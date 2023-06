ಫಲ ನೀಡಿದ ಸಿದ್ಧತೆ

June 19, 2023 10:16 am | Updated 10:16 am IST

ಬಿಪರ್‌ಜಾಯ್ ಎಂಬ ಪ್ರಬಲ ಚಂಡಮಾರುತವು ಕಳೆದ ವಾರ ಗುಜರಾತ್ ಮತ್ತು ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಕೆಲವು ಭಾಗಗಳನ್ನು ತಟ್ಟಿತು. ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಕ್ಕೆ ಗಮನಾರ್ಹವಾದ ನಷ್ಟ, ಹಲವರಿಗೆ ಗಾಯಗಳು ಮತ್ತು ಜಾನುವಾರು ಸಾವುಗಳು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಕೇವಲ ಇಬ್ಬರು ಮಾತ್ರ ಸತ್ತಿದ್ದಾರೆಂದು ಕೂಡ ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಭಾರತೀಯ ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆಯು ಜೂನ್ ೮ರ ಹೊತ್ತಿಗೆಲ್ಲಾ ಚಂಡಮಾರುತದ ಪಥದ ಬಗ್ಗೆ ತನ್ನ ಮೊದಲ ಎಚ್ಚರಿಕೆಗಳನ್ನು ನೀಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು ಮತ್ತು ಜೂನ್ ೧೧ ರಂದು ಈ ಹಿಂದೆ ಅಂದಾಜಿಸಿದಂತೆ ಚಂಡಮಾರುತವು ಭಾರತವನ್ನು ತಟ್ಟದೇ ಇರುವುದಿಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ಗುಜರಾತಿನ ಕರಾವಳಿಯ ಸೌರಾಷ್ಟ್ರದತ್ತ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಚಲಿಸಿ ಅಪ್ಪಳಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಸಿತು. ಅಲ್ಲದೆ ಈ ಚಂಡಮಾರುತವನ್ನು “ಬಹಳ ತೀವ್ರ”, ಅಂದರೆ ಗಾಳಿಯ ವೇಗ ಸರಾಸರಿ ಗಂಟೆಗೆ ೧೧೫ ಕಿಮೀ, ಎಂದು ವರ್ಗೀಕರಿಸಿತು. ಚಂಡಮಾರುತದ ಶಕ್ತಿಯ ಮತ್ತು ಅದರ ಪಥದ ಅಂದಾಜು ನಾಲ್ಕು ದಿನಗಳ ಮೊದಲೇ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ಗುಜರಾತಿನ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಜನರನ್ನು ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಲು ಸಾಕಷ್ಟು ಸಮಯಾವಕಾಶ ನೀಡಿತು. ರಾಜ್ಯಗಳ ಕರಾವಳಿ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಂದ ಸುಮಾರು ಒಂದು ಲಕ್ಷ ಜನರನ್ನು ಆಶ್ರಯ ಕೇಂದ್ರಗಳಿಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಲಾಯಿತು ಮತ್ತು ೩೦ ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ವಿಪತ್ತು ಪರಿಹಾರ ತಂಡಗಳನ್ನು ಸಜ್ಜುಗೊಳಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆಯು ಹಲವಾರು ರೈಲುಗಳನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿತು ಮತ್ತು ಮೀನುಗಾರರಿಗೂ ಸಹ ಚಂಡಮಾರುತದ ಬಗ್ಗೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿ ಅವರು ಸಮುದ್ರದಿಂದ ದೂರ ಉಳಿಯುವಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಯಿತು.

ಸೌರಾಷ್ಟ್ರ ಮತ್ತು ಕಛ್ ಪ್ರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ೧೦೯೨ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ವ್ಯತ್ಯಯ ಉಂಟಾಗಿದ್ದು, ಸುಮಾರು ೫೧೨೦ ವಿದ್ಯುತ್ ಕಂಬಗಳು ನೆಲಕ್ಕುರುಳಿವೆ, ೧೮೬ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಫಾರ್ಮರ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ೨೫೦೨ ಫೀಡರ್‌ಗಳು ಹಾನಿಗೊಳಗಾಗಿವೆ. ಅಂಗಡಿಮುಂಗಟ್ಟುಗಳು ಮತ್ತೆ ತೆರೆದಿವೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದ್ದರೂ ಈ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಇನ್ನೂ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಹಜ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಮರಳಿಲ್ಲ. ಇತ್ತೀಚಿನ ವರ್ಷಗಳ ಅನುಭವ ಹೇಳುವಂತೆ ಬಂಗಾಳಕೊಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಅರಬ್ಬೀ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಚಂಡಮಾರುತಗಳು ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಕೇವಲ ೩೬-೬೦ ಘಂಟೆಗಳ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ನಿಖರವಾಗಿ ಅಳೆಯಬಹುದು ಎನಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಲಭಿಸಿದರೆ, ಸಿದ್ಧತೆ ಮತ್ತು ಜನರನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಲು ಅಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ಲಭಿಸುತ್ತದೆ ನಿಜ. ಆದರೆ ಕರಾವಳಿ ಪ್ರದೇಶದ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯದ ಸ್ವರೂಪ, ಅಸಮರ್ಥ ಸಂವಹನ ಜಾಲ ಮತ್ತು ಜೀವನೋಪಾಯದ ಮಾದರಿಗಳು, ಚಂಡಮಾರುತಗಳು ತರುವ ನೈಸರ್ಗಿಕ ವಿಕೋಪದೊಡನೆ ಸೇರಿ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಮಿತಿಗಳನ್ನು ಒಡ್ಡುತ್ತವೆ. ೧೯೯೮ರಲ್ಲಿ ಗುಜರಾತ್‌ಗೆ ಅಪ್ಪಳಿಸಿದ ಚಂಡಮಾರುತವು ಸುಮಾರು ೩೦೦೦ ಜನರನ್ನು ಬಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿತು. ಭಾರತ ಈ ಯುಗವನ್ನು ದಾಟಿ ಬಂದಿದೆ ಎಂದು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಹೇಳಬಹುದು. ಆದರೂ ಇಂದು ಹೊಸ ಅಪಾಯಗಳು ಎದುರಾಗಿವೆ. ಜಾಗತಿಕ ತಾಪಮಾನ ಏರಿಕೆಯ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಅರಬ್ಬಿ ಸಮುದ್ರವು ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ತೀವ್ರ ಚಂಡಮಾರುತಗಳ ಚಿಲುಮೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ ಎಂದು ಹಲವಾರು ಅಧ್ಯಯನಗಳು ಎಚ್ಚರಿಸಿವೆ. ಆಗಾಗ್ಗೆ ಚಂಡಮಾರುತ ಬರುತ್ತಿದ್ದರೆ ಸ್ಥಳಾಂತರವೊಂದನ್ನೇ ನೀತಿಯಾಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ತೀರದಿಂದ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ದೂರದಲ್ಲಿ ಅನುಮತಿಸುವ ಕಟ್ಟಡ ರಚನೆಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸುವ ಕರಾವಳಿ-ನಿಯಂತ್ರಣ-ವಲಯ ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಬೇಕು. ಕರಾವಳಿ ಗ್ರಾಮವಾಸಿಗಳ ಮನೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಚಂಡಮಾರುತದ ಹೊಡೆತ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ನೈಸರ್ಗಿಕ ತಡೆಗೋಡೆಗಳಾದ ಮ್ಯಾಂಗ್ರೋವ್‌ಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಬೇಕು.

