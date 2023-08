ಶಾರ್ಟ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್

August 15, 2023 11:31 am | Updated 11:31 am IST

ಇತ್ತೀಚಿನ ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ಪ್ರವಾಸದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಟೆಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಸಾಧಿಸಿದರೆ ಟಿ-೨೦ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಸೋಲುಂಡಿತು. ಟೆಸ್ಟ್ ಸರಣಿಯನ್ನು ೨-೦ ಅಂತರದಲ್ಲಿ, ಏಕದಿನ ಸರಣಿಯನ್ನು ೨-೧ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದಿತು. ಆದರೆ ಟಿ-೨೦ ಸರಣಿಯನ್ನು ೨-೩ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿತು. ದೀರ್ಘ ಕಾಲದಿಂದ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡದ ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ಎದುರು ಭಾರತ ಆಟದ ಮೂರೂ ಸ್ವರೂಪಗಳಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದು ಬೀಗಬೇಕಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈ ಪ್ರವಾಸವು ರೂಪುಗೊಂಡ ರೀತಿಯನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರೆ, ಟೆಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಏಕದಿನ ಸ್ವರೂಪಗಳಲ್ಲಿ ಯಥಾಸ್ಥಿತಿ ಮುಂದುವರೆದರೆ, ಟಿ-೨೦ ಪಂದ್ಯಗಳು ತಂಡಕ್ಕೆ ಹಲವು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದೆ. ಈ ವರ್ಷ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಮತ್ತು ನವೆಂಬರಿನಲ್ಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಏಕದಿನ ವಿಶ್ವಕಪ್ ನಡೆಯಲಿದ್ದು, ಬರುವ ವರ್ಷ ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ಮತ್ತು ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಐಸಿಸಿ ಟಿ-೨೦ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಗೆ ಆತಿಥ್ಯ ವಹಿಸಲಿವೆ. ಇದರರ್ಥ ಭಾರತ ತಂಡವು ತಕ್ಷಣದ ಬಗೆಗಷ್ಟೆ ಅಲ್ಲ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ದೃಷ್ಟಿ ಸಹ ಹೊಂದಿರಬೇಕು. ಆದರೆ ಕೆರಿಬಿಯನ್ನಿನಿಂದ ಮಿಶ್ರ ಸಂಕೇತಗಳು ಹೊರಹೊಮ್ಮುತ್ತಿವೆ. ಸ್ವತಃ ಮಾಜಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಾರೆ, ಅಪಾರ ಮನ್ನಣೆ ಪಡೆದಿರುವ ಕೋಚ್ ರಾಹುಲ್ ದ್ರಾವಿಡ್ ಅವರಡಿ ಫಲಿತಾಂಶಗಳೇನೂ ಅಷ್ಟು ಉತ್ತಮವಾಗಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಅವರ ಬಗೆಗಿನ ಗ್ರಹಿಕೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿಯೇ ಇದೆ. ಅದೇ ಈ ಹಿಂದಿನ ಕೋಚ್ ರವಿ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಅವರಡಿ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಇದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಉತ್ತಮವಾಗಿದ್ದರೂ ಕೂಡಾ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಗ್ರಹಿಕೆಯೇ ಇತ್ತು. ಈ ವರ್ಷದ ವಿಶ್ವಕಪ್ಪೇ ಕೇಂದ್ರಬಿಂದುವಾಗಿದ್ದರೆ, ಎರಡನೇ ಮತ್ತು ಮೂರನೇ ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನಾಯಕ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಮತ್ತು ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿಗೆ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ನೀಡಿದ್ದು ಆಶ್ಚರ್ಯಕರ.

ನಂತರದ ಟಿ-೨೦ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನಾಯಕ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ ನೇತೃತ್ವದ ತಂಡವು ಉತ್ಸಾಹರಹಿತ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿತು. ಮೊದಲೆರಡು ಪಂದ್ಯಗಳು ಸೋತಿದ್ದು, ಭಾರತ ಮೂರನೇ ಮತ್ತು ನಾಲ್ಕನೇ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದು ಸರಣಿ ಸಮ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿತು. ಫ್ಲೋರಿಡಾದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಫೈನಲ್ಸ್ ಐದನೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ಮೇಲುಗೈ ಸಾಧಿಸಿತು. ಕೆರಿಬಿಯನ್‌ ಆಟಗಾರರು ಟೆಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನೀರಸವಾಗಿ ಕಾಣಿಸಬಹುದು ಆದರೆ ಟಿ-೨೦ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಅನೇಕ ಆಟಗಾರರು ವಿವಿಧ ಟಿ-೨೦ ಲೀಗುಗಳಿಂದ ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ೨೦೧೨ ಮತ್ತು ೨೦೧೬ರಲ್ಲಿ ಐಸಿಸಿ ಟಿ-೨೦ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದ ಇತಿಹಾಸದೊಂದಿಗೆ, ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ಟಿ-೨೦ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಭಾರತವು ಟೆಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯಗಳ ಫಲಿತಾಂಶಗಳಿಂದ ಖುಷಿ ಪಡಬಹುದಾದರೂ ಟಿ-೨೦ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ನಾಲ್ವರು ಪ್ರಮುಖ ಆಟಗಾರರು - ಜಸ್ಪ್ರೀತ್ ಬುಮ್ರಾ, ರಿಷಭ್ ಪಂತ್, ಶ್ರೇಯಸ್ ಅಯ್ಯರ್ ಮತ್ತು ಕೆ.ಎಲ್. ರಾಹುಲ್ - ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದಾಗಿ ಆಡುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಭಾರತ ತಂಡದ ಸಂಯೋಜನೆಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿತು. ಈಗ ಐರ್ಲೆಂಡ್ ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ಬುಮ್ರಾ ಆಟಕ್ಕೆ ಮರಳಲಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಪ್ರಮುಖ ಆಟಗಾರರು ಯಾರು ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹಾಗೆ ಉಳಿದಿದೆ. ಟಿ-೨೦ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ತಿಲಕ್ ವರ್ಮಾ ಅವರ ಆಟ ಉತ್ತಮವಾಗಿತ್ತು ನಿಜ. ಆದರೆ ಕೆರಿಬಿಯನ್ ಪ್ರವಾಸದಿಂದ ಮನೆಗೆ ಮರಳಿದ ಭಾರತ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಮಿಶ್ರ ಭಾವನೆ ಮನೆಮಾಡಿದೆ.

