ಗೆಲುವು ಮತ್ತು ಯಶಸ್ಸು 

August 22, 2023 10:03 am | Updated 10:04 am IST

ಪ್ರತಿ ಜಾಗತಿಕ ಮಹಿಳಾ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟವೂ ಕ್ರೀಡೆಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನದನ್ನು ಸಾಧಿಸುತ್ತಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟಗಳು ಪುರುಷ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯ ಹಳತಾದ ಕಲ್ಪನೆಗಳನ್ನು ತೊಡೆದುಹಾಕಲು ಮತ್ತು ಜಗತ್ತನ್ನು ವಿಶಾಲವಾದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸುಧಾರಣೆಯ ಹಾದಿ ಹಿಡಿಯಲು ಪ್ರೇರೇಪಿಸುತ್ತಿರುತ್ತವೆ. ಫೀಫಾ ಮಹಿಳಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಮೊನ್ನೆ ಭಾನುವಾರ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧ ಸ್ಪೇನ್ ೧-೦ ಸಣ್ಣ ಅಂತರದ ವಿಜಯ ದಾಖಲಿಸುವುದರೊಂದಿಗೆ ಕೊನೆಗೊಂಡಿತು. ಸಿಡ್ನಿಯ ಬೆರಗುಗೊಳಿಸುವ ರಾತ್ರಿಯ ಆಕಾಶದಡಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ೭೫,೭೮೪ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಸ್ಪೇನ್ ತನ್ನ ಚೊಚ್ಚಲ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಗೆಲ್ಲುವುದನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿದರು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಜರ್ಮನಿಯ ನಂತರ ಸ್ಪೇನ್ ಪುರುಷರು ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರ ಫೀಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ಪುಗಳೆರಡನ್ನೂ ಗೆದ್ದ ಎರಡನೇ ರಾಷ್ಟ್ರವಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದೆ. ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಮತ್ತು ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಈ ಬಾರಿಯ ಫೀಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ಪಿನ ಪ್ರತಿ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೂ ಸರಾಸರಿ ೩೦,೦೦೦ ಜನ ವೀಕ್ಷಕರು ಹಾಜರಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಸುಮಾರು ಒಟ್ಟು ಎರಡು ಮಿಲಿಯನ್ ಟಿಕೆಟ್ಟುಗಳು ಮಾರಾಟವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಗಾರ್ಡಿಯನ್ ಪತ್ರಿಕೆ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ. ಇದು ಒಂದು ದಾಖಲೆಯೇ ಸರಿ. ಸ್ವತಂತ್ರ ಮಹಿಳಾ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟಕ್ಕೆ ಇದು ಬೆರಗುಗೊಳಿಸುವ ಜನಾದರಣೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ಮಹಿಳೆಯರ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟಗಳು ನಿರ್ವಾಹಕರು ಮತ್ತು ವೀಕ್ಷಕರ ನಿರಾಸಕ್ತಿಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದವು. ಕ್ರೀಡಾಂಗಣಗಳಲ್ಲಿ ಜನ ಕಿಕ್ಕಿರಿದು ತುಂಬಲು ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಮೈದಾನದ ಮೇಲೆ ಮಹಿಳೆಯರು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಆಟವೇ. ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯ ಆಟಗಾರ್ತಿಯಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದ ಸ್ಪೇನಿನ ಐತಾನಾ ಬೊನ್ಮತಿ, ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಮತ್ತು ಫೈನಲ್ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಸ್ಪೇನಿಗೆ ಗೆಲುವಿನ ಗೋಲುಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ ಓಲ್ಗಾ ಕಾರ್ಮೋನಾ, ಅತ್ಯಧಿಕ ಗೋಲು ಹೊಡೆದ ಜಪಾನಿನ ಹಿನಾಟಾ ಮಿಯಾಜಾವಾ ಮತ್ತು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಗೋಲ್‌ಕೀಪರ್ ಇಂಗ್ಲೆಂಡಿನ ಮೇರಿ ಇಯರ್ಪ್ಸ್ ಎಲ್ಲರೂ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಮಂತ್ರಮುಗ್ಧಗೊಳಿಸಿದರು.

ಫೀಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಮಹಿಳಾ ಫುಟ್‌ಬಾಲಿನ ವ್ಯಾಪಕ ಭೌಗೋಳಿಕ ಹರಡುವಿಕೆಯನ್ನು ಸಹ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿತು. ಪುರುಷರ ಫುಟ್‌ಬಾಲಿನಲ್ಲಿ ಯುರೋಪ್ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಅಮೆರಿಕಾದ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಸಾಧಿಸಿದ್ದರೆ, ಮಹಿಳೆಯರ ವಿಶ್ವಕಪ್ಪಿನ ಒಂಬತ್ತು-ಆವೃತ್ತಿಯ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ, ಕೇವಲ ನಾಲ್ಕು ಬಾರಿ ಮಾತ್ರ ಈ ಎರಡು ಪ್ರದೇಶಗಳಿಂದ ವಿಜೇತರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ - ಜರ್ಮನಿ ಎರಡು ಬಾರಿ, ನಾರ್ವೆ ಮತ್ತು ಈಗ ಸ್ಪೇನ್ ಒಂದೊಂದು ಬಾರಿ. ಈ ಬಾರಿ ಪ್ರಥಮ ಹಂತದಲ್ಲೇ ಜರ್ಮನಿ ಕೊಲಂಬಿಯಾ ಎದುರು ಸೋತು ನಿರ್ಗಮಿಸಿತು. ೨೦೧೧ರ ವಿಶ್ವ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಜಪಾನ್ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ವಿಜೇತ ಸ್ಪೇನ್ ಅನ್ನು ೪-೦ ಗೋಲುಗಳಿಂದ ಸೋಲಿಸಿತು. ಮೊರೊಕ್ಕೊ ೧೬ರ ಸುತ್ತಿಗೆ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆಯುವ ಮೂಲಕ ಇತಿಹಾಸ ನಿರ್ಮಿಸಿತು. ಆತಿಥೇಯ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ನಾಲ್ಕನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಿತು. ಇದು ಆ ತಂಡದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸಾಧನೆ. ನಿವೃತ್ತಿ ಹೊಂದುತ್ತಿರುವ ತಾರೆ ಮೇಗನ್ ರಾಪಿನೋ ಅವರ ನಾಯಕತ್ವದ ನಾಲ್ಕು ಬಾರಿಯ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೇರಿಕಾ ತಂಡ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಪ್ರಥಮ ಮೂರು ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದನ್ನು ಪಡೆಯದೇ ಹೋಯಿತು. ಆದರೆ ಇದು ಒಟ್ಟಾರೆ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದಷ್ಟೆ. ತನ್ನ ಆರನೇ ಮತ್ತು ಅಂತಿಮ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಆಡಿದ ಬ್ರೆಜಿಲಿನ ದಂತಕಥೆ ಮಾರ್ಟಾ “ನಾನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದಾಗ ಮಹಿಳಾ ಫುಟ್‌ಬಾಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಮಾದರಿಗಳು ಇರಲಿಲ್ಲ. ಇಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ, ನಾವು ಅನೇಕ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಮಾದರಿಗಳಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ....” ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದು ಇದಕ್ಕೆ ದ್ಯೋತಕ. ಈ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಫೀಫಾ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಿದೆ. ಪುರುಷರು ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರ ನಡುವಿನ ಬೃಹತ್ ಸಂಭಾವನೆಯ ಅಂತರವನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸುವುದು ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ಪುರುಷರ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಬಹುಮಾನದ ಮೊತ್ತ $೪೪೦ ಮಿಲಿಯನ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಮಹಿಳೆಯರ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಬಹುಮಾನದ ಮೊತ್ತ $೧೫೨ ಮಿಲಿಯನ್ ಆಗಿದೆ.

