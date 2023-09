ಗುರುತಿನ ಸಮಸ್ಯೆ  

September 27, 2023 11:10 am | Updated 11:10 am IST

ಕಳೆದ ಶನಿವಾರ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ “ವಿಕೇಂದ್ರೀಕೃತ ಹಣಕಾಸು ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್ ಆಸ್ತಿಗಳು” ಎಂಬ ನಿರುಪದ್ರವಿ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯ ವರದಿಯಲ್ಲಿ, ಪ್ರಮುಖ ಜಾಗತಿಕ ರೇಟಿಂಗ್ ಕಂಪೆನಿ ಮೂಡೀಸ್, ಭಾರತ ತನ್ನ ನಿವಾಸಿಗಳಿಗೆ ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿರುವ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಯ ಡಿಜಿಟಲ್ ಗುರುತಿನ (ಐಡಿ) ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಧಾರ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವು ಅಹಿತಕರ ಸತ್ಯಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದೆ. ಒಂದು ಬಿಲಿಯನ್ ನಿವಾಸಿಗಳ ಬಯೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಮತ್ತು ಜನಸಂಖ್ಯಾ ವಿವರಗಳೊಂದಿಗೆ ವಿಶ್ವದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಡಿಜಿಟಲ್ ಐಡಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವಾಗಿ ಆಧಾರ್ ಜಗತ್ತಿನ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ. ಆದರೆ ವಿಶಾಲವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ ಮೂಡೀಸ್ ಆಧಾರ್‌ನಂತಹ “ಕೇಂದ್ರೀಕೃತ” ಡಿಜಿಟಲ್ ಐಡಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಿಂದ ಭದ್ರತೆ ಮತ್ತು ಗೌಪ್ಯತೆಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿರುತ್ತವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ. ಆಧಾರ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಕೇಂದ್ರೀಕೃತ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಎಲ್ಲರ ರುಜುವಾತುಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸುವುದನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತದೆ. ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ತಮ್ಮ ದತ್ತಾಂಶದ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ನಿಯಂತ್ರಣ ನೀಡುವ ವಿಕೇಂದ್ರೀಕೃತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರಬೇಕು ಎಂದು ಮೂಡೀಸ್ ವಾದಿಸಿದೆ. ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಗುರುತನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ಆಧಾರ್‌ನ ಬಯೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಆಧಾರಿತ ದೃಢೀಕರಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿತ್ವದ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನೆತ್ತಿದೆ. “ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸೇವೆಯ ನಿರಾಕರಣೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಶಾಖದ ಆರ್ದ್ರ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಕೈಕೆಲಸ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಬಯೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹತೆ ಪ್ರಶ್ನಾರ್ಹವಾಗಿದೆ” ಎಂದು ಅದು ಹೇಳಿದೆ. ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗ್ರಾಮೀಣ ಉದ್ಯೋಗ ಖಾತ್ರಿ ಕಾಯ್ದೆ (ನರೇಗಾ) ಅಡಿ ಎಲ್ಲಾ ಪಾವತಿಗಳನ್ನು ಆಧಾರ್ ಆಧಾರಿತ ಪಾವತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಬದಲಾಯಿಸಲು ಸರ್ಕಾರದ ಒತ್ತಾಯದ ಮಧ್ಯೆ ಈ ವರದಿ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಸ್ತುತವಾಗಿದೆಯಾದರೂ, ಈ ಬಗ್ಗೆ ಯುನೈಟೆಡ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ಸಿವ್ ಅಲೈಯನ್ಸ್ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ಆಧಾರ್ ಶುರುವಾದ ದಿನದಿಂದಲೂ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿರುವ ಕಳವಳವನ್ನೇ ಇದು ಪ್ರತಿಧ್ವನಿಸಿದೆ.

ಪ್ರಸ್ತುತ ಸರ್ಕಾರ ಮೊದಲು ಕೊಂಚ ಹಿಂಜರಿಯಿತಾದರೂ, ನಂತರ ಅತ್ಯಂತ ಹುರುಪಿನಿಂದ ಆಧಾರ್ ಅನ್ನು ಅನೇಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಕಡ್ಡಾಯ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ೧೨-ಅಂಕಿಯ ಆಧಾರ್ ಸಂಖ್ಯೆಯು ಇಂದು ಬಹುತೇಕ ಎಲ್ಲ ಕಲ್ಯಾಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯಲು, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಥವಾ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಖಾತೆಗಳನ್ನು ತೆರೆಯಲು, ದೂರವಾಣಿ ಸಂಪರ್ಕಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಮತ್ತು ತೆರಿಗೆ ಪಾವತಿ ಮಾಡಲು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿದೆ. ಹಳ್ಳಿಹಳ್ಳಿಗೂ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ವಿಸ್ತರಣೆಯು ಆಧಾರ್ ಮೂಲಕ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆಗಳ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಅವರ ಖಾತೆಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಲು, ಸುಳ್ಳು ಫಲಾನುಭವಿಗಳು ಮತ್ತು ಮಧ್ಯವರ್ತಿಗಳನ್ನು ತೊಡೆದುಹಾಕಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಆದರೆ ಆಧಾರ್ ಇಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಜನರಿಗೆ ಮೂಲಭೂತ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಅನೇಕ ಉದಾಹರಣೆಗಳಿವೆ. ಕಾರ್ಮಿಕರು ಮತ್ತು ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರು ತಮ್ಮ ಬೆರಳಚ್ಚು ಮತ್ತು ರೆಟಿನಾ ಸ್ಕ್ಯಾನ್‌ಗಳನ್ನು ದೃಢೀಕರಿಸಲು ಹೆಣಗಾಡುತ್ತಿರುವ ವರದಿಗಳೂ ಇವೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಕಂಟ್ರೋಲರ್ ಮತ್ತು ಆಡಿಟರ್ ಜನರಲ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದ ವಿಶಿಷ್ಟ ಗುರುತಿನ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ (ಯುಐಡಿಎಐ) ಆಡಿಟ್ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಗೌಪ್ಯತೆಗೆ ಅಪಾಯವನ್ನುಂಟುಮಾಡುವ ಲೋಪಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ನಕಲಿ ಮತ್ತು ದೋಷಯುಕ್ತ ಬಯೋಮೆಟ್ರಿಕ್‌ಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತಿರುವ ದಾಖಲಾತಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳಲ್ಲಿನ ನ್ಯೂನತೆಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಭಾರತ ಜಿ-೨೦ ಮತ್ತಿತರ ದೇಶಗಳಲ್ಲೂ ಆಧಾರ್ ಮಾದರಿಯ ಸೇವೆಗೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದೆ. ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಸರ್ಕಾರ ಕಳೆದ ತಿಂಗಳು ಯುಐಡಿಎಐಗೆ ಅರೆಕಾಲಿಕ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರನ್ನು ನೇಮಿಸಿದೆ. ಸರ್ಕಾರವು ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ, ಖಾಸಗಿ ಘಟಕಗಳು ಅಥವಾ ನರೇಗಾ ಯೋಜನೆಯ ಪಾವತಿಗಳಿಗಾಗಿ ಆಧಾರ್ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ವಿಸ್ತರಿಸುವ ಮೊದಲು ಈ ಡಿಜಿಟಲ್ ಐಡಿ ಯೋಜನೆಯ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ವಿಮರ್ಶೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಲೋಪಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಬೇಕು.

