ಎರಡನೇ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ತಂಡ

June 13, 2023 10:51 am | Updated 10:51 am IST

ಲಂಡನ್ನಿನ ಓವಲ್‌ನಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವ ಟೆಸ್ಟ್ ಚಾಂಪಿಯನ್‌ಶಿಪ್ ಫೈನಲ್ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಐಸಿಸಿ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಬರ ಮುಂದುವರೆಯಿತು. ಭಾನುವಾರ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ವಿರುದ್ಧ ೨೦೯ ರನ್‌ಗಳ ಸೋಲು ಭಾರತವನ್ನು ಎರಡನೇ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ತಂಡವಾಗಿಸಿತು. ೨೦೨೧ರಲ್ಲಿ ಸೌತಾಂಪ್ಟನ್‌ನಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ನೇತೃತ್ವದ ಭಾರತ ತಂಡವನ್ನು ವಿಶ್ವ ಟೆಸ್ಟ್ ಚಾಂಪಿಯನ್‌ಶಿಪ್ ಫೈನಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೋಲಿಸಿತ್ತು. ಈಗ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ನೇತೃತ್ವದ ತಂಡ ಸೋಲುಂಡಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಭಾರತ ಐಸಿಸಿ ಟ್ರೋಫಿ ಗೆದ್ದು ಒಂದು ದಶಕವೇ ಆಯಿತು. ಭಾರತ ಗೆದ್ದ ಕೊನೆಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯು ೨೦೧೩ರ ಐಸಿಸಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ ಟ್ರೋಫಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾವು ಉತ್ತಮ ತಂಡವಾಗಿದ್ದು ನಿರ್ಣಾಯಕ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಎಡುವುತ್ತಿತ್ತು. ಈಗ ಭಾರತ ತಂಡ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಈ ಬಾರಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯ ವಿರುದ್ಧ ತವರಿನಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಉತ್ತಮ ದಾಖಲೆಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಭರವಸೆ ಮೂಡಿತ್ತು. ೨೦೧೮-೧೯ರಿಂದ ಭಾರತ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ವಿರುದ್ಧ ದೀರ್ಘ ಸ್ವರೂಪದ ಆಟದಲ್ಲಿ ಮೇಲುಗೈ ಸಾಧಿಸುತ್ತಲೇ ಬಂದಿದ್ದರಿಂದ ಭಾರತ ಈಗಲೂ ಅದನ್ನೇ ಮುಂದುವರೆಸಬಹುದು ಎಂದು ಭಾವಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ೧೯೮೭ರಲ್ಲಿ ಈಡನ್ ಗಾರ್ಡನ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಗೆಲ್ಲುವುದರಿಂದ ಶುರುವಾಗಿ ಐಸಿಸಿ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತಕ್ಕಿಂತಲೂ ಉತ್ತಮ ದಾಖಲೆ ಹೊಂದಿರುವ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಕಠಿಣ ಎದುರಾಳಿ ಎಂದು ಸಾಬೀತಾಯಿತು. ಆಟದ ಕಡೆಯ ದಿನ ಭಾರತ ತಂಡ ಪವಾಡವನ್ನೇ ಅರಸಿತ್ತು. ಆದರೆ ಬೌಲಿಂಗ್ ದಾಳಿಯು ವಿಫಲವಾಗಿದ್ದರಿಂದ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾನ ಸಂಗಡಿಗರಿಗೆ ಏರಲಾರದಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಬೆಟ್ಟವೇ ಎದುರಾಯಿತು.

ಇಂಡಿಯನ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್‌ ನಂತರ ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಗೆ ಹಾರಿದ ತಂಡ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸಿರಲಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟ. ಟ್ವೆಂಟಿ-ಟ್ವೆಂಟಿ ಉನ್ಮಾದದ ಉತ್ಸಾಹವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಟೆಸ್ಟ್‌ನ ಕದನಕ್ಕೆ ಜಾರುವುದು ಕಠಿಣವೆಂದು ಸಾಬೀತಾಯಿತು. ಮೋಡ ಕವಿದ ಆಕಾಶ ಮತ್ತು ಪಿಚ್ ಮೇಲ್ಮೈಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹುಲ್ಲು ಬೆಳೆದಿದ್ದರಿಂದ ನಾಲ್ಕು ವೇಗದ ಬೌಲರುಗಳು ಮತ್ತು ಒಬ್ಬರೇ ಸ್ಪಿನ್ನರ್ ರವೀಂದ್ರ ಜಡೇಜಾ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಮೈದಾನಕ್ಕಿಳಿದರು. ಆಫ್-ಸ್ಪಿನ್ನರ್ ಆರ್. ಅಶ್ವಿನ್ ವಿವರಿಸಲಾಗದಂತೆ ಕಡೆಗಣಿಸಲ್ಪಟ್ಟರು. ಆದರೆ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಸ್ಕಾಟ್ ಬೋಲ್ಯಾಂಡ್ ಮತ್ತು ನಾಥನ್ ಲಿಯಾನ್ ಅವರ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದಂತೆ ಹವಾಮಾನವು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದ್ದರಿಂದ ವೇಗದ ಬೌಲರುಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ಪಿನ್ನರ್ಗಳು ಇಬ್ಬರೂ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದರು. ತಂಡದ ಆಯ್ಕೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಎಡವಿದ್ದು ಸ್ಪಷ್ಟ. ಸ್ಟೀವ್ ಸ್ಮಿತ್ ಮತ್ತು ಟ್ರಾವಿಸ್ ಹೆಡ್ ಶತಕಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದರೆ, ಮೊದಲ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅಜಿಂಕ್ಯ ರಹಾನೆ ಅವರ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನದ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಭಾರತೀಯ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮನ್‌ಗಳು ಎಡವಿದರು. ರೋಹಿತ್, ಕೊಹ್ಲಿ, ಚೇತೇಶ್ವರ್ ಪೂಜಾರ ಮತ್ತು ರಹಾನೆ ಮೂವತ್ತೈದರ ಆಸುಪಾಸಿನಲ್ಲಿರುವುದು ಭಾರತ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಯುವಕರ ಕೊರತೆಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ. ಬೌಲರುಗಳು ಎದುರಾಳಿ ತಂಡದ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ಹಾಕಲು ಉತ್ತಮ ರನ್ನುಗಳ ಗುರಿ ಬೇಕು. ಆದರೆ ಈ ತಂಡಕ್ಕೆ ಅದು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ. ಕೋಚ್ ರಾಹುಲ್ ದ್ರಾವಿಡ್ ಮತ್ತು ನಾಯಕ ರೋಹಿತ್ ಜೊತೆಗೆ ಆಯ್ಕೆದಾರರು ಮುಂದಿನ ದಾರಿ ಹುಡುಕಬೇಕಾಗಿದೆ. ಈ ವರ್ಷದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ಐಸಿಸಿ ಏಕದಿನ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಮತ್ತೊಂದು ಮಹತ್ವದ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು. ಟೆಸ್ಟ್, ಏಕದಿನ ಅಥವಾ ಟಿ-೨೦ ಪಂದ್ಯಗಳಿಗೆ ತಂಡದ ಸಂಯೋಜನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಇರಬೇಕು ಎಂದರೆ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಬೇಕಾಗಬಹುದು. ಅದಕ್ಕೆ ಹಿಂಜರಿಯಬಾರದು.

