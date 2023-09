ಗಂಭೀರ ಆರೋಪ

September 20, 2023 10:37 am | Updated 10:37 am IST

ಜೂನ್‌ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಕೆನಡಾದ ಖಲಿಸ್ತಾನಿ ನಾಯಕ ಹರ್ದೀಪ್ ಸಿಂಗ್ ನಿಜ್ಜರ್ ಹತ್ಯೆಯ ಹಿಂದೆ “ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಏಜೆಂಟರ” ಕೈವಾಡ ಇದೆ ಎಂದು ಕೆನಡಾದ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಜಸ್ಟಿನ್ ಟ್ರುಡೊ ಮಾಡಿರುವ ಆರೋಪ ಮುರಿದು ಬೀಳುತ್ತಿರುವ ಭಾರತ ಕೆನಡಾ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಹೊಡೆತ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಭಾರತದೊಂದಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಕಳೆದ ವಾರ ಭಾರತದ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಮೋದಿಯವರೊಂದಿಗೆ ನಡೆದ ಭಾರತ-ಕೆನಡಾ ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಟ್ರುಡೊ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಕೆನಡಾ ಹಿರಿಯ ಭಾರತೀಯ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕರನ್ನು ಉಚ್ಚಾಟಿಸಿದ ನಂತರ, ಭಾರತವು ಕೆನಡಾದ ಹೈಕಮಿಷನರ್ ಅವರನ್ನು ಕರೆಸಿ ಭಾರತದ ಕೆನಡಾ ಕಚೇರಿಯ ಗುಪ್ತಚರ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರನ್ನು ಉಚ್ಚಾಟಿಸಿತು. “ಫೈವ್ ಐಸ್” ಗುಪ್ತಚರ ಹಂಚಿಕೆ ಒಪ್ಪಂದದಲ್ಲಿ ಕೆನಡಾದ ಪಾಲುದಾರ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಾದ ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ “ಆಳವಾದ ಕಾಳಜಿ” ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿವೆ. ವಿದೇಶಾಂಗ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಸಚಿವಾಲಯವು ಕೆನಡಾದ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕರು “ಭಾರತ-ವಿರೋಧಿ” ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದು, ಇದು ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ಕೆನಡಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಾರ್ಯಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಸರ್ಕಾರದ ಪರಿಶೀಲನೆಯಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಅತ್ತ ಕೆನಡಾ ಸರ್ಕಾರ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾನೂನು ಮತ್ತು ಕೆನಡಾದ “ಸಾರ್ವಭೌಮತೆ”ಯ ಉಲ್ಲಂಘನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದೆ. ಇದು ಈ ಸಂಘರ್ಷ ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೂ ವಿಸ್ತರಿಸಬಹುದು ಎಂಬುದರ ಸೂಚನೆ. ಸಂಸತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಟ್ರುಡೊ ಅವರ ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿಗಳಾದ ಪಿಯರೆ ಪೊಯ್ಲಿವ್ರೆ ಮತ್ತು ಜಗ್ಮೀತ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರಂತಹ ನಾಯಕರೂ ಭಾರತವನ್ನು ಟೀಕಿಸಿದ್ದನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರೆ, ೨೦೨೫ರಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಸರ್ಕಾರ ಪತನವಾಗಿ ಹೊಸ ಸರ್ಕಾರ ಬಂದರೂ ಈ ಸಂಘರ್ಷ ತಿಳಿಯಾಗುವ ಲಕ್ಷಣ ಕಾಣುತ್ತಿಲ್ಲ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ವಿರುದ್ಧ ಇಂತಹ ಆರೋಪಗಳು ಸರ್ವೇ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಆದರೆ ಕೆನಡಾ ಪಶ್ಚಿಮದ ನ್ಯಾಟೋ ಒಕ್ಕೂಟದ ಸದಸ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ದೊಡ್ಡ ಅನಿವಾಸಿ ಭಾರತೀಯ ಮತ್ತು ಕೆನಡಾ ಮೂಲದ ಭಾರತೀಯ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ನೆಲೆಯಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಕೆನಡಾ ಜೊತೆ ಸಂಬಂಧ ಮುರಿದುಬೀಳುತ್ತಿರುವುದರ ಪರಿಣಾಮ ಹೆಚ್ಚು ತಟ್ಟಲಿದೆ.

