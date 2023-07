ವಿಶೇಷ ಸಂಬಂಧ

July 17, 2023 11:12 am | Updated 11:12 am IST

ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರ ಎರಡು ದಿನಗಳ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಪ್ರವಾಸ ಮತ್ತು ಫ್ರೆಂಚ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎಮ್ಯಾನುಯೆಲ್ ಮ್ಯಾಕ್ರಾನ್ ಜೊತೆಗಿನ ಸಭೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತ-ಫ್ರಾನ್ಸ್ ವ್ಯೂಹಾತ್ಮಕ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಗೆ ೨೫ ವರ್ಷಗಳು ತುಂಬಿರುವುದರ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆಯೇ ಪ್ರಮುಖ ಅಜೆಂಡಾ ಆಗಿತ್ತು. ಎರಡೂ ದೇಶಗಳು ಹಲವಾರು ಸಹಕಾರ ಮತ್ತು ರಕ್ಷಣಾ ಒಪ್ಪಂದಗಳಿಗೆ ಸಹಿ ಹಾಕಿದವು. ಹಲವು ಕಾರಣಗಳಿಗೆ ಮೋದಿಯವರ ಈ ಭೇಟಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿತ್ತು. ಜಿ-೨೦ ಶೃಂಗಸಭೆಗಾಗಿ ಮ್ಯಾಕ್ರಾನ್ ದೆಹಲಿಗೆ ಬರುವ ಕೆಲವೇ ತಿಂಗಳುಗಳ ಮೊದಲು ಈ ಭೇಟಿ ನಡೆಯಿತು, ಮೋದಿಯವರು ಬಾಸ್ಟಿಲ್ ಡೇ ಪರೇಡಿನಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದರಲ್ಲದೆ ಭಾರತದ ಸೇನೆ-ನೌಕಾದಳ-ವಾಯುದಳಗಳೂ ಸಹ ಪರೇಡಿನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದವು. ಬಾಸ್ಟಿಲ್ ಡೇ ಪರೇಡಿಗೆ ಎರಡನೇ ಬಾರಿ ಭಾರತದ ಪ್ರಧಾನಿಯೊಬ್ಬರು ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯಾಗಿದ್ದರು. ೨೦೦೯ರಲ್ಲಿ ಮನಮೋಹನ್ ಸಿಂಗ್ ಮೊದಲಿಗರಾಗಿದ್ದರು. ಎರಡೂ ದೇಶಗಳು ಸಹಿ ಹಾಕಿದ ಒಪ್ಪಂದಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾದದ್ದು ಭಾರತ-ಫ್ರಾನ್ಸ್ ವ್ಯೂಹಾತ್ಮಕ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯ ಮುಂದಿನ ೨೫ ವರ್ಷಗಳ ನೀಲಿನಕ್ಷೆ - “ಹೊರೈಜಾನ್ ೨೦೪೭”. ಇದು ರಕ್ಷಣೆ, ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ, ಪರಮಾಣು ಶಕ್ತಿ, ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆ, ಹಸಿರು ಪರಿವರ್ತನೆಗಳು ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಹಕಾರಕ್ಕೆ ತಿದಿಯೊತ್ತಿದೆ. ಈ ದೇಶಗಳ ಜನರ ನಡುವಿನ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನೂ ವೃದ್ಧಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಕ್ರಮಗಳನ್ನೊಳಗೊಂಡಿದೆ. ಇಂಡೋ-ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಸಹಕಾರ ಸಾಧಿಸುವ ಕುರಿತು ಸಹ ಮತ್ತೊಂದು ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಹಾಕಲಾಯಿತು. ಇದರಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ದೇಶಗಳ ಸೇನೆ ಮತ್ತು ನೌಕಾದಳಗಳ ನಡುವೆ ಸಹಕಾರ ಮತ್ತು ಈ ಪ್ರದೇಶದ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ತ್ರಿಪಕ್ಷೀಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಧಿ ಸ್ಥಾಪನೆಯೂ ಸೇರಿವೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ದ್ವೈಪಾಕ್ಷಿಕ ಒಪ್ಪಂದಗಳ ಜೊತೆ ಭಾರತೀಯ ನೌಕಾಪಡೆಗೆ ಈ ಬಾರಿ ೨೬ ಸಿದ್ಧ ರಫೇಲ್ ಫೈಟರ್ ಜೆಟ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ೨೦೦೮ರ ಖರೀದಿಗಳ ಮುಂದುವರಿಕೆಯಾಗಿ ಇನ್ನೂ ಮೂರು ಸ್ಕಾರ್ಪೀನ್ ಜಲಾಂತರ್ಗಾಮಿ ನೌಕೆಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುವ ನಿರ್ಧಾರ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಯಿತು. ಇದಲ್ಲದೆ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಎಂಜಿನ್‌ಗಳಿಗಾಗಿ ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ್ ಏರೋನಾಟಿಕ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಮತ್ತು ಸಫ್ರಾನ್ ನಡುವಿನ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಹಾಕಲಾಯಿತು.

