ಭಾರತದ ನಿಲುವಿನ ಬಗ್ಗೆ ಗೊಂದಲ

November 15, 2023

ಎರಡು ವಾರಗಳ ಹಿಂದೆ ಗಾಝಾದ ಮೇಲಿನ ಇಸ್ರೇಲಿ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಕದನ ವಿರಾಮಕ್ಕೆ ಕರೆ ನೀಡಿದ ಯುಎನ್ ಜನರಲ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ (ಯುಎನ್‌ಜಿಎ) ನಿರ್ಣಯದ ಮೇಲಿನ ಮತದಾನದಿಂದ ದೂರ ಉಳಿದಿದ್ದ ಭಾರತವು, ಯುಎನ್‌ಜಿಎ ನಾಲ್ಕನೇ ಸಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಆರು ವಾರ್ಷಿಕ ಕರಡು ನಿರ್ಣಯಗಳಲ್ಲಿ ಆಕ್ರಮಿತ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಇಸ್ರೇಲ್ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ವಸಾಹತುಗಳನ್ನು ಟೀಕಿಸುವ ಐದರ ಪರವಾಗಿ ಮತ ಹಾಕಿತು. ಈ ನಿರ್ಣಯಗಳು ಈ ಪ್ರಾಂತ್ಯ ಮತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿರುವ ಆಸ್ತಿಗಳ ಮೇಲೆ ಪ್ಯಾಲೆಸ್ಟೀನೀಯರ ಹಕ್ಕಿನ ಪರವಾಗಿವೆ ಮತ್ತು ಗಾಝಾದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಪರವಾಗಿವೆ. ಇವುಗಳ ಪರವಾಗಿ ಭಾರತ ಮತ ಹಾಕಿದೆ. ಮತಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಭಾರತ ನೀಡಿರುವ ಅಧಿಕೃತ ವಿವರಣೆಯಲ್ಲಿ ಇದು ಭಾರತದ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ನಿಲುವಿನ “ವಾಡಿಕೆಯ” ದೃಢೀಕರಣ ಎಂದು ಹೇಳಿರುವುದು ಈ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ನಿಲುವಿನ ಬಗ್ಗೆ ಗೊಂದಲ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ಅಕ್ಟೋಬರ್ ೭ ರಂದು ಹಮಾಸ್ ನಡೆಸಿದ ದಾಳಿಯ “ಸ್ಪಷ್ಟ ಖಂಡನೆ” ಒಳಗೊಂಡಿರದ ನಿರ್ಣಯಕ್ಕೆ ಮತ ಚಲಾಯಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅಕ್ಟೋಬರ್‌ನಲ್ಲಿನ ಮೂಲ ಯುಎನ್‌ಜಿಎ ನಿರ್ಣಯದ ಮೇಲೆ ಮತ ಹಾಕದಿರಲು ಭಾರತವು ನಿರ್ಧರಿಸಿತು. ಆದರೆ ಈಗ ಭಾರತ ಪರವಾಗಿ ಮತ ಹಾಕಿರುವ ಈ ನಿರ್ಣಯಗಳಾವುವೂ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ೭ ರ ದಾಳಿಯನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿಲ್ಲ. ಇವುಗಳು ಈ ಮೊದಲಿನ ಯುಎನ್‌ಜಿಎ ನಿರ್ಣಯಗಳನ್ನೇ ಹೋಲುತ್ತಿದ್ದು ಅಕ್ಟೋಬರ್ ೭ ರ ದಾಳಿಯ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಇಲ್ಲದಿರುವ ಕಾರಣ ಈ ನಿರ್ಣಯಗಳನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಇಸ್ರೇಲಿನ ರಾಯಭಾರಿ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು. ಆದರೆ ಭಾರತ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರೆ ಯಾವುದೇ ದೇಶಗಳು ಈ ನಿರ್ಣಯಗಳಿಗೆ ತಿದ್ದುಪಡಿಗಳನ್ನು ಸಹ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಲಿಲ್ಲ. ಈ ನಿರ್ಣಯಗಳ ಪರ ಮತ ಹಾಕಿದ ಕ್ಯೂಬಾ ಇವು ೪ ಸಾವಿರ ಮಕ್ಕಳನ್ನೂ ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ೧೧ ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ಯಾಲೆಸ್ಟೀನಿಯನ್ನರು ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಉಲ್ಲೇಖಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಎಂದು ಟೀಕಿಸಿತು. ಈ ನಿರ್ಣಯಗಳ ಮೇಲೆ ಭಾರತೀಯ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಮಾತನಾಡಲೂ ಇಲ್ಲ. ಈ ನಿರ್ಣಯಗಳನ್ನು ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳು ಮತಕ್ಕೆ ಹಾಕಿದಾಗ ಭಾರತದ ಸುಧೀರ್ಘ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ ಆ ವೇಳೆಗಾಗಲೇ ಗಾಝಾ ಇನ್ನಷ್ಟು ನೆಲಸಮಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.

