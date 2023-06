June 14, 2023 10:34 am | Updated 10:34 am IST

ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಲೇಖಕರಂತೆ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳಿಗೂ ನಿಷ್ಠಾವಂತ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಕಾಲ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಈ ಅಭಿಮಾನ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಕುಚಿತವಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಇದು ಇತರೆ ಆಟಗಾರರನ್ನು ಮೆಚ್ಚದಂತೆಯೂ ತಡೆಯುತ್ತದೆ. ನೊವಾಕ್ ಜೊಕೊವಿಚ್ ಇದರ ಬಲಿಪಶು ಎನಿಸುತ್ತದೆ. ಅವರ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿಗಳಾದ ರೋಜರ್ ಫೆಡರರ್ ಮತ್ತು ರಾಫೆಲ್ ನಡಾಲ್ ಈಗಲೂ ತುಂಬಾ ಜನಪ್ರಿಯರು. ಜೊಕೊವಿಚ್ ಅನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಮೆಚ್ಚಿದರಾದರೂ ಪ್ರೀತಿಸಲಿಲ್ಲ. ಆತನ ಬಹುಭಾಷಾ ಪಾಂಡಿತ್ಯವೂ ಸಹ ಸೆರ್ಬಿಯಾದ ಹೊರಗೆ ಆತನಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಲಿಲ್ಲ. ಜೊಕೊವಿಚ್ ಸರ್ಬಿಯನ್, ಇಂಗ್ಲಿಷ್, ಫ್ರೆಂಚ್, ಇಟಾಲಿಯನ್, ಜರ್ಮನ್ ಮತ್ತು ಸ್ಪ್ಯಾನಿಷ್ ಭಾಷೆಗಳನ್ನು ಮಾತನಾಡಬಲ್ಲ. ಆದರೆ ಭಾನುವಾರದ ಫ್ರೆಂಚ್ ಓಪನ್ ಫೈನಲ್‌ನಲ್ಲಿ ನಾರ್ವೆಯ ಕ್ಯಾಸ್ಪರ್ ರುಡ್ ವಿರುದ್ಧದ ಆತನ ವಿಜಯವು ಅಪರೂಪದ ಮನೋಪಲ್ಲಟಕ್ಕೆ ನಾಂದಿ ಹಾಡಬಹುದು. ಈ ವಿಜಯವು ಆತನಿಗೆ ದಾಖಲೆಯ ೨೩ನೇ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ಸ್ಲಾಮ್ ಕಿರೀಟ. ಇದು ನಾಡಾಲ್ ದಾಖಲೆಯನ್ನೂ ಮುರಿದಿದೆ. ಮೂವತ್ತಾರು ವರ್ಷ ಮತ್ತು ೨೦ ದಿನಗಳ ವಯೋಮಾನದ ಜೊಕೊವಿಚ್ ರೋಲ್ಯಾಂಡ್-ಗ್ಯಾರೋಸ್ ಸಿಂಗಲ್ಸ್ ಕಿರೀಟವನ್ನು ಗೆದ್ದ ಅತ್ಯಂತ ಹಿರಿಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ನಾಲ್ಕು ಪ್ರಮುಖ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಗಳನ್ನು ಕನಿಷ್ಠ ಮೂರು ಬಾರಿ ಪಡೆದ ಮೊದಲ ಪುರುಷ ಆಟಗಾರ. ಹದಿನೈದು ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಜೊಕೊವಿಚ್ ಫ್ರೆಂಚ್ ಓಪನ್ ಆಡಲು ಪ್ಯಾರಿಸ್ಸಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯನ್ ಓಪನ್ ಗೆದ್ದ ನಂತರ ಆತ ಒಂದೇ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯಲ್ಲೂ ಫೈನಲ್ಲಿನವರೆಗೂ ಹೋಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಭವಿಷ್ಯದ ಆಟಗಾರನೆಂದು ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಲ್ಪಟ್ಟ, ಬಾಜಿ ಕಟ್ಟುವವರ ನೆಚ್ಚಿನ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ೨೦ ವರ್ಷದ ಕಾರ್ಲೋಸ್ ಅಲ್ಕರಾಜ್‌ ಅನ್ನು ಎದುರಿಸಿ ತಲೆಮಾರಿನ ಕಾಳಗವನ್ನು ಗೆದ್ದುರು. ಜೊಕೊವಿಚ್ಚಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಅಲ್ಕರಾಜ್ ಆತನಿಗಿಂತ ೧೬ ವರ್ಷ ಕಿರಿಯ ಮತ್ತು ರುಡ್ ೧೨ ವರ್ಷ ಕಿರಿಯ. ಈ ಬಾರಿ ಪ್ಯಾರಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಜೊಕೊವಿಚ್ ವಿಶ್ವದ ನಂಬರ್ ೧ ಆಟಗಾರನ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಮರಳಿ ಗಳಿಸಿಕೊಂಡರು.

