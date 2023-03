ಕೊನೆಯಿಲ್ಲದ ಅಗ್ನಿಪರೀಕ್ಷೆ

March 01, 2023 05:10 pm | Updated 05:10 pm IST

ಪ್ರಜಾಸತ್ತಾತ್ಮಕ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳ ಮೂಲಕ ಧಾರ್ಮಿಕ ಧ್ರುವೀಕರಣವನ್ನು ಹಿಮ್ಮೆಟ್ಟಿಸಬಹುದು

ಬ್ಯಾಂಕ್ ಒಂದರ ಕಾವಲುಗಾರನಾಗಿದ್ದ ಕಾಶ್ಮೀರಿ ಪಂಡಿತ್ ಸಂಜಯ್ ಶರ್ಮಾ ಪಲ್ವಾಮಾದಲ್ಲಿ ಭಯೋತ್ಪಾದಕರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹತರಾಗಿರುವುದು ಕಣಿವೆಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಮೇಲಿನ ಸರಣಿ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಹತ್ಯೆಯಾಗಿದೆ. ೧೯೯೦ರಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕತಾವಾದ ಉತ್ತುಂಗದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಹತ್ಯೆಯಾದ ಜಾನಕಿ ನಾಥ್ ಅವರ ನಂತರ ಶರ್ಮಾ ಅವರು ಪುಲ್ವಾಮಾ ಪ್ರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಯೋತ್ಪಾದನೆಗೆ ಬಲಿಯಾದ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಪಂಡಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕೊಲೆಯು ಈ ಪ್ರಾಂತ್ಯದ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರನ್ನು ಭೀತಗೊಳಿಸಲು ಭಯೋತ್ಪಾದಕರ ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕ ತಂತ್ರವಾಗಿದ್ದರೂ, ಬಡ ನಿವಾಸಿಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ರಕ್ಷಿಸುವಲ್ಲಿ ಭದ್ರತಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ವೈಫಲ್ಯವನ್ನು ಕೂಡಾ ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ನಾಗರಿಕರನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸುವ ಭಯೋತ್ಪಾದಕರ ಉದ್ದೇಶ ಸ್ಪಷ್ಟ. ಈ ದಾಳಿಗಳು ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಪ್ರಚೋದಿಸಿ ಅದು ದಮನಕ್ಕೆ ಇಳಿದಾಗ, ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಅಸಮಾಧಾನ ಹೆಚ್ಚಿ, ಹೆಚ್ಚು ಯುವಕರು ಭಯೋತ್ಪಾದನೆಗೆ ಇಳಿಯುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದೇ ಈ ಉದ್ದೇಶ. ಮಂಗಳವಾರ ಸೇನಾ ಜವಾನ ಮತ್ತು ಇಬ್ಬರು ಉಗ್ರರ ಸಾವಿಗೆ ಕಾರಣವಾದ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳ ನಂತರ, ಭದ್ರತಾ ಪಡೆಗಳು ಶರ್ಮಾ ಅವರ ದಾಳಿಕೋರರನ್ನು ಕೊಲ್ಲಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿವೆ. ಆದರೆ ಇದು ಕಣಿವೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಪುಲ್ವಾಮಾದಲ್ಲಿ ಪಂಡಿತರ ನಡುವೆ ಮನೆ ಮಾಡಿರುವ ಭಯವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಕಣಿವೆಯಲ್ಲಿ ಮೂವರು ಪಂಡಿತರು, ಮೂವರು ಹಿಂದೂಗಳು ಮತ್ತು ಎಂಟು ವಲಸೆ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಸೇರಿದಂತೆ ೨೯ ನಾಗರಿಕರು ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ದಾಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಹತರಾದರು. ಇದರಿಂದ ಸುಮಾರು ೫೫೦೦ ಪಂಡಿತ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಕಣಿವೆಯಿಂದ ವಲಸೆ ಹೋಗುವಂತಾಯಿತು. ಹುರಿಯತ್ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್‌ನಂತಹ ಪ್ರತ್ಯೇಕತಾವಾದಿಗಳೂ ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲಾ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳು, ನಾಗರಿಕ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಈ ದಾಳಿಯನ್ನು ಖಂಡಿಸಿವೆ. ಆದರೆ ಯಾವುದೇ ತಡೆ ಇಲ್ಲದೆ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಇಂತಹ ಹತ್ಯೆಗಳಾಗುತ್ತಿರುವುದು ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನು ತಡೆಯಲು ಆಡಳಿತವು ವಿಫಲವಾಗಿರುವುದು ಆಡಳಿತ ಮತ್ತು ನಾಗರೀಕರ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧ ಮುರಿದುಬಿದ್ದಿರುವುದನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಉಗ್ರಗಾಮಿ ಹೋರಾಟದ ಉತ್ತುಂಗದಲ್ಲೂ ಸಹ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರಿಗೆ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿದ್ದ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಈಗ ಅಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿವೆ. ಇದು ಕಣಿವೆಯಲ್ಲಿ ಆಡಳಿತವು ತನ್ನ ಭದ್ರತಾ ಕೇಂದ್ರಿತ ನೀತಿಯ ಕುರಿತು ಮರುಚಿಂತಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತಿದೆ. ಸ್ಥಳೀಯ ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಗಳು ೩೭೦ನೇ ವಿಧಿಯನ್ನು ತೆಗೆದು ಹಾಕಿರುವುದು ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯವನ್ನು ವಿಭಜಿಸುವಂತಹ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮಗಳು ಭಯೋತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ನಿಗ್ರಹಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿವೆ ಮತ್ತು ಕಣಿವೆಯಲ್ಲಿ ಸಹಜ ಸ್ಥಿತಿ ಮರಳಲು ಅಗತ್ಯ ಎಂದು ಹೇಳಿವೆ. ಆದರೆ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಸಮುದಾಯದ ಮೇಲಿನ ನಿಲ್ಲದ ದಾಳಿಗಳು ಬೇರೆಯದೇ ಕಥೆ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಉಗ್ರಗಾಮಿಗಳು ಕಣಿವೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವ ಅಸಮಾಧಾನವನ್ನು ಕೋಮು ಧ್ರುವೀಕರಣವನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಲು ಬಳಸುತ್ತಿವೆ. ಕಣಿವೆಯ ಜನರ ಚುನಾಯಿತ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಸರ್ಕಾರ ಮಾತ್ರ ಆಡಳಿತ ಮತ್ತು ನಾಗರಿಕರ ನಡುವೆ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಪುನರ್ನಿರ್ಮಿಸಬಹುದು. ಇದು ಮಾತ್ರ ಉಗ್ರಗಾಮಿಗಳ ಪ್ರಭಾವ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ಭದ್ರತಾ ಪಡೆಗಳ ಹೊರೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಲ್ಲದು. ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರಕ್ಕೆ ಮರಳಿ ರಾಜ್ಯದ ಸ್ಥಾನಮಾನ ನೀಡುವುದು ಮತ್ತು ವಿಧಾನಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸುವುದು ಈಗ ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿದೆ. This editorial has been translated from English, which can be read here. ADVERTISEMENT

