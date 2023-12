ನಿಧಿ ಸ್ಥಾಪನೆ 

December 02, 2023 11:40 am | Updated 11:40 am IST

ಮೂರು ದಶಕಗಳ ಬೇಡಿಕೆಯಾದ ನಷ್ಟ ಮತ್ತು ಹಾನಿ (ಎಲ್&ಡಿ) ನಿಧಿಯ ಸ್ಥಾಪನೆ ಹವಾಮಾನ ನ್ಯಾಯದ ಮೂಲಭೂತ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿದೆ. ಎಲ್&ಡಿ ನಿಧಿಯು ಹಣ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳ ನಿಧಿಯಾಗಿದ್ದು, ಇದನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಿದ ದೇಶಗಳು ಆಗಿಂದಾಗ್ಗೆ ಮರುಪೂರಣಗೊಳಿಸುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಯ ಅನಿವಾರ್ಯ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ಉಳಿದವರು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಯುನೈಟೆಡ್ ಅರಬ್ ಎಮಿರೇಟ್ಸ್ (ಯುಎಇ) ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಕಾಪ್೨೮ ಹವಾಮಾನ ಮಾತುಕತೆಗಳ ಮೊದಲ ದಿನ, ಸದಸ್ಯ- ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಎಲ್&ಡಿ ನಿಧಿಯನ್ನು ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸಲು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡರು. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಈಜಿಪ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕಾಪ್೨೭ ಮಾತುಕತೆಯ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ, ಸದಸ್ಯ- ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಅಂತಹ ನಿಧಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡವು. ಇದು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಜಿ -೭೭ ಗುಂಪು ಮತ್ತು ಚೀನಾ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಒತ್ತಾಸೆಯಿಂದ ಆಯಿತು. ಈ ನಿಧಿಯ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನದ ಬಗ್ಗೆ, ಹಣವನ್ನು ಹೇಗೆ ವಿತರಿಸಬೇಕು ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ನಿರ್ಧರಿಸಲು ಐದು ಪರಿವರ್ತನಾ ಸಮಿತಿ ಸಭೆಗಳಾದರೂ ಇನ್ನೂ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಹಾಗೆ ಉಳಿದಿವೆ. ಈಗ ನಿಧಿಯನ್ನು ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸುವ ನಿರ್ಧಾರ ಕಾಪ್೨೮ನಲ್ಲಿ ಆಶಾವಾದವನ್ನು ಮತ್ತು ಎಮಿರಾಟಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ವಿಜಯವನ್ನು ದಕ್ಕಿಸಿಕೊಟ್ಟಿರಬಹುದು. ಆದರೆ ಈ ನಿಧಿಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ಅಡೆತಡೆಗಳು ಬರಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನು ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳ ಮಧ್ಯಂತರ ಅವಧಿಗೆ ವಿಶ್ವಬ್ಯಾಂಕ್ ಒಬ್ಬ ಸ್ವತಂತ್ರ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯ ಮೂಲಕ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ವಿಧಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಐದನೇ ಪರಿವರ್ತನಾ ಸಮಿತಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಶೀಲ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಇದನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಿದವಾದರೂ ಕಡೆಗೆ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡವು. ಎರಡನೆಯದಾಗಿ, ಈ ನಿಧಿಗೆ ಜಪಾನ್ $೧೦ ಮಿಲಿಯನ್, ಜರ್ಮನಿ ಮತ್ತು ಯುಎಇ ತಲಾ $೧೦೦ ಮಿಲಿಯನ್ ಕೊಡುವುದಾಗಿ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿವೆ. ಆದರೆ ಈ ನಿಧಿಯನ್ನು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಮರುಪೂರಣ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆಯೇ ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಇಲ್ಲ. ಹಲವು ಶತಕೋಟಿ ಡಾಲರುಗಳ ಬೇಡಿಕೆಯ ಎದುರು ಈಗ ಸದ್ಯ ಈ ನಿಧಿಗೆ ದೇಶಗಳು ಕೊಡಲೊಪ್ಪಿರುವ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ $೪೫೦ ಮಿಲಿಯನ್ ಕೂಡಾ ದೊಡ್ಡದಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ಈಗಲೇ ಕೊರತೆ ಎಂದು ಕರೆಯುವುದು ಕಷ್ಟ. ಆದರೆ ೨೦೨೦ರ ವೇಳೆಗೆ $೧೦೦ ಬಿಲಿಯನ್ ಹವಾಮಾನ ವೈಪರೀತ್ಯ ಆರ್ಥಿಕ ನೆರವು ನೀಡಲು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಿದ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ೨೦೨೧ರಲ್ಲಿ $೮೯.೬ ಬಿಲಿಯನ್ ಮಾತ್ರ ನೀಡಿದರು ಎಂಬುದರ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ನೋಡಬೇಕು. ನಷ್ಟ ಮತ್ತು ಹಾನಿ ನಿಧಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಕೊಡುಗೆಗಳೂ ಸ್ವಯಂಪ್ರೇರಿತವಾಗಿದ್ದು ಎಲ್ಲ ದೇಶಗಳಿಗೂ ಅನುದಾನ ನೀಡಲು ಕೋರಲಾಗಿದೆ. ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಈ ನಿಧಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ವಿಶ್ವಬ್ಯಾಂಕ್ ಪಾರದರ್ಶಕವಾಗಿರಬೇಕು, ಪ್ಯಾರಿಸ್ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಹಾಕಿದ ಎಲ್ಲ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಗೆ ವಾರ್ಷಿಕ ವರದಿ ನೀಡಬೇಕು. ಅದರ ಉಸ್ತುವಾರಿಯು ಸೂಕ್ತವಲ್ಲ ಎಂದೆನಿಸಿದರೆ ನಿಧಿಯು ವಿಶ್ವಬ್ಯಾಂಕ್‌ನಿಂದ ಹೊರನಡೆಯಬಹುದು. ಎಲ್&ಡಿ ನಿಧಿಯ ಅನುದಾನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುವವರಿಗೆ ಸಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಅಧಿಕಾರಶಾಹಿ ಅಡೆತಡೆಗಳಿಲ್ಲದೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸಿಗುವಂತಾಗಬೇಕು. ಸದ್ಯದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಹೇಳುವುದಾದರೆ ಇದ್ಯಾವುದೂ ಆಗುವುದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇಲ್ಲ. ನಿಧಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಗಿದೆ ನಿಜ. ಆದರೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಿದೆ.

This is a Premium article available exclusively to our subscribers. To read 250+ such premium articles every month

You have exhausted your free article limit. Please support quality journalism.

You have exhausted your free article limit. Please support quality journalism.

X The Hindu operates by its editorial values to provide you quality journalism.

X You have read {{data.cm.views}} out of {{data.cm.maxViews}} free articles.

X This is your last free article.