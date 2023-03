ಕಾವಲುಗಾರನ ಆಯ್ಕೆ

ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗದ ನೇಮಕಾತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ನೀಡಿದ ತೀರ್ಪು ಅದರ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ

ಭಾರತ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗದ (ಇಸಿಐ) ಸದಸ್ಯರನ್ನು ನೇಮಿಸುವ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಕಾರ್ಯಾಂಗದಿಂದ ಹಿಂಪಡೆಯುವ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ತೀರ್ಪು ಚುನಾವಣಾ ಕಾವಲುಗಾರನ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಕ್ಕೆ ನೀಡಿದ ಪ್ರಮುಖ ಉತ್ತೇಜನವಾಗಿದೆ. ಈ ಕುರಿತು ಕಾನೂನು ಜಾರಿ ಆಗುವವರೆಗೆ ಮುಖ್ಯ ಚುನಾವಣಾ ಆಯುಕ್ತರು ಮತ್ತು ಆಯುಕ್ತರನ್ನು ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ, ಲೋಕಸಭೆಯ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕ ಅಥವಾ ಏಕೈಕ ದೊಡ್ಡ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕ ಮತ್ತು ಭಾರತದ ಮುಖ್ಯ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಅವರನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ತ್ರಿಸದಸ್ಯ ಸಮಿತಿಯು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕೋರ್ಟ್ ತೀರ್ಪು ನೀಡಿದೆ. ಚುನಾವಣಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ, ನಿರ್ದೇಶನ ಮತ್ತು ನಿಯಂತ್ರಣದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಯಾದ ಆಯೋಗವು ಗಣರಾಜ್ಯದ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಗವಾಗಿದೆ. ಮುಕ್ತ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯಯುತ ಚುನಾವಣೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲು ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಮತ್ತು ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ರಕ್ಷಣೆಯ ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ಈವರೆಗಿನ ಪದ್ಧತಿಯೆಂದರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿಯ ಸಲಹೆ ಮೇರೆಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳು ಮುಖ್ಯ ಆಯುಕ್ತರು ಮತ್ತು ಆಯುಕ್ತರನ್ನು ನೇಮಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗಕ್ಕೆ ನೇಮಕ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು ಸಂಸತ್ತು ಕಾನೂನು ತರಬೇಕು ಎಂದು ಸಂವಿಧಾನ ಕರ್ತರು ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಸೂಚಿಸಿದೆ. ಸಂವಿಧಾನದ ೩೨೪ನೆ ವಿಧಿಯು ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳು, ಸಂಸತ್ತು ಈ ಕುರಿತು ಲಾಗೂ ಮಾಡುವ ಯಾವುದೇ ಕಾನೂನಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟು, ಮುಖ್ಯ ಆಯುಕ್ತರು ಮತ್ತು ಆಯುಕ್ತರನ್ನು ನೇಮಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ. ಆದರೆ ಈವರೆಗೆ ಬಂದ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಈ ಕಾನೂನು ರೂಪಿಸಲು ವಿಫಲವಾಗಿದೆ. ಈ ತೀರ್ಪು ಬರೆದ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಕೆ.ಎಂ. ಜೋಸೆಫ್, ಶಾಸಕಾಂಗದ “ಜಡತ್ವ” ಮತ್ತು ಈ ಕುರಿತು ಕಾನೂನು ಇಲ್ಲದಿರುವ ಕಾರಣ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿರುವ ನಿರ್ವಾತದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಈ ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿರಬೇಕು, ಅದರ ಮೇಲೆ ಕಾರ್ಯಾಂಗದ ಹಿಡಿತವಿರಬಾರದು, ಮತ್ತು ಆಯುಕ್ತರನ್ನು ನೇಮಿಸುವವರು ಅವರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಸಹಾಯ ಇಲ್ಲ ನಿಷ್ಠೆ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲು ಅವಕಾಶ ಇರಬಾರದು ಎಂಬ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಮೂಲಭೂತ ಪ್ರತಿಪಾದನೆಯನ್ನು ಬಹುತೇಕರು ಒಪ್ಪುತ್ತಾರೆ. ಈಗ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ನಿರ್ವಾತವಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಸರ್ಕಾರದ ವಾದ ಸಾಕಷ್ಟು ದುರ್ಬಲವಾಗಿತ್ತು. ಈಗ ಇರುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ಶ್ರೇಣಿಯ ನಾಗರಿಕ ಸೇವಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿಗಳು ಒಂದು ಹೆಸರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ ಅವರನ್ನು ಮುಖ್ಯ ಆಯುಕ್ತರಾಗಿ ನೇಮಿಸಲು ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳಿಗೆ ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಈಗ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿರುವಂತೆ ಆಯ್ಕೆ ಸಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸುವ ಏಕೈಕ ಮಾರ್ಗವಾಗಿದೆಯೆ ಎಂಬುದು ಪ್ರಶ್ನಾರ್ಹ. ಮುಖ್ಯ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳು ಅಥವಾ ಅವರ ನಾಮ ನಿರ್ದೇಶಿತರನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಆಯ್ಕೆ ಸಮಿತಿಯಿಂದ ನೇಮಕಗೊಂಡ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಸಿಬಿಐ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಸ್ವತಂತ್ರ್ಯ ಹೆಚ್ಚಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳುವುದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಸ್ಪಷ್ಟ ಪುರಾವೆಗಳಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲದೆ ಆಯ್ಕೆ ಸಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳಿರುವುದು ಎಲ್ಲ ನೇಮಕಾತಿಗಳಿಗೆ ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಒಪ್ಪಿಗೆಯ ಠಸ್ಸೆ ಒತ್ತುವುದಲ್ಲದೆ ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿನ ಯಾವುದೇ ದೋಷ ಅಥವಾ ದೌರ್ಬಲ್ಯದ ವಸ್ತುನಿಷ್ಠ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಪರಿಶೀಲನೆಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು. ಸರ್ಕಾರವು ಈ ಕುರಿತು ಕಾನೂನು ತರುವುದು ಉತ್ತಮ. ಆದರೆ ಈ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ತೀರ್ಪನ್ನು ಗೌಣವಾಗಿಸಿ ಈಗ ಸದ್ಯ ಇರುವ ನೇಮಕಾತಿ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನೇ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳದೆ, ಭಾರತ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಕ್ಕೆ ಒತ್ತು ನೀಡುವ, ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ತೀರ್ಪಿನ ಮನೋಧರ್ಮಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತಹ ಕಾನೂನು ಜಾರಿ ಮಾಡಬೇಕಿದೆ. This editorial has been translated from English, which can be read here. ADVERTISEMENT