ಕೆಲವರಿಗೆ ಜೊಕೊವಿಚ್ ಅವರ ಇತ್ತೀಚಿನ ಸಾಧನೆಯು ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪುರುಷರ ಆಟಗಾರ ಯಾರು ಎಂಬ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಇತ್ಯರ್ಥಗೊಳಿಸಬಹುದು, ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ಸ್ಲಾಮ್ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸೇ ಅಂತಿಮ ಮಾನದಂಡವಾಗಿರುವ ಯುಗ. ಆದರೆ ಜೊಕೊವಿಚ್ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಇತರರಿಗಿಂತ ಉತ್ತಮವೆನಿಸುವುದು ಆತನ ಒಟ್ಟಾರೆ ಸಾಧನೆಯಲ್ಲಿ. ಫೆಡರರ್ ಮತ್ತು ನಡಾಲ್ ಮತ್ತು ಪೀಟ್ ಸಾಂಪ್ರಾಸ್ ಅವರಂತಹ ಹಿಂದಿನ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಆಟಗಾರರಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿ ಜೊಕೊವಿಚ್ ಅವರು ವಾರ್ಷಿಕ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ವಿರಳವಾಗಿ ಮೊಟಕುಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಎಲ್ಲಾ ನಾಲ್ಕು ಪ್ರಮುಖ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಗಳು, ಎಲ್ಲಾ ಒಂಬತ್ತು ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ೧೦೦೦ಗಳು ಮತ್ತು ಎಟಿಪಿ ಫೈನಲ್‌ಗಳನ್ನು ಕನಿಷ್ಠ ಎರಡು ಬಾರಿ ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಮೂರು ಬಾರಿ ಮಾಡಲು ಕೇವಲ ಎರಡು ಟ್ರೋಫಿಗಳ ಕೊರತೆಯಿದೆ. ಇದು ಅವರ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಸಮಯ-ಪರೀಕ್ಷಿತ ಪ್ರತಿಭೆಗೆ ನಿದರ್ಶನವಾಗಿದೆ. ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ಈಗ ಸ್ವಿಯಾಟೆಕ್ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಮೂರನೇ ರೋಲ್ಯಾಂಡ್-ಗ್ಯಾರೋಸ್ ಟ್ರೋಫಿ ಮತ್ತು ಒಟ್ಟಾರೆ ನಾಲ್ಕನೇ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ಸ್ಲಾಮ್ ಪಡೆದು ತನ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಸಾಧಿಸುವ ಛಾತಿ ಇದೆ ಎಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶ್ವದ ನಂಬರ್ ೧ ಮಹಿಳಾ ಟೆನಿಸ್ ಆಟಗಾರ್ತಿಯ ಆಟ ಅಂತಿಮ ಪಂದ್ಯದವರೆಗೂ ದೋಷರಹಿತವಾಗಿತ್ತು ಮತ್ತು ಫೈನಲಿನಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯ ಬಿಗಿಯಾದಾಗ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಟ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿ ಪಂದ್ಯ ಗೆದ್ದರು. ಇನ್ನು ಮೂರು ವಾರಗಳಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ವಿಂಬಲ್ಡನ್ ಕೈಬೀಸಿ ಕರೆಯುತ್ತಿದೆ. ಹುಲ್ಲುಹಾಸಿನ ಮೇಲೆ ಆಕೆಯ ಆಟ ಅಷ್ಟು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅಸಾಧಾರಣ ಟೆನಿಸ್ ಆಟಗಾರ್ತಿಯಾದ ಸ್ವಿಯಾಟೆಕ್ಗೆ ಎಸ್ಡಬ್ಲ್ಯೂ ೧೯ರಲ್ಲಿ ಏಳು ಬಾರಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಗಿರುವ ಜೊಕೊವಿಚ್ ಅಂತೆ ಅಲ್ಲೂ ತನ್ನ ಪಾರಮ್ಯ ಮೆರೆಯುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇದೆ.

