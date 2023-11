ಶೋಧ ಮತ್ತು ವಶ

November 15, 2023 11:45 am | Updated 11:45 am IST

ಪತ್ರಕರ್ತರ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಾಧನಗಳನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಅವರ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಲು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ನೀಡಿದ ನಿರ್ದೇಶನವು ಸಮಯೋಚಿತ ಮೊದಲ ಹೆಜ್ಜೆಯಾಗಿದೆ. ಪತ್ರಕರ್ತರ ವಿರುದ್ಧ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಡೆದ ಎಲ್ಲ ದಾಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಅವರ ಲ್ಯಾಪ್‌ಟಾಪ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್‌ಗಳನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಶೋಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಇಡೀ ಮಾಧ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಅವರ ಗುರುತನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಷರತ್ತಿನ ಮೇಲೆ ಪತ್ರಕರ್ತರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡುವ ಸುದ್ದಿ ಮೂಲಗಳಿಗೆ ಕೂಡಾ ನಡುಕ ಹುಟ್ಟಿಸಿದೆ. ಕೇವಲ ಆರೋಪಗಳ ದುರ್ಬಲ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಪತ್ರಕರ್ತರ ಸಂವಹನ ಸಾಧನಗಳನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಸರ್ಕಾರ ಪರಿಶೀಲಿಸುವಂತಾದರೆ ಅದು ಸುದ್ದಿ ಮೂಲಗಳಿಗೆ ಹೊಡೆತ ನೀಡಿದಂತೆಯೇ ಮತ್ತು ಇದು ಪತ್ರಕರ್ತರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಅಡ್ಡಿ. ಇದು ಪತ್ರಿಕಾ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಮೇಲಿನ ಹಲ್ಲೆಯೇ ಸರಿ. ಇಂದು ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಾಧನಗಳು ವೃತ್ತಿಯ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಸಾಧನಗಳಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಇದು ಪತ್ರಕರ್ತರ ಜೀವನೋಪಾಯದ ಹಕ್ಕಿನ ಮೇಲೆ ಸಹ ಹೊಡೆತ.

ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಈ ಸಾಧನಗಳಲ್ಲಿ ಏನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳ ಬಯಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ ನ್ಯಾಯಾಂಗದಿಂದ ವಾರೆಂಟ್ ಪಡೆದ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ಪತ್ರಕರ್ತರ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಾಧನಗಳನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ನಿಯಮ ರೂಪಿಸಬೇಕು. ಪಾಸ್‌ಕೋಡ್‌ಗಳು ಅಥವಾ ಬಯೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಡೇಟಾ ಒದಗಿಸುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸುವ ಮೂಲಕ ಪತ್ರಕರ್ತರು ಅಥವಾ ಅವರ ಸುದ್ದಿ ಮೂಲಗಳಿಗೆ ಧಕ್ಕೆ ತರಲು ಒತ್ತಾಯಿಸಬಾರದು. ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳು ಸಾಧನಗಳು ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಡೇಟಾವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಹಲವು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರಬೇಕು. ಈ ಡೇಟಾ ಸೋರಿಕೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಮೂರನೇ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ರವಾನೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ತನಿಖೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸದ ಡೇಟಾವನ್ನು ಸಮಯೋಚಿತವಾಗಿ ಅಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಯು ಖಚಿತಪಡಿಸಬೇಕು. ಇಂದು ಈ ಸಾಧನಗಳ ಡೇಟಾವನ್ನು ಕ್ಲೋನ್ ಮಾಡುವ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಇರುವುದರಿಂದ, ಸಾಧನಗಳನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಅಗತ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಇದು ಪತ್ರಕರ್ತರು ತಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಮುಂದುವರೆಸಲು ಸಹಕಾರಿ. ಅಂತೆಯೇ, ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾದ ಸಾಧನಗಳಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರವು ಯಾವುದೇ ಡೇಟಾವನ್ನು ತುರುಕದಂತೆ ಖಚಿತಪಡಿಸಲು ಈ ಸಾಧನಗಳನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಾಗ ಅವುಗಳ ದಾಖಲೆ ಸೃಷ್ಟಿಸುವುದು ಅತಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಾಲಿಸಿಟರ್-ಜನರಲ್‌ಗೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ನೀಡಿದ ನಿರ್ದೇಶನದಲ್ಲಿ “ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಳ ಸಮತೋಲನ”ದ ಅಗತ್ಯವನ್ನು ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳನ್ನು ಪಾರದರ್ಶಕ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ರಚಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಮಾಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರಬೇಕು. “ಗೌಪ್ಯತೆಯೇ ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕು” ಎಂಬ ಅಂಶವನ್ನು ಕೋರ್ಟ್ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದೆ. ಇಂದು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿ ಜೀವನವಷ್ಟೂ ನಮ್ಮ ಕೈಲಿರುವ ಮೊಬೈಲುಗಳಲ್ಲೇ ಅಡಕವಾಗಿರುವಾಗ ಇದು ಎಲ್ಲ ನಾಗರೀಕರನ್ನೊಳಗೊಂಡ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎಂಬುದರ ಸೂಚನೆ. ಇದರ ಹೊರತಾಗಿ ಈ ಹೊಸ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಾಸ್ತವಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಈ ಬಗೆಗಿನ ಕಾನೂನುಗಳಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ತಿದ್ದುಪಡಿಗಳನ್ನು ತರುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ.

This is a Premium article available exclusively to our subscribers. To read 250+ such premium articles every month

You have exhausted your free article limit. Please support quality journalism.

You have exhausted your free article limit. Please support quality journalism.

X The Hindu operates by its editorial values to provide you quality journalism.

X You have read {{data.cm.views}} out of {{data.cm.maxViews}} free articles.

X This is your last free article.