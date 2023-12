ತಾತ್ವಿಕ ಪಲ್ಲಟ

December 15, 2023 11:38 am | Updated 11:38 am IST

ಅಕ್ಟೋಬರ್ ೭ರಂದು ಹಮಾಸ್ ನಡೆಸಿದ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ದಾಳಿಗೆ ಪ್ರತೀಕಾರವಾಗಿ ಗಾಝಾ ನಿವಾಸಿಗಳ ಮೇಲೆ ಇಸ್ರೇಲ್ ಬಾಂಬ್ ದಾಳಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ಎರಡು ತಿಂಗಳ ನಂತರ ಭಾರತವು ಬಾಂಬ್ ದಾಳಿಯನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುವ ಜಾಗತಿಕ ಕರೆಗೆ ದನಿಗೂಡಿಸಿದೆ. ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ೧೫೨ ಇತರ ದೇಶಗಳೊಂದಿಗೆ ಕದನ ವಿರಾಮಕ್ಕೆ ಕರೆ ನೀಡುವ ನಿರ್ಣಯದ ಪರವಾಗಿ ಭಾರತ ಮತ ಹಾಕಿದೆ. ಈ ನಿರ್ಣಯವು ತಕ್ಷಣದ ಮಾನವೀಯ ಕದನ ವಿರಾಮ, ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾನೂನಿನ ಪಾಲನೆ, ಎಲ್ಲಾ ಒತ್ತೆಯಾಳುಗಳ ಬೇಷರತ್ ಬಿಡುಗಡೆಯ ಜೊತೆಗೆ “ಮಾನವೀಯ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಪರಿಹಾರ ಕಾರ್ಯ” ನಡೆಸಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡಬೇಕು ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದೆ. ಅಕ್ಟೋಬರ್ ೨೬ ರಂದು ೮,೦೦೦ ಗಾಝಾ ಜನರ ಸಾವಿನ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಈ ಹಿಂದೆ ಕದನ ವಿರಾಮಕ್ಕೆ ಕರೆ ನೀಡುವ ನಿರ್ಣಯದ ಮೇಲಿನ ಮತದಾನದಿಂದ ಭಾರತ ದೂರ ಉಳಿದಿತ್ತು. ಈಗ ಭಾರತದ ನಿಲುವು ಬದಲಾಗಿದೆ. ಹಿಂದಿನ ನಿರ್ಣಯವು ಅಕ್ಟೋಬರ್ ೭ರ ದಾಳಿಯ “ಸ್ಪಷ್ಟ ಖಂಡನೆ”ಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಭಯೋತ್ಪಾದನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಭಾರತದ “ಶೂನ್ಯ-ಸಹಿಷ್ಣುತೆ”ಯ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ತಾನು ಆ ನಿರ್ಣಯದ ಮೇಲೆ ಮತ ಚಲಾಯಿಸಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸರ್ಕಾರ ಹೇಳಿತ್ತು. ಆದರೆ ಡಿಸೆಂಬರ್ ೧೨ ರಂದು ಅಂಗೀಕರಿಸಿದ ನಿರ್ಣಯವು ಸಹ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ದಾಳಿಯ ನೇರ ಉಲ್ಲೇಖವನ್ನು ಹೊಂದಿಲ್ಲವಾದರೂ ಭಾರತ ಅದರ ಪರವಾಗಿ ಮತ ಚಲಾಯಿಸಿದೆ. ಸರ್ಕಾರವು ಇನ್ನೂ ಈ ಮತದ ತಾರ್ಕಿಕತೆಯನ್ನು ವಿವರಿಸದಿದ್ದರೂ, ಹಲವಾರು ಕಾರಣಗಳಿರಬಹುದು: ಸಾವುನೋವುಗಳ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳು ಏರಿದೆ, ೧೮,೦೦೦ ಜನ ಸತ್ತಿದ್ದು ಅದರಲ್ಲಿ ೯೦ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಪತ್ರಕರ್ತರೇ ಇದ್ದಾರೆ. ಗಾಝಾದ ಇಡೀ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ ಶೇ. ೮೦ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಜನ ನಿರಾಶ್ರಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇಸ್ರೇಲಿನ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಮಿತ್ರರಾಷ್ಟ್ರವಾದ ಯುಎಸ್ ಸಹ ಇಸ್ರೇಲ್ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ವಾಯುದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ನಿಯೋಜಿಸಿರುವ ೨೯,೦೦೦ ಬಾಂಬುಗಳು ವಿವೇಚನಾರಹಿತ ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳಾಗಿವೆ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಿದೆ. ಎರಡನೆಯದಾಗಿ ಹಮಾಸ್ ಅನ್ನು ತೊಡೆದುಹಾಕುವುದು ಮತ್ತು ಇಸ್ರೇಲಿ ಒತ್ತೆಯಾಳುಗಳನ್ನು ಬಿಡಿಸುವ ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಮೀರಿ ಇಸ್ರೇಲಿ ರಕ್ಷಣಾ ಪಡೆಗಳು ಗಾಝಾವನ್ನು ಜರ್ಜರಗೊಳಿಸುತ್ತಿದೆ. ನೂರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಇಸ್ರೇಲಿ ಒತ್ತೆಯಾಳುಗಳು ಇನ್ನೂ ಹಮಾಸ್ ವಶದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಮೂರನೆಯದಾಗಿ, ಭಾರತೀಯ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಜಾಗತಿಕ ಅಭಿಪ್ರಾಯವು ಮೊದಲಿಗೆ ಇಸ್ರೇಲಿನೊಂದಿಗೆ ಸಹಾನುಭೂತಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿತಾದರೂ ಅದರ ನಂತರ ಇಸ್ರೇಲ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯ ಭಯಾನಕತೆಗೆ ತಿರುಗಿ ಬಿದ್ದಿದೆ. ಪ್ಯಾಲೆಸ್ಟೀನ್ ಮತ್ತು ಗಲ್ಫ್ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಭಾರತಕ್ಕೆ ತನ್ನ ನಿಲುವನ್ನು ಮರುಪರಿಶೀಲಿಸುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಈ ಹಿಂದಿನ ನಿರ್ಣಯದ ಮೇಲಿನ ಮತದಾನದಿಂದ ಗೈರುಹಾಜರಿಯು ದಕ್ಷಿಣ ಏಷ್ಯಾ ಮತ್ತು ಜಾಗತಿಕ ದಕ್ಷಿಣದಲ್ಲಿ ಭಾರತವನ್ನು ಒಂಟಿಯಾಗಿಸಿತ್ತು.

