November 03, 2023 10:48 am | Updated 10:48 am IST

ದಾಖಲೆಗಳಿಲ್ಲದ ಎಲ್ಲ ನಿರಾಶ್ರಿತರು ಅಕ್ಟೋಬರ್ ೩೧ ರೊಳಗೆ ದೇಶ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಬೇಕು ಎಂದು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಸರ್ಕಾರ ನೀಡಿರುವ ಗಡುವು ಲಕ್ಷಾಂತರ ಆಫ್ಘನ್ ನಿರಾಶ್ರಿತರ ಜೀವನವನ್ನು ಅಪಾಯಕ್ಕೆ ತಳ್ಳಿದೆ. ಇಸ್ಲಾಮಾಬಾದಿನ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸರ್ಕಾರವು ತನ್ನ ನಿರ್ಧಾರವು ಯಾವುದೇ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ದೇಶದವರನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆಯಾದರೂ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿರುವ ಆಫ್ಘನ್ ನಿರಾಶ್ರಿತರ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರೆ ಯಾರನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಕಳೆದ ದಶಕಗಳಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಆಫ್ಘನ್ನರು ತಮ್ಮ ದೇಶದ ಅಂತರ್ಯುದ್ಧದಿಂದ ಪಲಾಯನ ಮಾಡಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಸೇರಿ ಆಶ್ರಯ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಪ್ರಕಾರ ಸುಮಾರು ೧.೩ ಮಿಲಿಯನ್ ಆಫ್ಘನ್ನರು ನಿರಾಶ್ರಿತರೆಂದು ನೋಂದಾಯಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದರೆ, ಇನ್ನೂ ೮.೮ ಲಕ್ಷ ಜನರ ಬಳಿ ಉಳಿಯಲು ಕಾನೂನು ದಾಖಲೆ ಇದೆ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಆಂತರಿಕ ಸಚಿವಾಲಯವು ಸುಮಾರು ೧.೭ ಮಿಲಿಯನ್ ಜನ ನಿರಾಶ್ರಿತರು “ಕಾನೂನುಬಾಹಿರವಾಗಿ” ನೆಲೆಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ. ಅವರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನವರು ಆಫ್ಘನ್ನರು. ೨೦೨೧ರಲ್ಲಿ ಕಾಬೂಲ್‌ನಲ್ಲಿ ತಾಲಿಬಾನ್ ಮತ್ತೆ ಅಧಿಕಾರ ಹಿಡಿದ ನಂತರ ಕನಿಷ್ಠ ೬ ಲಕ್ಷ ಆಫ್ಘನ್ನರು ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಪಲಾಯನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ೧೯೮೦ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಸೋವಿಯತ್ ಸೇನಾ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅನೇಕರು ನೆಲೆ ಕಳೆದುಕೊಂಡು ನಿರಾಶ್ರಿತರಾಗಿದ್ದರು, ಅವರಲ್ಲಿಯೂ ಬಹುತೇಕರು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿಯೇ ನೆಲೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ನಿರಾಶ್ರಿತರು ತಮ್ಮಷ್ಟಕ್ಕೆ ತಾವೇ ದೇಶ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಬೇಕು ಇಲ್ಲವೇ ಅಕ್ಟೊಬರ್ ೩೧ರ ಬಳಿಕ ಅವರನ್ನು ಬಂಧಿಸಿ ಗಡಿಪಾರು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸರ್ಕಾರ ಹೇಳಿದೆ. “ಅಕ್ರಮ” ವಲಸಿಗರನ್ನು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸಿ, ಬಂಧಿಸಿಟ್ಟು ಅವರನ್ನು ಗಡೀಪಾರು ಮಾಡಲು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಈಗಾಗಲೇ ಗಡೀಪಾರು ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದೆ. ಸಾವಿರಾರು ಜನರು ಈಗ ಆಫ್ಘನ್-ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇತರರು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಬಂಧನ ಮತ್ತು ಹಿಂಸಾಚಾರದ ಭಯದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಇದೊಂದು “ಮಾನವೀಯ ದುರಂತ” ಎಂದು ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆ ಹೇಳಿದೆ.

ಅಕ್ರಮ ವಲಸಿಗರ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಅಪರಾಧ ಮತ್ತು ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ದಾಳಿಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಈಗಾಲೇ ಹೆಣಗುತ್ತಿರುವ ತನ್ನ ಆರ್ಥಿಕತೆಗೆ ಹೊರೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ವಾದವಾಗಿದೆ. “ಈ ವರ್ಷದ ಜನವರಿಯಿಂದ ೨೪ ಆತ್ಮಹತ್ಯಾ ಬಾಂಬ್ ದಾಳಿಗಳು ನಡೆದಿವೆ ಮತ್ತು ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ೧೪ ಆಫ್ಘನ್ ಪ್ರಜೆಗಳಿಂದ ನಡೆಸಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ” ಎಂದು ಹಂಗಾಮಿ ಆಂತರಿಕ ಸಚಿವ ಸರ್ಫರಾಜ್ ಬುಗ್ತಿ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ೩ ರಂದು ಹೇಳಿದರು. ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಚುನಾವಣೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲಿರುವ ಪಾಕಿಸ್ತಾನವು ಅಧಿಕ ಹಣದುಬ್ಬರ, ಪಾವತಿಯ ಸಮತೋಲನ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಅಪಮೌಲೀಕರಣದಿಂದ ತತ್ತರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ಈ ಸಂಕಟಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ೧.೭ ಮಿಲಿಯನ್ ಜನರ ಬಲವಂತದ ಗಡೀಪಾರಲ್ಲ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಈಗ ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಬಹುತೇಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಅದರ ಆಡಳಿತಗಾರರೇ ಕಾರಣವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅದರ ಸೇನೆ ಮತ್ತು ನಾಗರಿಕ ನಾಯಕತ್ವವು ನಿರಂತರ ಕಚ್ಚಾಡುತ್ತಾ ಆರ್ಥಿಕತೆಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣ ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಿದರು. ಇಂದು ಅದು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಭದ್ರತಾ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ಭಯೋತ್ಪಾದನೆಯ ಮೇಲೆ ತನ್ನದೇ ಆದ ದ್ವಂದ್ವ ನೀತಿಯ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿದೆ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಸೇನೆಯ ಬೆಂಬಲದಿಂದ ಸ್ಥಾಪನೆಯಾದ ತಾಲಿಬಾನ್ ಆಗಸ್ಟ್ ೨೦೨೧ರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಅಧಿಕಾರ ಹಿಡಿದಾಗ, ಅದು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಸೇನೆಯ ವಿಜಯವೆಂದೇ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಯಿತು. ಆದರೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಈಗ ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಭದ್ರತಾ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ಈ ವಿಜಯದ ಭಾವವು ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಉಳಿದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಆಫ್ಘನ್-ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಚಕಮಕಿಗಳು ಸಹ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನವು ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ನೀತಿಗಳ ವೈಫಲ್ಯಗಳಿಗಾಗಿ ಸಾವಿರಾರು ಬಡ ಆಫ್ಘನ್ ನಿರಾಶ್ರಿತರನ್ನು ಬಲಿಪಶು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ.