ಪ್ರತಿ ದಿನವೂ ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಿರುವ ಈ ಹೊತ್ತಲ್ಲಿ, ಹೊಸ ದೆಹಲಿಯು ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ತರಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ. ಸರ್ಕಾರವು ಪ್ಯಾಲೇಸ್ಟಿನಿಯರಿಗೆ ಬೆಂಬಲ ಮತ್ತು ಎರಡು-ರಾಜ್ಯ ಪರಿಹಾರದ ಬಗ್ಗೆ ತನ್ನ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ನಿಲುವನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಿರುವುದೇನೋ ನಿಜ. ಇತ್ತೀಚಿನ ಭಾರತ-ಯುಎಸ್ ೨+೨ ಮಂತ್ರಿ ಸಭೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನೇ ಪುನರುಚ್ಚರಿಸಿತು ಮತ್ತು “ಭಯೋತ್ಪಾದನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಶೂನ್ಯ ಸಹಿಷ್ಣುತೆ” ಹೊಂದಿದ್ದು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಅದು ಇಸ್ರೇಲ್‌ನೊಂದಿಗೆ “ನಿಂತಿದೆ”. ಆದರೆ ಕದನ ವಿರಾಮ ಘೋಷಿಸುವ ಕರೆಗೆ ದನಿಗೂಡಿಸಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ನಾಗರಿಕರ ಮೇಲಿನ ದಾಳಿ ನಿಲ್ಲಿಸುವಂತೆ ಸಹ ಆಗ್ರಹಿಸಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಇಸ್ರೇಲ್ ಹಮಾಸ್ ಹೋರಾಟಗಾರರನ್ನು ಬೇಟೆಯಾಡುತ್ತಿದೆ ಮತ್ತು ಒತ್ತೆಯಾಳುಗಳನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಹಮಾಸ್ ಅನ್ನು ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ಗುಂಪು ಎಂದು ವರ್ಗೀಕರಿಸಲು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಇಸ್ರೇಲಿ ರಾಯಭಾರಿ ಕರೆ ನೀಡಿದಂತೆ ಭಾರತವೇನೂ ಹಮಾಸ್ ಅನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಿಲ್ಲ. ಇಸ್ರೇಲಿನ ಪ್ರತೀಕಾರಾತ್ಮಕ ದಾಳಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ಒಂದು ತಿಂಗಳ ನಂತರ ಸರ್ಕಾರವು ಸಂಘರ್ಷದ ಬಗ್ಗೆ ತನ್ನ ನಿಲುವನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ವಿವರಿಸಬೇಕು. ಮತ್ತು ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ನಿವಾರಿಸಲು ಭಾರತ ಏನಾದರೂ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತದೆಯೇ, ಹೌದು ಎಂದಾದರೆ ಹೇಗೆ ಎಂಬುದನ್ನೂ ವಿವರಿಸಬೇಕು. ಮುಂಬರುವ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಸೌತ್ ಮತ್ತು ಜಿ -೨೦ ವರ್ಚುವಲ್ ಶೃಂಗಸಭೆಗಳು ಮಧ್ಯ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಈ ಕೂಡಲೇ ಹಿಂಸಾಚಾರವನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಲು, ಇಸ್ರೇಲಿ ಒತ್ತೆಯಾಳುಗಳನ್ನು ಬಿಡಿಸಲು ಮತ್ತು ಈ ಸಂಘರ್ಷದ ನಂತರ ಗಾಝಾ ಮತ್ತು ಪ್ಯಾಲೆಸ್ಟೀನಿ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟನ್ನು ಹೇಗೆ ಪರಿಹರಿಸಬೇಕು ಎಂದು ತನ್ನ ನಿಲುವು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲು ಸೂಕ್ತ ವೇದಿಕೆಗಳು. ಈ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನ ಬಗ್ಗೆ ಭಾರತದ್ದು ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಸಮತೋಲಿತ ನಿಲುವು ಎಂದು ಗುರ್ತಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತ್ತು. ಅದು ಈಗ ಜಾಣ ಮೌನಕ್ಕೆ ಜಾರಬಾರದು.

