ಅಸ್ಮಿತೆಯ ಮಿತಿಗಳು

September 15, 2023 11:06 am | Updated 11:06 am IST

ಮಣಿಪುರದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಜನಾಂಗೀಯ ಕಲಹದ ಅತ್ಯಂತ ಆಘಾತಕಾರೀ ಲಕ್ಷಣವೆಂದರೆ ನಾಗರಿಕ ಸಮಾಜದ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ತಮ್ಮ “ಜನಾಂಗೀಯ” ಅಸ್ಮಿತೆಗಳನ್ನು ಮೀರಿ ಶಾಂತಿಯ ಕಡೆಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡದಿರುವುದು. ಮೈಟಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಒಂದು ಗುಂಪಾದ ಮೀರಾ ಪೈಬಿ ಸಂಘಟನೆಯ ಕಾರ್ಯಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಉದಾಹರಣೆ. ಅವರು ಹಿಂದೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಶಸ್ತ್ರ ಪಡೆಗಳು ಮತ್ತು ಪೊಲೀಸರ ಮಿತಿಮೀರಿದ ಹಿಂಸೆ ಮತ್ತು ಅಧಿಕಾರ ದುರುಪಯೋಗ, ಮದ್ಯಪಾನ, ಮಾದಕ ವ್ಯಸನ ಮತ್ತು ಲೈಂಗಿಕ ಹಿಂಸೆಯ ವಿರುದ್ಧ ಸಂಘಟಿತ ಹೋರಾಟ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಮೇ ತಿಂಗಳ ಆರಂಭದಿಂದಲೂ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಸಂಘರ್ಷದಲ್ಲಿ, ಮೀರಾ ಪೈಬಿ ಬೆಟ್ಟಗಳ ತಪ್ಪಲಿನ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಕಾಪಾಡಲು ಅಸ್ಸಾಂ ರೈಫಲ್ಸ್‌ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗೆ ತಡೆ ಒಡ್ಡುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಶಸ್ತ್ರಸಜ್ಜಿತ ಮೈಟಿ ಮತ್ತು ಕುಕಿ-ಜೋ ಸಮುದಾಯಗಳ ನಡುವೆ ಮತ್ತೆ ಹಿಂಸೆ ಭುಗಿಲೇಳದಂತೆ ತಡೆಯಲು ಈ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು “ಬಫರ್ ವಲಯಗಳು” ಎಂದು ಸೇನೆ ಗುರುತಿಸಿದೆ. ಆದರೂ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಸೇನೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಲು ಮೀರಾ ಪೈಬಿ ಮತ್ತಿತರರು ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಈಗಲೂ ಆಗಾಗ ಹಿಂಸಾ ಕೃತ್ಯಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಲೇ ಇವೆ. ಮೈಟಿ ಮತ್ತು ಕುಕಿ-ಜೋ ಗುಂಪುಗಳು ಸೇನೆ ಮತ್ತು ಪೊಲೀಸರಿಂದ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಲೂಟಿ ಮಾಡಿರುವುದು ಸಂಘರ್ಷವನ್ನು ಉಲ್ಬಣಿಸಿದೆ. ಆದರೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ, ರಾಜ್ಯ ಪೊಲೀಸ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ನಿಯೋಜಿತ ಸಶಸ್ತ್ರ ಪಡೆಗಳು ಹಿಂಸಾಚಾರವನ್ನು ತಹಬದಿಗೆ ತರಲು ವಿಫಲವಾಗಲು ಒಂದು ಕಾರಣ ನಾಗರಿಕ ಸಮಾಜದ ಗುಂಪುಗಳು ಹಿಂಸಾಚಾರದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವವರನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತಿರುವುದು.

ಕೆಲವು ಮೀರಾ ಪೈಬಿ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು, ಬುಧವಾರ ನವದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿ ನಡೆಸಿ ಬಫರ್ ವಲಯಗಳು ಅಸಾಂವಿಧಾನಿಕವಾಗಿದ್ದು ತಾವು ಅವುಗಳನ್ನು ಮಾನ್ಯ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಶಾಂತಿಪಾಲನೆಯಲ್ಲಿ ಸಶಸ್ತ್ರ ಪಡೆಗಳ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯು ಬಹುತೇಕ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ತ ಪರಿಹಾರವಲ್ಲ. ಆದರೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ತನ್ನ ಪಕ್ಷಪಾತಿ ಧೋರಣೆಯಿಂದ ಎಲ್ಲ ಜನರ ಮನ್ನಣೆ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿರುವುದರಿಂದ, ರಾಜ್ಯ ಪೊಲೀಸ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯೂ ಜನಾಂಗೀಯವಾದದ ತೊತ್ತಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಕುಕಿ-ಜೋ ಸಮುದಾಯವು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಆಡಳಿತದ ಬೇಡಿಕೆ ಇಟ್ಟಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಕಾಪಾಡಲು ಸೇನೆ ಮತ್ತು ಬಫರ್ ವಲಯಗಳ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಮೀರಾ ಪೈಬಿಯಂತಹ ನಾಗರಿಕ ಸಮಾಜದ ಗುಂಪುಗಳು ತಮ್ಮ ಜನಾಂಗೀಯ ಅಸ್ಮಿತೆಯನ್ನು ಮೀರಿ ಈ ಸಂಘರ್ಷದಲ್ಲಿ ಬಾಧಿತ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ದೊರಕಿಸಿಕೊಡಲು ಒತ್ತಾಯಿಸಿ ಎರಡೂ ಸಮುದಾಯಗಳ ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ತರಬಹುದು, ಹೀಗೆ ಎರಡೂ ಸಮುದಾಯಗಳ ನಡುವೆ ಶಾಂತಿ-ಸೌಹಾರ್ದತೆಗೆ ತಿದಿಯೊತ್ತಬಹುದು. ದುರಂತವೆಂದರೆ ಮಣಿಪುರದಲ್ಲಿ ಇಂದು ಯಾರೂ ಇಂತಹ ಯಾವುದೇ ಹೆಜ್ಜೆಯನ್ನು ಇಡುತ್ತಿಲ್ಲ. ಇಂದು ಸಿನಿಕ ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಂತೆ, ನಾಗರಿಕ ಸಮಾಜ ಗುಂಪುಗಳೂ ಸಹ ಜನಾಂಗೀಯವಾದದ ಉನ್ಮಾದವನ್ನು ಆವಾಹಿಸಿಕೊಂಡು ಹಿಂಸೆಗೆ ಪ್ರಚೋದನೆ ನೀಡುತ್ತಿವೆ. ಇಂತಹ ಸಂಧರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ, ಪಕ್ಷಾತೀತ ನಾಯಕತ್ವ ಮತ್ತು ನಾಗರಿಕ ಸಮಾಜ ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳ ನಡುವೆ ಸಂವಾದದ ಮೂಲಕವಷ್ಟೇ ಪ್ರಗತಿ ಸಾಧಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಇತಿಹಾಸ ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಸದ್ಯದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಅದು ಸಾಧ್ಯವಾಗಬೇಕಾದರೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾಯಕತ್ವ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಬೇಕು, ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಪರ್ಯಾಯ ನಾಯಕತ್ವ ಬರಬೇಕು.

This is a Premium article available exclusively to our subscribers. To read 250+ such premium articles every month

You have exhausted your free article limit. Please support quality journalism.

You have exhausted your free article limit. Please support quality journalism.

X The Hindu operates by its editorial values to provide you quality journalism.

X You have read {{data.cm.views}} out of {{data.cm.maxViews}} free articles.

X This is your last free article.