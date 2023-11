ಹೆಚ್ಚು ಬೆಳಕು, ಕಡಿಮೆ ಶಬ್ದ

November 07, 2023 10:35 am | Updated 10:35 am IST

‘ದೀಪಗಳ ಹಬ್ಬ’ ಸದ್ದುಗದ್ದಲದ ಹಬ್ಬವಾಗಲು ಬಿಡಬಾರದು. ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆಯ ಸಂಧರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಪಟಾಕಿ ಹೊಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಬಹುತೇಕ ಎಲ್ಲ ಪಟಾಕಿಗಳು ವಿಷಕಾರಿ, ಹಾನಿಕಾರಕ ಹೊಗೆಯನ್ನು ಹೊರಸೂಸುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಶಬ್ಧಮಾಲಿನ್ಯಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತವೆ. ೨೦೧೮ರಲ್ಲಿ, ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಆಫ್ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಮತ್ತು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಕಡಿಮೆ ಹಾನಿಕಾರಕ ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ಶಬ್ದ ಮಾಡುವ ‘ಹಸಿರು’ ಪಟಾಕಿಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಿತು. ಬಹುತೇಕ ರಾಜ್ಯಗಳು ಇವುಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬಳಕೆ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂದು ನಿಯಮಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಿವೆ. ಶಬ್ದ ಮಾಲಿನ್ಯ (ನಿಯಂತ್ರಣ) ನಿಯಮಗಳು, ೨೦೦೦ ಪ್ರಕಾರ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಗೊತ್ತುಪಡಿಸಿದ ‘ನಿಶ್ಯಬ್ದ ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ’ ಮತ್ತು ರಾತ್ರಿ ೧೦ ಘಂಟೆಯ ನಂತರ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಪಟಾಕಿ ಸಿಡಿಸುವಂತಿಲ್ಲ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ೬ ರಿಂದ ರಾತ್ರಿ ೧೦ ರವರೆಗೆ. (ಅಂದರೆ, ‘ಹಗಲಿನ ಸಮಯ’) ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕಾ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ, ಪಟಾಕಿ ಶಬ್ದವು ೭೫ ಡಿಬಿ(ಎ) ಲೆಕ್ ಅನ್ನು ಮೀರಬಾರದು, ವಾಣಿಜ್ಯ ಮತ್ತು ವಸತಿ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿನ ಮಿತಿಗಳು ಕ್ರಮವಾಗಿ ೬೫ ಡಿಬಿ(ಎ) ಲೆಕ್ ಮತ್ತು ೫೫ ಡಿಬಿ(ಎ) ಲೆಕ್. ಡಿಬಿ ಎಂದರೆ ಡೆಸಿಬೆಲ್ ಶಬ್ದದ ಮಾಪಕ; ಎ ಎಂಬುದು ಮಾನವನ ಶಬ್ದದ ಗ್ರಹಿಕೆಯ ಮಾಪಕ; ಮತ್ತು ಲೆಕ್ ಎಂದರೆ ಸಮಯ ಮಾಪಕ. ಹಗಲಿನ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಶಬ್ದವು ನಿಯಮಗಳು ವಿಧಿಸಿರುವ ಮಿತಿಗಿಂತ ೧೦ ಡಿಬಿ(ಎ) ಲೆಕ್ ನಷ್ಟು ಅಧಿಕವಾಗಿದ್ದರೆ ಜನ ದೂರು ದಾಖಲಿಸಬಹುದು.

