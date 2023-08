ಮಾತುಕತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತುಕತೆ

August 28, 2023 11:03 am | Updated 11:03 am IST

ಭಾರತ ಮತ್ತು ಚೀನಾ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತಮ್ಮ ನಾಯಕರ ಭೇಟಿಯ ನಂತರ ತಮ್ಮ ಸಂಬಂಧದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಭಿನ್ನ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ತಾಳಿವೆ. ಬ್ರಿಕ್ಸ್ ಶೃಂಗಸಭೆಯ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಮತ್ತು ಚೀನಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕ್ಸಿ ಜಿನ್‌ಪಿಂಗ್ ನಡುವೆ ಕಳೆದ ವಾರ ನಡೆದ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಸಂಭಾಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾತಾಯಿತು ಎಂಬುದು ಎಲ್ಲ ಅನೌಪಚಾರಿಕ ಮಾತುಕತೆಗಳಂತೆ ರಹಸ್ಯವಾಗಿಯೇ ಇದೆ. ವಿದೇಶಾಂಗ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಸಚಿವಾಲಯವು ಮಾತುಕತೆಯ ಕುರಿತು ಯಾವುದೇ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ವಿದೇಶಾಂಗ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ವಿನಯ್ ಕ್ವಾತ್ರಾ ಆಗಸ್ಟ್ ೨೪ ರಂದು “ಭಾರತ - ಚೀನಾ ಸಂಬಂಧ ಮತ್ತೆ ಮೊದಲಿನಂತಾಗಲು ಗಡಿ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಮತ್ತು ಎಲ್.ಎ.ಸಿ.ಯನ್ನು ಗೌರವಿಸುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯ ಎಂದು ಇಬ್ಬರೂ ಒತ್ತಿಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಇಬ್ಬರೂ ನಾಯಕರು ಗಡಿಯಲ್ಲಿ ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಸೇನೆಯನ್ನು ಹಿಂತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ತಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸೂಚಿಸಲು ಒಪ್ಪಿದರು,” ಎಂದು ಸುದ್ದಿಗಾರರಿಗೆ ಹೇಳಿದರು. ಆದರೆ ಚೀನಾದ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವಾಲಯದ ಹೇಳಿಕೆಯು ಅಂತಹ ಯಾವುದೇ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಎರಡೂ ಕಡೆಯವರು ಸಂಬಂಧಗಳ “ಒಟ್ಟಾರೆ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕು” ಮತ್ತು ಗಡಿ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು “ಸರಿಯಾಗಿ ನಿಭಾಯಿಸಬೇಕು” ಎಂದು ಕ್ಸಿ ಹೇಳಿದ್ದಾಗಿ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಭಾರತದ ಕೋರಿಕೆಯ ಮೇರೆಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದು ಎಂದು ಚೀನಾ ಹೇಳಿದ್ದು, ನವದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ “ಅಧಿಕೃತ ಮೂಲಗಳು” ಸುದ್ದಿಗಾರರಿಗೆ ಚೀನಾವು ಹೆಚ್ಚು ರಚನಾತ್ಮಕ ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ಸಭೆಯನ್ನು ಕೋರಿದ್ದು, ಅದನ್ನು ಭಾರತ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿವೆ.

೨೦೨೦ ರಲ್ಲಿ ಎಲ್.ಎ.ಸಿ. ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ಆರಂಭವಾದಾಗಿನಿಂದ ಎರಡೂ ದೇಶಗಳ ನಾಯಕರ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಕ್ಷಿಣಾ ಆಫ್ರಿಕಾ ಭೇಟಿ ಎರಡನೆಯದು. ನವೆಂಬರ್ ೨೦೨೨ ರಲ್ಲಿ ಬಾಲಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಜಿ-೨೦ ಸಭೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕುಶಲೋಪರಿ ವಿಚಾರಿಸಿದ್ದಷ್ಟೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದ ಭಾರತ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವಾಲಯ ಈ ಮಾತುಕತೆಯಲ್ಲಿ ಗಡಿ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ಸಹ ಚರ್ಚೆಗೆ ಬಂದಿತ್ತು ಎಂದು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಲು ಎಂಟು ತಿಂಗಳು ಬೇಕಾಯಿತು. ಬಾಲಿಯಲ್ಲೂ ಸಹ ಭಾರತ ಔಪಚಾರಿಕ ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ಸಭೆಗೆ ಚೀನಾದ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿತ್ತು ಎಂದು ಹೇಳಿತ್ತು. ಆದರೆ ಜಿ - ೨೦ ಸಭೆಯ ವೀಡಿಯೊಗಳು ಕಡೆಗೆ ಮೋದಿಯವರೇ ಕ್ಸಿ ಅವರ ಜೊತೆ ಮಾತುಕತೆಗೆ ಮುಂದಾಗಿದ್ದು ಎಂದು ತೋರಿಸಿದವು. ಕ್ಸಿ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಔಪಚಾರಿಕವಾಗಿ ಮಾತನಾಡುವುದು ಚೀನಾ ವಿಷಯವಾಗಿ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಪ್ರತಿಪಕ್ಷಗಳ ಟೀಕೆಗೆ ಗುರಿಪಡಿಸುತ್ತದೆ ಅಥವಾ ಭಾರತ ಚೀನಾ ನಡುವೆ ಎಲ್ಲವೂ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಎಂಬ ಸಂದೇಶ ದುರ್ಬಲವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸರ್ಕಾರ ಭಾವಿಸಿದಂತಿದೆ. ಮಾತುಕತೆ ಬೀಜಿಂಗ್‌ನ ಗೆಲುವು ಎಂಬ ವಾದ ಹುರುಳಿಲ್ಲದ್ದು. ಮಾತುಕತೆಯ ತಿರುಳು ಮುಖ್ಯ. ಇಷ್ಟರಲ್ಲೇ ಹೊಸದಿಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ಜಿ-೨೦ ಶೃಂಗಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ಸಿ ಭಾಗವಹಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದ್ದು, ಆಗ ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ಸಭೆ ನಡೆಸಿದರೆ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ, ಭಾರತ ಚೀನಾ ಸಂಬಂಧದ ಭವಿಷ್ಯವು ಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಚೀನಾ ಯಥಾಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಮರುಸ್ಥಾಪಿಸುವುದರ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಭಾರತದ ನಿಲುವನ್ನು ದೃಢವಾಗಿ ಒತ್ತಿಹೇಳಲು ಪ್ರಧಾನಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಆಗುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಹಿಂದೇಟು ಹಾಕುತ್ತಿರುವುದಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಿಂತಲೂ ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೇ ಒತ್ತು ನೀಡುತ್ತಿರುವುದೇ ಕಾರಣ. ಸದ್ಯ ಗಡಿಯಲ್ಲಿ ವಸ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಏನು ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಅಪಾರದರ್ಶಕತೆಯೂ ಇದೇ ನೆಲೆಯದು.

