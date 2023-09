ಏಷ್ಯಾದ ದೈತ್ಯ 

September 20, 2023 10:28 am | Updated 10:28 am IST

ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟಗಳ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಗಳು ನೀರಸವಾಗಿರಬಹುದು. ಕೊಲಂಬೊದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಏಷ್ಯಾ ಕಪ್ ಫೈನಲ್ ಇದನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿತು. ಭಾರತ ಕೇವಲ ೬.೧ ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ ೧೦ ವಿಕೆಟ್ಟುಗಳ ವಿಜಯದ ಮೂಲಕ ಏಷ್ಯಾ ಕಪ್ ಗೆದ್ದ ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಜೋರು ಮಳೆಯಾಯಿತು. ಈ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯುದ್ದಕ್ಕೂ ಬಾಧಿಸಿದ ಮಳೆ ಅಂತಿಮ ಪಂದ್ಯ ನಿರೀಕ್ಷೆಗೂ ಮೀರಿ ಬೇಗ ಮುಗಿದುಹೋಗಿದ್ದರಿಂದ ಅಡಚಣೆ ಉಂಟು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸಿರಾಜ್ ಕೇವಲ ೨೧ ರನ್ನುಗಳಿಗೆ ಆರು ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದದ್ದು, ಅದರಲ್ಲೂ ಒಂದೇ ಓವರಿನಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ವಿಕೆಟ್ ಉರುಳಿಸಿದ್ದು, ಶ್ರೀಲಂಕಾ ತಂಡವನ್ನು ಕೇವಲ ೫೦ ರನ್ನುಗಳಿಗೆ ಆಲೌಟ್ ಮಾಡಿಸಿತು. ೧೯೮೪ರಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯ ಆರಂಭದ ನಂತರ ಇದು ಭಾರತದ ಎಂಟನೇ ಏಷ್ಯಾಕಪ್ ಗೆಲುವು, ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ನೇತೃತ್ವದ ತಂಡಕ್ಕೆ ವಿಶ್ವಾಸ ತುಂಬುತ್ತದೆ. ಇನ್ನು ಎಲ್ಲರ ದೃಷ್ಟಿ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಮತ್ತು ನವೆಂಬರಿನಲ್ಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಐಸಿಸಿ ವಿಶ್ವಕಪ್ಪಿನತ್ತಲೇ ನೆಟ್ಟಿದೆ. ಮುಂದಿನ ವಾರಗಳಲ್ಲಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯನ್ನರ ವಿರುದ್ಧದ ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯಗಳು ಮತ್ತೊಂದು ಪೂರ್ವಸಿದ್ಧತಾ ಹಂತವಷ್ಟೆ. ಏಷ್ಯಾಕಪ್ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಗೆ ಶ್ರೀಲಂಕಾಗೆ ಬಂದಿಳಿದ ಭಾರತ ತಂಡವು ಉತ್ತಮ ತಂಡವಾಗಿಯೇನೂ ಕಾಣಲಿಲ್ಲ. ಹಲವು ತಾರಾ ಆಟಗಾರರು ಗಾಯಗಳಿಂದಾಗಿ ಮೈದಾನದ ಹೊರಗುಳಿದಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಭಾನುವಾರ ರಾತ್ರಿ ಆರ್. ಪ್ರೇಮದಾಸ ಸ್ಟೇಡಿಯಂನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪಂದ್ಯದ ನಂತರ ಭಾರತ ತಂಡ ದಾಪುಗಾಲಿಡುತ್ತಿರುವಂತೆ ತೋರುತ್ತಿದೆ. ಈ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತ ತಂಡವು ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದೆದುರು ಸೋತರೂ ಕೂಡಾ ಒಟ್ಟಾರೆ ಮೊದಲಿನಿಂದಲೂ ಹಿಡಿತ ಸಾಧಿಸಿತ್ತು.

ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದೆದುರಿನ ಸೋಲು ಕೂಡಾ ಪ್ರಮುಖ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ನೀಡಿ ಅವರಿಲ್ಲದೆ ತಂಡದ ಬಲ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವಾಗ ಆದದ್ದು. ಆದರೆ ಈ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಎದುರಾಳಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನವನ್ನು ಸೋಲಿಸಿದ್ದು ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ರನ್ ಗಳಿಸಿದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಲಂಕಾದ ಸ್ಪಿನ್ನರ್ ದುನಿತ್ ವೆಲ್ಲಲೇಜ್ ಅವರೆಸೆದ ಕಠಿಣ ಸವಾಲನ್ನು ಎದುರಿಸಿ ಮಣಿಸಿದ್ದು ನೆನಪಲ್ಲುಳಿಯುವಂತಹುದು. ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯ ನೀರಸವಾಗಿದ್ದರೂ, ಭಾರತ ತಂಡ ಮೊದಲಿಂದಲೂ ವಿಜಯದ ಹಾದಿಯಲ್ಲೇ ನಡೆಯುತ್ತಾ ಬಂದಿತ್ತು. ಕೆ.ಎಲ್. ರಾಹುಲ್ ಮತ್ತೆ ರನ್ನುಗಳ ಮಳೆ ಸುರಿಸಿದರು, ಹಿರಿಯರಾದ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಮತ್ತು ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದರು, ಜಸ್ಪ್ರೀತ್ ಬುಮ್ರಾ ಮತ್ತು ಕುಲದೀಪ್ ಯಾದವ್ ಉತ್ತಮ ಬೌಲಿಂಗ್ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದರು. ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ಮತ್ತು ನೇಪಾಳವು ಸೂಪರ್ ಫೋರ್‌ ಹಂತ ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ವಿಫಲವಾದವು. ಪಾಕಿಸ್ತಾನವೂ ಹೊಡೆತ ತಿಂದಿತಾದರೂ, ಆ ತಂಡವು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಬ್ಯಾಟರುಗಳು ಮತ್ತು ಬಿರುಸಿನ ವೇಗದ ಬೌಲರ್‌ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಪ್ರಾಯಶಃ ಏಷ್ಯಾಕಪ್ ಆಯೋಜಕರು ಅದರ ಇತಿಹಾಸ ಮತ್ತು ವಾಣಿಜ್ಯ ಲಾಭದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಂತಿಮ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ತಂಡಗಳು ಎದುರಾಗಲಿ ಎಂದು ಆಶಿಸಿದ್ದಿರಬಹುದು. ಆದರೆ ಕ್ರೀಡೆಯು ಇಂತಹ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ಬದ್ಧವಲ್ಲ. ಏಷ್ಯಾಕಪ್ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತ-ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಎದುರಾಗಲಿ ಎಂಬ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮರೀಚಿಕೆಯಾಗಿಯೇ ಉಳಿದಿದೆ. ಸೂಪರ್ ಫೋರ್ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಮಳೆ ಹಾಳು ಮಾಡಬಹುದು ಎಂದು ಮೊದಲೇ ಊಹಿಸಿ ಮತ್ತೆ ಈ ಪಂದ್ಯ ಆಡಿಸಲು ಮತ್ತೊಂದು ದಿನವನ್ನು ಮೀಸಲಿಟ್ಟಿದ್ದರು. ಇತರೆ ತಂಡಗಳಿಗೆ ಈ ಸವಲತ್ತು ಇರಲಿಲ್ಲ. ಈ ಎಲ್ಲ ರಾಜಕೀಯ ಮತ್ತು ವಾಣಿಜ್ಯ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳ ನಡುವೆಯೂ ಭಾರತ ತಂಡವು ಆಟದ ಮೇಲಷ್ಟೇ ತನ್ನ ಗಮನ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನ ಪಡೆಯಿತು.

