀಕಾರ ದೊರೆಯಿತು. ಪ್ರತಿಪಕ್ಷಗಳು ಸದನದಿಂದ ಹೊರನಡೆದರೆ ಸಾವಿರಾರು ಜನರು ಸಂಸತ್ತಿನ ಹೊರಗೆ ಪ್ರತಿಭಟಿಸಿದರು. ಒಳಗೆ ನೆತನ್ಯಾಹು ಅವರ ನೇತೃತ್ವದ ಸಮ್ಮಿಶ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ೬೪ ಸಂಸದರ ಬೆಂಬಲದೊಂದಿಗೆ ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ನೆಸ್ಸೆಟ್ ಅಂಗೀಕರಿಸಿತು. ನೆತನ್ಯಾಹು ಅವರ ಬಲಪಂಥೀಯ ಮತ್ತು ಅತಿಕರ್ಮಠ ಪಕ್ಷಗಳ ಒಕ್ಕೂಟವು ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯಾಂಗದ ನಡುವೆ ಸಮತೋಲನವನ್ನು ತರಲು, ಸರ್ಕಾರದ “ಅಸಮಂಜಸ” ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ಮರುಪರಿಶೀಲಿಸುವ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್‌ನ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಬೇಕು ಎಂದು ವಾದಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇಸ್ರೇಲಿನ ರಾಜಕೀಯ ಬಲಕ್ಕೆ ಹೊರಳಿದ್ದು ಬಲಪಂಥೀಯ ಅಥವಾ ಉಗ್ರ ಬಲಪಂಥೀಯ ಪಕ್ಷಗಳ ನೇತೃತ್ವದ ಸರ್ಕಾರಗಳು ನ್ಯಾಯಾಂಗದ ಜೊತೆ ಸಂಘರ್ಷಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದಿವೆ. ನೆತನ್ಯಾಹು ಅವರ ಮಿತ್ರರು ನ್ಯಾಯಾಂಗದ ಆಮೂಲಾಗ್ರ ಬದಲಾವಣೆಯ ಮೂಲಕ ಈ ವಿರೋಧಾಭಾಸವನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಸಮಸ್ಯೆಯೆಂದರೆ, ಸರ್ಕಾರದ ಮೇಲಿನ ಏಕೈಕ ಶಕ್ತಿಯುತ ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ತಡೆಯಾದ ನ್ಯಾಯಾಂಗವನ್ನು ಸರ್ಕಾರದ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ತರುವುದರಿಂದ ಇಸ್ರೇಲಿನ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ಸಮತೋಲನವು ಹದಗೆಡಬಹುದು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಬಲಪಂಥೀಯ ಪಕ್ಷಗಳು ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವಾಗ ಇದು ಅಪಾಯಕಾರಿ. ಇದು ಕಾರ್ಮಿಕರು, ವೃತ್ತಿಪರರು ಮತ್ತು ಇಸ್ರೇಲ್ ಸೇನೆಯ ಬೆನ್ನುಲುಬಾದ ರೆಸರ್ವಿಸ್ಟ್ಸ್ ಬೀದಿಗಿಳಿದು ಪ್ರತಿಭಟಿಸುವಂತೆ ಪ್ರಚೋದಿಸಿತು. ಇವರು ನೆತನ್ಯಾಹು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವವನ್ನು ದುರ್ಬಲಗೊಳಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ನ್ಯಾಯಾಂಗದ ಆಮೂಲಾಗ್ರ ರೂಪಾಂತರ ಪ್ಯಾಲೆಸ್ಟೀನಿಯನ್ನರ ಅಧೀನತೆಯನ್ನು ತ್ವರಿತಗೊಳಿಸುವ ಸ್ಪಷ್ಟ ಮಾರ್ಗವಾಗಿದೆ. ಇಟಮಾರ್ ಬೆನ್-ಗ್ವಿರ್ ಮತ್ತು ಬೆಜಲೆಲ್ ಸ್ಮೊಟ್ರಿಚ್ ಅವರಂತಹ ಮಂತ್ರಿಗಳು ಆಕ್ರಮಿತ ಪ್ಯಾಲೇಸ್ಟಿನೀ ಪ್ರಾಂತ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಯಹೂದಿ ವಸಾಹತುಗಳನ್ನು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಯಹೂದಿ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ “ನಿಷ್ಠೆಯಿಲ್ಲದ” ಅರಬ್ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರನ್ನು ದಮನ ಮಾಡಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ಹೊಸ ಶಾಸನದೊಂದಿಗೆ, ಸರ್ಕಾರದ “ಅಸಮಂಜಸ” ಕ್ರಮಗಳನ್ನೂ ಸಹ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ರದ್ದುಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲದೆ, ಈ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟನ್ನು ಇಸ್ರೇಲಿನ ಒಟ್ಟಾರೆ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನಿಂದ ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸಿ ನೋಡಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಪಶ್ಚಿಮದಲ್ಲಿ ಇಸ್ರೇಲನ್ನು “ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯದ ಏಕೈಕ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ” ಎಂದು ಪ್ರಶಂಸಿದಾಗ ಅದರ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಮತ್ತು ಆಕ್ರಮಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವವರಿಗೆ ಎರಡು ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ. ಪ್ಯಾಲೆಸ್ಟೀನಿಯನ್ನರ ಕ್ರೂರ ಆಕ್ರಮಣದ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಇಸ್ರೇಲಿನ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿದೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ನ್ಯಾಯಾಂಗದ ಆಮೂಲಾಗ್ರ ಬದಲಾವಣೆ ಸುಳ್ಳು ಮಾಡಿದೆ. ನ್ಯಾಯಾಂಗದಲ್ಲಿ ಈ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುವವರು ಪ್ಯಾಲೆಸ್ಟೀನಿಯನ್ನರ ಆಕ್ರಮಣವನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುವವರು ಎಂಬುದು ಕಾಕತಾಳೀಯವಲ್ಲ. ಬಲಪಂಥೀಯರು ಇಸ್ರೇಲಿನಲ್ಲಿ ಅತ್ತ ಆಂತರಿಕವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ಸಮತೋಲನ ಇಲ್ಲದ ಇತ್ತ ಆಕ್ರಮಿತ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಡಿವಾಣವಿಲ್ಲದ ವಿಸ್ತರಣೆ ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ಇಸ್ರೇಲನ್ನು ಅವರು ಸರ್ವಾಧಿಕಾರಿ ದೇವಪ್ರಭುತ್ವವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಲು ಹೊರಟಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಇದು ಇಸ್ರೇಲನ್ನು ದೊಡ್ಡ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿಗೆ ಒಡ್ಡಿದೆ. ನೆತನ್ಯಾಹು ಅವರು ಮಸೂದೆಗೆ ನೆಸ್ಸೆಟ್ ಅನುಮೋದನೆ ಪಡೆದಿರಬಹುದು, ಆದರೆ ಅವರು ಇಸ್ರೇಲನ್ನು ದುರ್ಬಲಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