ಭಾರತದ ಇತ್ತೀಚಿನ ಮತವನ್ನು ಅದರ ಹಿಂದಿನ ನಿಲುವಿನ ಬದಲಾವಣೆ ಎಂದು ಇನ್ನೂ ಭಾವಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾಗಿ ಭಾರತ ಈ ಸಂಘರ್ಷದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿಗೆ ಕರೆ ನೀಡಿದೆ. ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ನಿರ್ಣಯವನ್ನು ಇಸ್ರೇಲ್ ಈಗಾಗಲೇ ನಿರಾಕರಿಸಿರುವುದರಿಂದ ಕದನ ವಿರಾಮ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸುವಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಲು ಉತ್ಸುಕವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದು ಇನ್ನೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಭಯೋತ್ಪಾದನಾ ದಾಳಿಯ ನಂತರ ಸ್ನೇಹಿತನಾಗಿ ಇಸ್ರೇಲಿನ ಪರ ನಿಂತ ಭಾರತ ಈಗ ನೆತನ್ಯಾಹು ಸರ್ಕಾರ ತನ್ನ ಮುಖ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡು ಈ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನಿಂದ ಹೊರಬರಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಸ್ರೇಲಿನ ಸದ್ಯದ ಕ್ರಮಗಳು ದಶಕಗಳವರೆಗೆ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಅಸ್ಥಿರತೆ ಮತ್ತು ಅಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು.

This is a Premium article available exclusively to our subscribers. To read 250+ such premium articles every month

You have exhausted your free article limit. Please support quality journalism.

You have exhausted your free article limit. Please support quality journalism.

X The Hindu operates by its editorial values to provide you quality journalism.

X You have read {{data.cm.views}} out of {{data.cm.maxViews}} free articles.

X This is your last free article.