ಬದಲಾವಣೆಗಾಗಿ ನಿರ್ಬಂಧಗಳು

September 18, 2023 11:04 am | Updated 11:05 am IST

ದೇಶದ ಕಡ್ಡಾಯ ಹಿಜಾಬ್ ನಿಯಮವನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿದ ಆರೋಪದ ಮೇಲೆ ಇರಾನಿನ ನೈತಿಕ ಪೊಲೀಸರಿಂದ ಬಂಧಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ೨೨-ವರ್ಷದ ಕುರ್ದಿಶ್ ಮಹಿಳೆ ಮಹ್ಸಾ ಅಮಿನಿಯ ಮರಣದ ಒಂದು ವರ್ಷದ ನಂತರ, ಆಕೆಯ ಸಾವಿನ ನಂತರ ಭುಗಿಲೆದ್ದ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧದ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗಳು ಆವೇಗ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಆದರೆ ಇರಾನಿನ ದೇವಪ್ರಭುತ್ವವು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಇಂತಹ ಅನೇಕ ಆಘಾತಗಳಿಗೆ ಗುರಿಯಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಅಮೆರಿಕಾದ ನಿರ್ಬಂಧಗಳ ಕಾರಣವಾಗಿ ಅನೇಕ ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ಗಣರಾಜ್ಯ ಇರಾನಿನಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆಗಳಿಗೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗಳ ಅಲೆ ಎದ್ದಿದೆ. ಆಗಾಗ ಸರ್ಕಾರದ ಬದಲಾವಣೆಗೂ ಆಗ್ರಹಿಸಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗಳು ನಡೆದಿವೆ. ಸರ್ಕಾರದ ಸುಪರ್ದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಅಮಿನಿಯ ಸಾವಿನ ನಂತರ ಭುಗಿಲೆದ್ದ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗಳು ಮೊದಲಿಗೆ ಸರ್ಕಾರವನ್ನೂ ಅಧೀರಗೊಳಿಸಿತು. ಕುಖ್ಯಾತ ನೈತಿಕ ಪೊಲೀಸ್ ಪಡೆಗಳನ್ನು ವಿಸರ್ಜಿಸುವ ಮತ್ತು ಹಿಜಾಬ್ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಮಿಶ್ರ ಸಂಕೇತಗಳನ್ನು ಅದು ಕಳುಹಿಸಿತು. ಆದರೆ ನಂತರ ಚೇತರಿಸಿಕೊಂಡ ಸರ್ಕಾರವು ಪ್ರತಿಭಟನೆಗಳನ್ನು ದಮನ ಮಾಡಿತು. ಮಾನವ ಹಕ್ಕು ಸಂಘಟನೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಕಳೆದ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ೭೧ ಅಪ್ರಾಪ್ತ ವಯಸ್ಕರೂ ಸೇರಿದಂತೆ ೫೦೦ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರು ಈ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಟ್ಟರು ಮತ್ತು ನೂರಾರು ಮಂದಿ ಗಾಯಗೊಂಡರು ಮತ್ತು ಬಂಧಿಸಲ್ಪಟ್ಟರು. ಪ್ರತಿಭಟನೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದ ಕನಿಷ್ಠ ಏಳು ಜನರನ್ನು ಇರಾನ್ ಗಲ್ಲಿಗೇರಿಸಿದೆ. ಅಮಿನಿಯ ಸಾವಿನ ಮೊದಲ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವದಂದು ಯಾವುದೇ ಸ್ಮಾರಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯುವುದನ್ನು ತಡೆಯಲು ಭದ್ರತಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಅನೇಕ ಹೋರಾಟಗಾರರನ್ನು ಬಂಧಿಸಿರುವ ವರದಿಗಳಿವೆ. ೧೯೭೯ರ ಕ್ರಾಂತಿಯ ನಂತರ ಶಿಯಾ ಮುಲ್ಲಾಗಳ ಕಪಿಮುಷ್ಠಯಲ್ಲಿರುವ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಮಿನಿಯ ಹೆಸರು ಸುಧಾರಣೆಗಳು ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಹೋರಾಟದ ಗಟ್ಟಿ ಕೂಗಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದೆ.

ಅಮಿನಿಯ ಸಾವಿನ ಮೊದಲ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವದಂದು ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್‌ನ ಜೋ ಬೈಡೆನ್ ಆಡಳಿತವು ಇರಾನಿನ ಭಧ್ರತಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿ ಹೊಸ ನಿರ್ಬಂಧಗಳನ್ನು ವಿಧಿಸಿದೆ. ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬೈಡೆನ್ ಮತ್ತು ಇತರ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಇರಾನಿನಲ್ಲಿ ಹಕ್ಕುಗಳ ಉಲ್ಲಂಘನೆಯನ್ನು ಪದೇ ಪದೇ ಟೀಕಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಅಮೇರಿಕಾದ ಇರಾನ್ ನೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿವೆ. ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ, ಅಮೇರಿಕಾ ವಿಧಿಸಿರುವ ನಿರ್ಬಂಧಗಳು ಇರಾನ್ ಆರ್ಥಿಕತೆಗೆ ತೀವ್ರ ಹೊಡೆತ ನೀಡಿದೆ, ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಅಸಮಾಧಾನ ಭುಗಿಲೇಳುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ. ಆದರೆ ಇದು ಇರಾನ್ ಸರ್ಕಾರದ ನಡವಳಿಕೆಯನ್ನೇನೂ ಬದಲಾಯಿಸಿಲ್ಲ. ಎರಡನೆಯದಾಗಿ, ತನ್ನ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು, ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ತಾನೇ ವಿಧಿಸಿದ ನಿರ್ಬಂಧಗಳನ್ನು ಮೀರಿ ಇರಾನಿನ ಮುಲ್ಲಾಗಳೊಂದಿಗೆ ವ್ಯವಹರಿಸಿದೆ. ಅಮೇರಿಕಾ ಮತ್ತು ಇರಾನ್ ನಡುವಿನ ಖೈದಿಗಳ ವಿನಿಮಯ ಒಪ್ಪಂದವು ಇನ್ನೇನು ಅಂತಿಮವಾಗುವ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ. ಈ ಒಪ್ಪಂದದ ಪ್ರಕಾರ ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯಾದ ಖಾತೆಗಳಲ್ಲಿ ಫ್ರೀಜ್ ಮಾಡಲಾದ ಇರಾನಿನ ಆರು ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಹಣವನ್ನು ಕತಾರಿಗೆ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಲು ಅಮೇರಿಕಾ ಒಪ್ಪಿದೆ. ಈ ಹಣವನ್ನು ಇರಾನ್ ಮಾನವೀಯ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಬಳಸಬಹುದು. ಇರಾನಿನ ಜನರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡದ ಈ ರೀತಿಯ ವಿಧಾನವನ್ನು ಬದಿಗಿಟ್ಟು ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರತಿಫಲಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಇರಾನ್‌ ಸರ್ಕಾರ ರಾಜಿಯಾಗುವಂತೆ ಒತ್ತಡ ಹೇರಬೇಕು ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇರಾನಿನ ಜೊತೆ ಸಂಬಂಧ ಕಡಿತಗೊಳಿಸದೆ ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ಅದರ ಜೊತೆ ವ್ಯವಹರಿಸಬೇಕು. ಅತ್ತ ಮುಲ್ಲಾಗಳಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ತಮ್ಮ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿರುವುದು ಸಮಾಜದ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ವರ್ಗ ತಮಗೆ ಪ್ರತಿಕೂಲವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಭಟನಾಕಾರರು ನಿರ್ಣಾಯಕ ಬೆಂಬಲ ಪಡೆಯದಿರಬಹುದು, ಆದರೆ ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟುಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸದಿದ್ದರೆ ಮತ್ತು ಸುಧಾರಣೆಗಳನ್ನು ತರಲೊಪ್ಪದ ದಮನಕಾರಿ ಆಡಳಿತದ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳದಿದ್ದರೆ, ಆಮೂಲಾಗ್ರ ಕ್ರಾಂತಿಗಳ ಇತಿಹಾಸವಿರುವ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹೀಗೇ ಇರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲು ಬರುವುದಿಲ್ಲ.

