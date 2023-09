ಆಫ್ಸ್ಪಾ ವಿಸ್ತರಣೆ

September 30, 2023 10:39 am | Updated 10:39 am IST

ಮಣಿಪುರದ ಗುಡ್ಡಗಾಡು ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಅಕ್ಟೋಬರ್‌ನಿಂದ ಇನ್ನೂ ಆರು ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ಸಶಸ್ತ್ರ ಪಡೆಗಳ (ವಿಶೇಷ ಅಧಿಕಾರ) ಕಾಯ್ದೆಯನ್ನು (ಆಫ್ಸ್ಪಾ) ಅನ್ವಯಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇಂಫಾಲ ಕಣಿವೆಯ ೧೯ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಕಾನೂನನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಹೊರಡಿಸಿದೆ. ಈ ಕಾಯ್ದೆಯು ಸಶಸ್ತ್ರ ಪಡೆಗಳಿಗೆ ಬಲ ಪ್ರಯೋಗಿಸಲು ವ್ಯಾಪಕ ಅಧಿಕಾರ ನೀಡುತ್ತದೆ. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಥಾಸ್ಥಿತಿ ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಈ ಕಾಯ್ದೆಯನ್ನು ಹೀಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಿದಾಗಲೆಲ್ಲಾ ಈ ದಮನಕಾರಿ ಕಾನೂನಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆಯೇ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉದ್ಭವಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಈ ವರ್ಷ ಮೇ ತಿಂಗಳಿಂದ ಮೈಟಿ ಮತ್ತು ಕುಕಿ-ಜೋ ಸಮುದಾಯಗಳ ನಡುವಿನ ಹಿಂಸಾತ್ಮಕ ಜನಾಂಗೀಯ ಘರ್ಷಣೆಯನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರೆ, ಅಪಾರ ಹಿಂಸೆಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾದ ಇಂಫಾಲ್ ಕಣಿವೆಯನ್ನು ಈ ಕಾಯ್ದೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಹೊರಗಿಟ್ಟು ಗುಡ್ಡಗಾಡು ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಅನ್ವಯಿಸುವುದು ವಿಪರ್ಯಾಸವಾಗಿದೆ. ವಿಶೇಷಾಧಿಕಾರ ಕಾಯ್ದೆಯಿಲ್ಲದೆ ಬಂಡಾಯ ಗುಂಪುಗಳ ವಿರುದ್ಧದ ತನ್ನ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳಿಗೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ವಾದಿಸಿ ಇಂಫಾಲ್ ಕಣಿವೆಯಲ್ಲೂ ಈ ಕಾನೂನಿನ ಮರುಹೇರಿಕೆಗೆ ಸೇನೆ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿತ್ತು. ಸದ್ಯ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಜನಾಂಗೀಯ ಸಂಘರ್ಷವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಬಂಡಾಯ ಗುಂಪುಗಳು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಬೇರೂರಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ಸೇನೆ ಆತಂಕ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದೆ. ವಿಶೇಷಾಧಿಕಾರ ಕಾಯ್ದೆ ಉಳಿಯಬೇಕು ಮತ್ತು ಅದರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಹಿಗ್ಗಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಯಾರೂ ವಾದಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇನ್ನೂ ಕೊಂಚ ಕಾಲ ಈ ಕಾನೂನು ಅಗತ್ಯ ಇದ್ದದ್ದೇ ಆದರೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ಗಣನೀಯ ಹಿಂಸಾಚಾರಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾದ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ಹೊರಗಿಡುವುದು ಸರಿಯೇ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮೂಡುವುದು ಸಹಜ.

ಸಶಸ್ತ್ರ ಪಡೆಗಳ ವಿಶೇಷಾಧಿಕಾರ ಕಾಯ್ದೆಯು ದಂಗೆಯ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡುತ್ತಿರುವ (counter-insurgency) ಸೇನಾ ಪಡೆಗಳಿಗೆ ಕಾನೂನು ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಈ ಕಾಯ್ದೆ ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿದ್ದೇ ಹೊರತು, ಆಂತರಿಕ ಸಂಘರ್ಷದ ನಡುವೆ ಕಾನೂನು ಮತ್ತು ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸ್ಥಾಪಿಸುವ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವವರಿಗೆ ಅಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಸರ್ಕಾರದ ತರ್ಕವಾಗಿರಬಹುದು. ಆದರೂ ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಕಣಿವೆ ಜಿಲ್ಲೆಗಳನ್ನು ಈ ಕಾಯ್ದೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಿಂದ ಹೊರಗಿಡುವುದು ಸರ್ಕಾರದ ಪಕ್ಷಪಾತ ಧೋರಣೆಯ ಮತ್ತೊಂದು ನಿದರ್ಶನ ಎಂದು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಬಹುದು. ಭಧ್ರತಾ ಪಡೆಗಳು ಕಾನೂನು ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡುವ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವಾಗ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ವಿವರವಾದ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿರುವುದು ‘ಪ್ರಕ್ಷುಬ್ಧ ಪ್ರದೇಶಗಳ’ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ಕಾರವು ಯಥಾಸ್ಥಿತಿ ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳಲು ಒಂದು ಕಾರಣ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಅಧಿಸೂಚನೆಯು ಒಂದು ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ‘ಪ್ರಕ್ಷುಬ್ಧ’ ಎಂದು ಘೋಷಿಸುವುದು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಇದು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಟೀಕೆ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿರೋಧಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಬಹುಸಂಖ್ಯಾತ ಮೈಟಿ ಸಮುದಾಯವನ್ನು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಎದುರು ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳದಿರುವುದೇ ಸರ್ಕಾರದ ನೀತಿಯ ಮೂಲ ತತ್ವದಂತಿದೆ. ಅಸ್ಸಾಂ ರೈಫಲ್ಸ್‌ ಮತ್ತು ಮೈಟಿ ಸಮುದಾಯದ ನಡುವಿನ ಹಗೆತನ ಯಾವ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದೆಯೆಂದರೆ ಅಸ್ಸಾಂ ರೈಫಲ್ಸ್‌ನ ವಾಹನಗಳನ್ನು ಹೋಲುವಂತೆ ಮಾಡಿದ ಟ್ರಕ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಮೈಟಿ ಸಮುದಾಯದ ಕೆಲವರು ಅಪರಾಧಗಳನ್ನು ಎಸಗಬಹುದು ಎಂದು ಸೇನಾ ತುಕಡಿಯು ಆತಂಕ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಸಂಘರ್ಷ ಮತ್ತಷ್ಟು ದಿನ ಮುಂದುವರೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹದಗೆಡದಿರಲು ಸಂಘರ್ಷದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವ ಮೈಟಿ ಮತ್ತು ಕುಕಿ-ಜೋ ಸಮುದಾಯಗಳ ನಡುವೆ ಈ ಕೂಡಲೇ ಸಾಮರಸ್ಯ ಮೂಡಿಸುವ ಗಂಭೀರ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಕೈಹಾಕಬೇಕು.

