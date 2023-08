ಸಣ್ಣ ಉದ್ದಿಮೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ

August 30, 2023 10:05 am | Updated 10:05 am IST

ವಿಶ್ವ ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ಶೇ. ೮೦ರಷ್ಟು ಉತ್ಪಾದನೆ, ಮುಕ್ಕಾಲು ಭಾಗ ವ್ಯಾಪಾರ ಮತ್ತು ಮೂರನೇ ಐದು ಭಾಗದಷ್ಟು ಜನಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವ ಜಿ - ೨೦ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ವ್ಯಾಪಾರ ಮತ್ತು ಹೂಡಿಕೆ ಮಂತ್ರಿಗಳು ಕಳೆದ ವಾರ ಭಾರತದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಸಭೆ ಸೇರಿದ್ದರು. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಬಾಲಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸಭೆಯಲ್ಲಿಯಂತೆಯೇ ರಷ್ಯಾ ಮತ್ತು ಚೀನಾ ಯುಕ್ರೇನ್ ಯುದ್ಧದಿಂದ ಉದ್ಭವವಾಗಿರುವ ಭೌಗೋಳಿಕ ರಾಜಕೀಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಉಲ್ಲೇಖ ತಡೆದಿದ್ದರಿಂದ ಸಮಗ್ರ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಲಾಗಲಿಲ್ಲ. ಆದರೂ, ಸದ್ಯ ಜಾಗತಿಕ ವ್ಯಾಪಾರ ಹಿಂಜರಿತದ ನಡುವೆ, ಜಿ - ೨೦ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಜಾಗತಿಕ ವ್ಯಾಪಾರ ಮತ್ತು ಗಡಿಯಾಚೆಗಿನ ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡಿಕೆಯೇ ಎಲ್ಲರ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ದಾರಿ ಎಂದು ಒಪ್ಪಿದರು. ಈ ಸಭೆ ಐದು ಪ್ರಮುಖ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ಸರ್ಕಾರ ಹೇಳಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ದೇಶಗಳಾದ್ಯಂತ ನಿಯಂತ್ರಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳ ಜಾಗತಿಕ ಮಾನದಂಡಗಳ ಕುರಿತು ಸಂವಾದ, ವೈದ್ಯಕೀಯ, ಕಾನೂನು ಮತ್ತು ಶುಶ್ರೂಷೆಯಂತಹ ವೃತ್ತಿಪರ ಸೇವೆಗಳಿಗೆ ಅರ್ಹತೆಗಳ ಪರಸ್ಪರ ಗುರುತಿಸುವಿಕೆಯೂ ಸೇರಿದೆ. ಇದುವರೆಗೆ ನಡೆದ ಜಿ-೨೦ ಸಭೆಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಸಭೆಯೇ ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವದ್ದಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುತ್ತಾ ವಾಣಿಜ್ಯ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕಾ ಸಚಿವ ಪಿಯೂಷ್ ಗೋಯಲ್ ಅವರು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರುವ ಸಭೆಯ ಇತರ ಮೂರು ನಿರ್ಣಯಗಳ ವಿವರ ನೀಡಿದರು. ಜಾಗತಿಕ ಮೌಲ್ಯ ಸರಪಳಿಗಳ ನಕ್ಷೆ ತಯಾರಿಸಿ ಅದರಲ್ಲಿ ದುರ್ಬಲ ಲಿಂಕ್‌ಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅನುಭವಿಸಿದ ಆಘಾತಗಳನ್ನು ತಗ್ಗಿಸಲು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಒಳ್ಳೆಯ ಕ್ರಮವಾಗಿದ್ದರೂ ಅಮಲು ಮಾಡುವುದು ಕಷ್ಟವಾಗಬಹುದು. ಸರಕು ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳ ಹರಿವನ್ನು ಸರಾಗಗೊಳಿಸುವ ವ್ಯಾಪಾರ ದಾಖಲೆಗಳ ಡಿಜಿಟಲೀಕರಣವು ಸ್ವಾಗತಾರ್ಹ. ಆದರೆ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆಯಾಗಿರುವುದು ಸರ್ಕಾರಿ ದಾಖಲೆಗಳ ಕುರಿತಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ಸಾರಿಗೆ, ವಿಮೆ ಮತ್ತು ಸಂಗ್ರಹಣೆಯಂತಹ ವಹಿವಾಟುಗಳ ದಾಖಲೆಗಳ ಬಗೆಗಷ್ಟೆ.

‘ಮೈಕ್ರೋ, ಸಣ್ಣ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಮ ಉದ್ಯಮಗಳಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ವರ್ಧಿಸಲು ಜೈಪುರದ ಕರೆ’ ತ್ವರಿತ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ನೀಡಬಹುದು. ಗ್ಲೋಬಲ್ ಟ್ರೇಡ್ ಹೆಲ್ಪ್‌ಡೆಸ್ಕ್ ಅನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಟ್ರೇಡ್ ಸೆಂಟರ್ ತಮ್ಮ ಡೇಟಾ ಪೋರ್ಟಲ್ ಅನ್ನು ಅಪ್‌ಗ್ರೇಡ್ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ಉದ್ದಿಮೆಗಳಿಗೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗುವ ಮಾಹಿತಿ ಕೊರತೆಯನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಲು ಜಿ-೨೦ ಸದಸ್ಯರೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಒತ್ತಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಶೇ. ೬೦-೭೦ರಷ್ಟು ಉದ್ಯೋಗ ಮತ್ತು ಜಾಗತಿಕ ಜಿಡಿಪಿಯ ಶೇ. ೫೦ರಷ್ಟಿರುವ ಸಣ್ಣ ಉದ್ದಿಮೆಗಳಿಗೆ ಜಿ-೨೦ ದೇಶಗಳು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನೀಡಿ ಜಾಗತಿಕ ಮೌಲ್ಯ ಸರಪಳಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಯೋಜಿಸಲು ಅವುಗಳನ್ನು ಸಶಕ್ತಗೊಳಿಸುವುದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಬಲೀಕರಣಕ್ಕೆ ದಾರಿಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರ ದೃಷ್ಟಿಕೋನಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿದೆ. ಭಾರತವು ತನ್ನ ಸಣ್ಣ ಉದ್ದಿಮೆಗಳ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ವಲಯಗಳಾದ್ಯಂತ ಉತ್ಪಾದಕತೆ-ಸಂಯೋಜಿತ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಗಳ ಮೂಲಕ ಗ್ರೀನ್‌ಫೀಲ್ಡ್ ಹೂಡಿಕೆಗಳು ಸಣ್ಣ ಉದ್ದಿಮೆಗಳ ಜೊತೆ ಕೈಜೋಡಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಅಧಿಕಾರಶಾಹಿ “ರೆಡ್ ಟೇಪ್” ಕೆಲವು ದೊಡ್ಡ ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ “ರೆಡ್ ಕಾರ್ಪೆಟ್” ಆಗಿ ಬದಲಾಗಿರಬಹುದು, ಆದರೆ ಸಣ್ಣ ಉದ್ದಿಮೆಗಳಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸುಲಭವಿಲ್ಲ.

This is a Premium article available exclusively to our subscribers. To read 250+ such premium articles every month

You have exhausted your free article limit. Please support quality journalism.

You have exhausted your free article limit. Please support quality journalism.

X The Hindu operates by its editorial values to provide you quality journalism.

X You have read {{data.cm.views}} out of {{data.cm.maxViews}} free articles.

X This is your last free article.