ನುಹ್ ಮಾದರಿ

August 30, 2023 10:11 am | Updated 10:11 am IST

ವಿಶ್ವ ಹಿಂದೂ ಪರಿಷತ್ ಮತ್ತು ಅದರ ಅಂಗಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಆಗಸ್ಟ್ ೨೮ರಂದು ಪ್ರಕ್ಷುಬ್ಧವಾಗಿರುವ ಹರಿಯಾಣದ ನುಹ್ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಮೆರವಣಿಗೆ ಮಾಡಲು ಕರೆ ನೀಡಿದ್ದು ಆಡಳಿತವನ್ನು ತುದಿಗಾಲ ಮೇಲೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿತ್ತು. ಜುಲೈ ೩೧ ರಂದು ಇದೇ ರೀತಿಯ ಮೆರವಣಿಗೆ ಆರು ಜನರ ಸಾವಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿತ್ತು. ಕಾನೂನು-ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರ ರಾಜಧಾನಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂಬರುವ ಜಿ-೨೦ ಶೃಂಗಸಭೆಯನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ ಆಡಳಿತವು ಈ ಮೆರವಣಿಗೆಗೆ ಅನುಮತಿ ನಿರಾಕರಿಸಿತು. ಸಂಘಟಕರು ಮತ್ತು ಆಡಳಿತದ ನಡುವಿನ ಮುಖಾಮುಖಿ ಸಂಘರ್ಷದ ನಂತರ ಆಸ್ತಿಕರು ಪವಿತ್ರವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸುವ ಈ ತಿಂಗಳ ಮುಕ್ತಾಯವನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ಮೂರು ಸ್ಥಳೀಯ ದೇವಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಪೊಲೀಸ್ ಬೆಂಗಾವಲ ಮಧ್ಯೆ ಹಿಂದೂ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಕೆಲವು ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಿಗೆ ಅನುಮತಿ ನೀಡಲಾಯಿತು. ಈ ಬಾರಿ ಹರಿಯಾಣದಾದ್ಯಂತ ನುಹ್‌ಗೆ ಹೋಗುವ ಎಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಹು-ಪದರದ ಭದ್ರತಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಭೂತಪೂರ್ವವಾಗಿತ್ತು. ನುಹ್‌ನಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಸೇವೆಗಳು ಮತ್ತು ಬೃಹತ್ ಎಸ್ಸೆಮೆಸ್ಸುಗಳನ್ನು ಅಮಾನತುಗೊಳಿಸಲಾಗಿತ್ತು ಮತ್ತು ಮುಂಗಡವಾಗಿ ನಿಷೇಧಾಜ್ಞೆ ವಿಧಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಎಲ್ಲಾ ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜುಗಳು ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗಳನ್ನು ಆಗಸ್ಟ್ ೨೮ರಂದು ಮುಚ್ಚಲಾಗಿತ್ತು. ಪೊಲೀಸರು ಮತ್ತು ಅರೆಸೇನಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ನಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಹರ್ಯಾಣ ಪೊಲೀಸ್ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ನೆರೆಯ ರಾಜ್ಯಗಳ ಹಿರಿಯ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಭೆ ನಡೆಸಿದರು. ಕಾನೂನು ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಭಂಗ ತರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುವ ಜನರನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ವೇದಿಕೆಗಳನ್ನು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಗಮನಿಸಲಾಯಿತು ಮತ್ತು ನುಹ್‌ಗೆ ಅವರ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ತಡೆಯಲಾಯಿತು. ಹರಿಯಾಣದಾದ್ಯಂತ ೪೧ ಜನರನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ.

ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಮೆರವಣಿಗೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಂಭವನೀಯ ಘರ್ಷಣೆಗಳ ಕುರಿತು ರಾಜ್ಯ ಸಿಐಡಿ ಘಟಕದ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಕ್ರಮಗಳು ಜುಲೈ ೩೧ ರಂದು ಕೂಡಾ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಕೈಮೀರಿ ಹೋಗದಂತೆ ತಡೆಯಬಹುದಿತ್ತು. ಇದರಿಂದ ಎಲ್ಲರೂ ಪಾಠ ಕಲಿಯಬೇಕು. ಸದ್ಯ ಮೊನ್ನೆ ಯಾವುದೇ ಹಿಂಸೆ ಭುಗಿಲೇಳಲಿಲ್ಲ. ಪರಸ್ಪರ ನಂಬಿಕೆ ಮತ್ತು ಸಾಮರಸ್ಯ ಪುನಃಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಹಿಂದೂ-ಮುಸ್ಲಿಮರು ಇತ್ತೀಚಿನ ಕಹಿಯನ್ನು ಹಿಂದೆ ಹಾಕಬೇಕು. ನುಹ್ ಅಷ್ಟೆ ಅಲ್ಲ, ಐಟಿ ಮತ್ತು ಆಟೋಮೋಬೈಲ್ ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ಹರ್ಯಾಣದ ಹಣಕಾಸು ರಾಜಧಾನಿ ದೆಹಲಿ ನೆರೆಯ ಗುರುಗ್ರಾಮದಲ್ಲೂ ಕೂಡಾ ಇದು ಮುಖ್ಯ. ಪೊಲೀಸ್ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತವು ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಶಾಂತಿ ಕದಡುವ ಯಾವುದೇ ನಿರ್ಲಜ್ಜ ಪ್ರಯತ್ನಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು. ಯಾರೂ ಕಾನೂನಿಗಿಂತ ಮೇಲಲ್ಲ ಎಂಬ ಸ್ಪಷ್ಟ ಸಂದೇಶ ರವಾನಿಸಬೇಕು. ಹರ್ಯಾಣದ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದ ಸರ್ಕಾರವು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಿದ ರೀತಿ, ಕಾರ್ಯಾಂಗವು ಧೃಢ ನಿಶ್ಚಯ ತೋರಿದಾಗ ಕೋಮು ಸಂಘರ್ಷಗಳನ್ನು ತಡೆಯಬಹುದು ಎಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಸ್ವತಃ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಎಂ.ಎಲ್. ಖಟ್ಟರ್ ಅವರು ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ಜರುಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳುವ ಮೂಲಕ ಸ್ಪಷ್ಟ ನಿಲುವು ತಾಳಿದರು. ಆದರೆ ಇದು ಪೋಲೀಸ್ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತ ಭಾಗಿಯಾಗದೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕೋಮುಗಲಭೆಗಳು ನಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನೂ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುತ್ತದೆ.

This is a Premium article available exclusively to our subscribers. To read 250+ such premium articles every month

You have exhausted your free article limit. Please support quality journalism.

You have exhausted your free article limit. Please support quality journalism.

X The Hindu operates by its editorial values to provide you quality journalism.

X You have read {{data.cm.views}} out of {{data.cm.maxViews}} free articles.

X This is your last free article.