೧೦ ಡಿಬಿಯ ಹೆಚ್ಚಳವು ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಮಟ್ಟದ ನಂತರ ಶಬ್ದವು ಹಾನಿಕಾರಕವಾಗುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚು ಶಬ್ದ ಇರುವ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಬದುಕುವ ಜನರಲ್ಲಿ ನಿದ್ರೆಯ ತೊಂದರೆಗಳು, ಟಿನ್ನಿಟಸ್, ಒತ್ತಡ, ಆತಂಕ, ಶ್ರವಣ ನಷ್ಟ ಮತ್ತು ಹೃದಯದ ಆರೋಗ್ಯದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಿರುವುದನ್ನು ಸಂಶೋಧನೆ ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದೆ. ಕಛೇರಿಗಳಲ್ಲಿ ೮೦ ಡಿಬಿ(ಎ)ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಶಬ್ದವಿದ್ದರೆ ಅದು ನೌಕರರಲ್ಲಿ ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ರಾತ್ರಿ ದೇಹವು ಹೆಚ್ಚು ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಒಗ್ಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಆಗ ಶಬ್ದವು ೫೦ ಡಿಬಿ(ಎ) ಅನ್ನು ಮೀರಿದರೆ ಅದು ದೇಹದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಟಿಸೋಲ್ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು. ಅವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯು ವಾಹನ ಸವಾರರು ಹಾರ್ನ್‌ಗಳನ್ನು ಅತಿಯಾಗಿ ಬಳಸುವಂತೆ ಮಾಡುವ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಶಬ್ದವು ಹೆಚ್ಚಿದೆ. ಅನೇಕ ಧಾರ್ಮಿಕ ಆಚರಣೆಗಳು ಸಮಯ ಲೆಕ್ಕಿಸದೆ ಗದ್ದಲದ ಆಚರಣೆಗಳಾಗುತ್ತಿವೆ. ದೀಪಾವಳಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಪಟಾಕಿಗಳು (‘ಹಸಿರು ಪಟಾಕಿಗಳು’ ಕೂಡ) ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ೯೦ ಡಿಬಿ ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಶಬ್ದ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಜನರು ೧೦ ಸೆಕೆಂಡುಗಳ ಕಾಲ ೯೦ ಡಿಬಿ ಶಬ್ದ ಹೊರಡಿಸುವ ಪಟಾಕಿಗಳನ್ನು ಸಿಡಿಸಿದರೆ ಮತ್ತು ಸುತ್ತುವರಿದ ಸಹಜ ಶಬ್ದವು ೫೦ ಸೆಕೆಂಡುಗಳ ಕಾಲ ೫೦ ಡಿಬಿ ಆಗಿದ್ದರೆ ಮತ್ತು ಈ ಮಾದರಿಯು ೧೨ ಗಂಟೆಗಳ ೫೦ ಡಿಬಿ ಶಬ್ದದ ನಂತರ ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆಗಳವರೆಗೆ ಮುಂದುವರಿದರೆ, ೧೬-ಗಂಟೆಗಳ ಲೆಕ್ ೭೪.೫ ಡಿಬಿ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದು ವಸತಿ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಶಬ್ಧಮಿತಿಯ ಉಲ್ಲಂಘನೆಯಾಗಿದ್ದು ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ ಇದು ವಾಣಿಜ್ಯ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಶಬ್ಧಮಿತಿಯೊಳಗಿದೆ. ಆದರೆ ಈ ಶಬ್ದವು ಖಂಡಿತ ಹಾನಿಕಾರಕವಾಗಿದೆ. ಹಲವು ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ವಸತಿ ಮತ್ತು ವಾಣಿಜ್ಯ ಬಳಕೆ ಎರಡೂ ಇವೆ ಮತ್ತು ಈ ಶಬ್ದ ವಲಯಗಳನ್ನು ಬಹುತೇಕ ಬಾರಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಗುರುತಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲಘಂಸಿದವರಿಗೆ ವಿಧಿಸಬೇಕಾದ ಶಿಕ್ಷೆಯ ಬಗ್ಗೆಯೂ ನಿಯಮಗಳು ಅಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿವೆ. ಹಾಗಾಗಿಯೇ ಈ ನಿಯಮಗಳು ಸರಿಯಾಗಿ ಜಾರಿ ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಪ್ರತಿ ಹಬ್ಬಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಪಟಾಕಿಗಳ ಸುಧಾರಣೆಗಳತ್ತ ಗಮನ ಹರಿಸುವುದು ವ್ಯರ್ಥ. ಭಾರತದ ಶಬ್ದಮಾಲಿನ್ಯವು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು. ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಪಟಾಕಿಗಳು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹದಗೆಡಿಸಬಾರದು ಎಂದರೆ ಶಬ್ದ ಮಿತಿ ಉಲ್ಲಂಘಿಸುವ ಪಟಾಕಿಗಳ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಡೆಯಬೇಕು, ನಗರಗಳ ಶಬ್ದಮಾಲಿನ್ಯ ದತ್ತಾಂಶವನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕಗೊಳಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಶಬ್ಧವನ್ನು ತಗ್ಗಿಸುವ ಗುರಿಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.

This is a Premium article available exclusively to our subscribers. To read 250+ such premium articles every month

You have exhausted your free article limit. Please support quality journalism.

You have exhausted your free article limit. Please support quality journalism.

X The Hindu operates by its editorial values to provide you quality journalism.

X You have read {{data.cm.views}} out of {{data.cm.maxViews}} free articles.

X This is your last free article.