ಇಂತಹ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನ ಸಂಧರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ಹೆಜ್ಜೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಮಾಧಾನದ ಚಿಂತನೆ ಅಗತ್ಯ. ಟ್ರುಡೊ ಅವರಿಗೆ ಅವರು ಮಾಡಿರುವ ಅತ್ಯಂತ ಗಂಭೀರ ಆರೋಪಗಳನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುವುದು ಆದ್ಯತೆಯಾಗಬೇಕು, ಅದು ಆಗದಿದ್ದರೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಹಿಂತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಭಾರತ-ವಿರೋಧಿ, ಪ್ರತ್ಯೇಕತಾವಾದಿ ಹಿಂಸಾತ್ಮಕ ಖಲಿಸ್ತಾನಿ ಗುಂಪುಗಳಿಗೆ ಕೆನಡಾ ಸುರಕ್ಷಿತ ನೆಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂಬ ಭಾರತದ ಆರೋಪವು ಈಗಾಗಲೇ ಅನೇಕ ಘಟನೆಗಳಿಂದ ಸಾಬೀತಾಗಿದೆ. ೧೯೮೦ರ ದಶಕದ ಆರಂಭದಿಂದ ಇತ್ತೀಚಿನ ಭಾರತೀಯ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕರು ಮತ್ತು ಭಾರತೀಯ ಸಮುದಾಯ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ನಡೆದ ದಾಳಿಗಳವರೆಗೆ ಅನೇಕ ಘಟನೆಗಳು ಖಾಲಿಸ್ತಾನಿ ಗುಂಪುಗಳತ್ತ ಬೊಟ್ಟು ಮಾಡಿ ತೋರಿಸುತ್ತವೆ. ಈಗ ಕೊಲೆಯಾಗಿರುವ ಹರ್ದೀಪ್ ಸಿಂಗ್ ನಿಜ್ಜರ್ “ಖಾಲಿಸ್ತಾನ್ ಟೈಗರ್ ಫೋರ್ಸ್” ಎಂಬ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ಸಂಘಟನೆಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ. ಈತ ೧೯೯೦ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಪಂಜಾಬಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ಕೃತ್ಯಗಳ ಆರೋಪಿಯಾಗಿದ್ದು, ಭಾರತದ ಭಧ್ರತಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಆರೋಪಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ ಮತ್ತು ಈತನ ವಿರುದ್ಧ ಇಂಟರ್‌ಪೋಲ್ ರೆಡ್ ಕಾರ್ನರ್ ನೋಟಿಸ್ ಇದೆ. ಈತ ಕೆನಡಾದ ಪ್ರಜೆಯಾಗಿದ್ದ ಎಂಬುದೇ ಆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಖಾಲಿಸ್ತಾನಿ ಉಗ್ರರಿಗೆ ಆಶ್ರಯ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದರ ಸ್ಪಷ್ಟ ಪುರಾವೆ. ಈಗ ಹೊಸ ದೆಹಲಿಯು ಕೆನಡಾದೊಂದಿಗಿನ ತನ್ನ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಹೇಗೆ ಮುಂದುವರಿಸಲು ಬಯಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಸಹ ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು. ೨೦೧೫ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರ ಕೆನಡಾ ಭೇಟಿಯನ್ನು ಸರ್ಕಾರವು ಕೊಂಡಾಡಿತ್ತು. ಇದು ೧೯೭೩ರ ನಂತರ ಭಾರತ ಪ್ರಧಾನಿಯ ಮೊದಲ ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ಭೇಟಿಯಾಗಿತ್ತು. ಖಲಿಸ್ತಾನ್ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ದಶಕಗಳ ಅಪನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಮೀರಿ ಎರಡೂ ದೇಶಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಸಂಬಂಧಗಳು ಸುಧಾರಿಸಬಹುದು ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ವರ್ಷದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಕೆನಡಾದ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವೆ ಮೆಲಾನಿ ಜೋಲಿ ಅವರ ಭಾರತದ ಭೇಟಿ ಮತ್ತು ಮುಕ್ತ ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದದ ಬಗೆಗಿನ ಮಾತುಕತೆಯ ಮೂಲಕ ಈ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಮತ್ತೆ ಹಳಿಗೆ ತರಲು ಎರಡೂ ದೇಶಗಳು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದವು. ಆದರೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ಟ್ರುಡೊ-ಮೋದಿ ಸಭೆ, ಕೆನಡಾದ ಪ್ರಧಾನಿ ಮಾಡಿರುವ ಗಂಭೀರ ಆರೋಪಗಳ ನಂತರ ಎರಡೂ ದೇಶಗಳ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಮುರಿದುಬಿದ್ದಿದೆ. ಮುಕ್ತ ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದದ ಮಾತುಕತೆಯನ್ನೂ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಕೈಬಿಡಲಾಗಿದೆ.

This is a Premium article available exclusively to our subscribers. To read 250+ such premium articles every month

You have exhausted your free article limit. Please support quality journalism.

You have exhausted your free article limit. Please support quality journalism.

X The Hindu operates by its editorial values to provide you quality journalism.

X You have read {{data.cm.views}} out of {{data.cm.maxViews}} free articles.

X This is your last free article.