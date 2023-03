ಗಡಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು

ಯುಕೆ ಮತ್ತು ಯೂರೋಪಿಯನ್ ಯೂನಿಯನ್ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ‘ವಿಂಡ್ಸರ್ ಫ್ರೇಮ್‌ವರ್ಕ್‘ ಒಂದು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಹೆಜ್ಜೆ.

ಯುನೈಟೆಡ್ ಕಿಂಗ್‌ಡಮ್ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ರಿಷಿ ಸುನಕ್ ಮತ್ತು ಯುರೋಪಿಯನ್ ಕಮಿಷನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಉರ್ಸುಲಾ ವಾನ್ ಡೆರ್ ಲೇಯೆನ್ ಅವರು ಉತ್ತರ ಐರ್ಲೆಂಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಬ್ರೆಕ್ಸಿಟ್ ನಂತರ ಉದ್ಭವಿಸಿರುವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು ಹೊಸ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಲಂಡನ್ ಮತ್ತು ಬ್ರಸೆಲ್ಸ್ ನಡುವಿನ ಸಹಕಾರವನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಆಶಿಸಲಾಗಿದೆ. “ವಿಂಡ್ಸರ್ ಫ್ರೇಮ್‌ವರ್ಕ್“ ಎಂದು ಹೆಸರಿಸಲಾದ ಈ ಹೊಸ ಒಪ್ಪಂದವು, ಬ್ರೆಕ್ಸಿಟ್‌ನ ಭಾಗವಾಗಿ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿರುವ ಉತ್ತರ ಐರ್ಲೆಂಡ್ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್‌ನಿಂದ ಉತ್ತರ ಐರ್ಲೆಂಡ್ ಮತ್ತು ಉಳಿದ ಯುಕೆ ನಡುವಿನ ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ತಲೆದೋರಿರುವ ಅಡೆ ತಡೆಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್‌ ಅಡಿ ಉತ್ತರ ಐರ್ಲೆಂಡ್ ವ್ಯಾಪಾರ ವಹಿವಾಟಿನ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಯೂರೋಪಿಯನ್ ಯೂನಿಯನ್ನಿನ ಏಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿಯೆ ಉಳಿಯಲಿದ್ದು ಇಯೂ ಕಸ್ಟಮ್ಸ್ ನಿಯಮಗಳಡಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಉತ್ತರ ಐರ್ಲೆಂಡ್ ಮತ್ತು ಯುಕೆ ನಡುವೆ ಕಸ್ಟಮ್ಸ್ ಗಡಿಯನ್ನು ರಚಿಸುವ ಮೂಲಕ ಇದನ್ನು ಅಮಲು ಮಾಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ೨೦೧೯ರಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ ಅನ್ನು ಚರ್ಚಿಸುತ್ತಿರುವಾಗಲೆ ಡೆಮಾಕ್ರಟಿಕ್ ಯೂನಿಯನಿಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿ (ಡಿಯುಪಿ) ಸದಸ್ಯರು ಸೇರಿದಂತೆ ಕೆಲವು ಯೂನಿಯನಿಸ್ಟ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಕಳವಳ ಉಂಟುಮಾಡಿತು. ಅವರು ಆಗಿನಿಂದ ದಶಕಗಳ ಹಿಂಸಾಚಾರದ ನಂತರ ಐರ್ಲೆಂಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ ‘ಗುಡ್ ಫ್ರೈಡೇ ಒಪ್ಪಂದ‘ದ ರಾಜಕೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹೊಸ ಒಪ್ಪಂದದ ಪ್ರಕಾರ, ಹಸಿರು ಮತ್ತು ಕೆಂಪು ಲೇನ್‌ಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವ ಮೂಲಕ ಮುಕ್ತ ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಔಷಧಿಗಳು ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಆಹಾರಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಉತ್ತರ ಐರ್ಲೆಂಡ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸರಕುಗಳ ಉತ್ತಮ ಲಭ್ಯತೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಆಶಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು, ಒಕ್ಕೂಟದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಐರ್ಲೆಂಡ್‌ನ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿನ ಜನರ ಸಾರ್ವಭೌಮತ್ವವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ರಿಷಿ ಸುನಕ್ ಹೇಳಿದರು. ಆದರೆ ವಿಂಡ್ಸರ್ ಫ್ರೇಮ್‌ವರ್ಕ್ ಅನ್ನು ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸಲು ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ಅಡೆ ತಡೆಗಳಿವೆ. ಮೊದಲಿಗೆ ಅವರದೇ ಪಕ್ಷದ ಬ್ರೆಕ್ಸಿಟ್ ಪರ ಇರುವವರು ಇದನ್ನು ಉತ್ತರ ಐರ್ಲೆಂಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಇಯೂ ಕಸ್ಟಮ್ಸ್ ನಿಯಮಗಳ ಮುಂದುವರೆದ ಅನ್ವಯಿಕೆಯಾಗಿ ನೋಡಿ ವಿರೋಧಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಉತ್ತರ ಐರ್ಲೆಂಡ್‌ನ ಸರ್ಕಾರವು ಯಾವುದೇ ಹೊಸ ಇಯೂ ಕಾನೂನುಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಪ್ರಾಂತ್ಯದ ಮೇಲೆ ಹೇರುವುದನ್ನು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ನಿಲ್ಲಿಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುವ ‘ಸ್ಟಾರ್‌ಮಾಂಟ್ ಬ್ರೇಕ್‘ ಬಗ್ಗೆ ಹಲವರು ಆತಂಕ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದೆ. ಆದರೆ ಈ ಕುರಿತು ವೆಸ್ಟ್‌ಮಿನಿಸ್ಟರ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಸರ್ಕಾರವು ವೀಟೋ ಹಕ್ಕನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಉತ್ತರ ಐರ್ಲೆಂಡ್‌ನೊಳಗೆ ಇಯೂ ಕಸ್ಟಮ್ಸ್ ನಿಯಮಗಳ ಪರ ಅಥವಾ ವಿರೋಧದ ನಿಲುವು ಅಲ್ಲಿನ ಯೂನಿಯನಿಸ್ಟ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ರಿಪಬ್ಲಿಕನ್ನರ ನಡುವಿನ ಅಧಿಕಾರ ಸಮತೋಲನದಿಂದ ನಿರ್ಧರಿತವಾಗುತ್ತದೆ. ಅದೇನೇ ಇದ್ದರೂ ಇದು ಬ್ರೆಕ್ಸಿಟ್ ನಂತರ ಇಯೂ ಜೊತೆಗೆ ಆದ ಒಂದು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ರಾಜಿ ಸೂತ್ರ. ಅತ್ತ ಯುಕೆ ಕನ್ಸರ್ವೇಟಿವ್‌ಗಳು ಒಪ್ಪುವ ಇತ್ತ ಬ್ರೆಕ್ಸಿಟ್ನ ಭಾಗವಾಗಿ ಲಂಡನ್ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡ ಸೂತ್ರಗಳನ್ನೂ ಎತ್ತಿಹಿಡಿಯುವಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿನ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಿಗಿಂತ ಇದು ಹೆಚ್ಚು ದೂರ ಕ್ರಮಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಒಪ್ಪಂದದಲ್ಲಿ ಉದ್ಭವಿಸಬಹುದಾದ ಸುಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಬಿಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಇತ್ತೀಚಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಕ್ಷುಬ್ಧವಾಗಿದ್ದ ಇಯೂ - ಯುಕೆ ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಸುಧಾರಣೆ ತಂದಿದೆ. ಈ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾದ ನಿಕಟ ಸಹಕಾರವೇ ಒಂದು ಸಕಾರತ್ಮಕ ಮೊದಲ ಹೆಜ್ಜೆಯಾಗಿದೆ. This editorial has been translated from English, which can be read here. ADVERTISEMENT ADVERTISEMENT