ಒಟ್ಟಾರೆ ನೋಡುವುದಾದರೆ ಫ್ರಾನ್ಸ್-ಭಾರತದ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿಕ್ ಸಂಬಂಧವು ಪರಸ್ಪರರ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿಕ್ ಸ್ವಾಯತ್ತತೆಗೆ ಗೌರವ ನೀಡುವ ಅಡಿಪಾಯದ ಮೇಲೆ ನಿರ್ಮಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಭಾರತದ ಆಂತರಿಕ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಅಥವಾ ಅದರ ವಿದೇಶಾಂಗ ನೀತಿ ಆಯ್ಕೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಇದುವರೆಗೂ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿಲ್ಲ. ಅತ್ತ ಯುಕ್ರೇನಿನಲ್ಲಿ ರಷ್ಯಾದ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಪಾಶ್ಚಿಮಾತ್ಯ ವಿರೋಧದಲ್ಲಿ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸಿದ್ದರೂ ಇತ್ತ ಇತರ ಪಾಶ್ಚಿಮಾತ್ಯ ದೇಶಗಳಂತೆ ತನ್ನ ನಿಲುವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲು ಭಾರತವನ್ನು ಅದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿಲ್ಲ. ೧೯೭೪ ಮತ್ತು ೧೯೯೮ರಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಪರಮಾಣು ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸಿದಾಗ ಸಹ ಇತರ ಪಾಶ್ಚಿಮಾತ್ಯ ದೇಶಗಳಂತೆ ಭಾರತದ ಮೇಲೆ ನಿರ್ಬಂಧ ಹೇರಲಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ತಾರಾಪುರ ರಿಯಾಕ್ಟರಿಗೆ ಯುರೇನಿಯಂ ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡಿತ್ತು. ಅತ್ತ ಮೋದಿಯವರ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಭೇಟಿಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೇ ಯುರೋಪಿನ ಸಂಸತ್ತು ಮಣಿಪುರ ಹಿಂಸಾಚಾರ, ಅಲ್ಲಿ ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳು ಮತ್ತು ಧಾರ್ಮಿಕ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಉಲ್ಲಂಘನೆಗಳ ಕುರಿತು ಖಂಡನಾ ನಿರ್ಣಯ ಅಂಗೀಕರಿಸಿದರೂ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಈ ಯಾವ ವಿಷಯವನ್ನೂ ಮೋದಿಯವರ ಬಳಿ ಚರ್ಚಿಸಲಿಲ್ಲ, ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಲಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಜೀರಿಯಾ ವಲಸಿಗ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಯುವಕನೊಬ್ಬನ ಹತ್ಯೆಯ ನಂತರ ಫ್ರಾನ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಭುಗಿಲೆದ್ದ ಹಿಂಸಾಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಭಾರತವೂ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಇದಲ್ಲದೆ ಎರಡೂ ದೇಶಗಳು ದ್ವೈಪಾಕ್ಷಿಕ ಸಂಬಂಧದ ಯಶಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ತೃಪ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ದೇಶವು ಮತ್ತೊಂದು ದೇಶವನ್ನು ತಾನು ಸದಸ್ಯನಾಗಿರುವ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಗುಂಪಿಗೆ ಎಳೆದುತರಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಭಾರತ ಹಲವು ದೇಶಗಳೊಂದಿಗೆ ಸ್ಥಾಪಿಸಿರುವ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಗಳಲ್ಲೇ ಭಾರತ-ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದದ್ದು.

