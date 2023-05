ಜಲ್ಲಿಕಟ್ಟು ನಿರ್ಣಯ

May 22, 2023 09:13 am | Updated 09:13 am IST

ತೀರ್ಪು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಭಾವನೆಗಷ್ಟೆ ಅಲ್ಲ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಹಕ್ಕುಗಳು ಮತ್ತು ಮಾನವರ ಸುರಕ್ಷತೆಗೂ ಒತ್ತು ನೀಡುತ್ತದೆ

ಇದುವರೆಗೂ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಮೇಲೆ ಎಸಗುವ ಕ್ರೌರ್ಯ ಎಂದು ಮಾತ್ರ ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದ ಗ್ರಾಮೀಣ ಕ್ರೀಡೆ ಜಲ್ಲಿಕಟ್ಟುಗೆ ಈಗ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಮಾನ್ಯತೆ ದೊರೆತಿದೆ. ೨೦೧೭ರಲ್ಲಿ ಜಲ್ಲಿಕಟ್ಟುಗೆ ಅಪಾರ ಜನ ಬೆಂಬಲ ವ್ಯಕ್ತವಾದ ಬಳಿಕ ತಮಿಳುನಾಡು ವಿಧಾನಸಭೆ ಜಲ್ಲಿಕಟ್ಟುಗೆ ಪ್ರಾಣಿ ಹಿಂಸೆ ತಡೆ ಕಾನೂನಿನಿಂದ ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡಿ ಹಲವು ಶಾಸನಾತ್ಮಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ತಂದಿತು. ಇದಾದ ಆರು ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ವಿಧಾನಸಭೆ ಮಾಡಿದ ತಿದ್ದುಪಡಿಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಜಲ್ಲಿಕಟ್ಟು ರಾಜ್ಯದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪರಂಪರೆ ಎಂದು ಎತ್ತಿಹಿಡಿದಿದೆ. ಜಲ್ಲಿಕಟ್ಟುವಿನಲ್ಲಿ ಕೆರಳಿದ ಗೂಳಿಗಳನ್ನು ಪುರುಷರು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಪ್ರಾಣಿ ಹಕ್ಕು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಮತ್ತು ಆಟದ ಪ್ರತಿಪಾದಕರ ನಡುವೆ ಅಂತ್ಯವಿಲ್ಲದ ಸಂಘರ್ಷಕ್ಕೆ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿತು. ಕಡೆಗೆ ೨೦೧೪ರಲ್ಲಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಜಲ್ಲಿಕಟ್ಟುವನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸುವಲ್ಲಿ ಇದು ಕೊನೆಯಾಯಿತು. ಮನುಷ್ಯ ಮತ್ತು ಗೂಳಿಯ ನಡುವಿನ ದೈಹಿಕ ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಯಾವುದೇ ಕ್ರೀಡೆಯು ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಪ್ರಾಣಿ ಹಕ್ಕು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ವಾದಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಆಟದ ಪ್ರತಿಪಾದಕಾರು ರಾಜ್ಯದ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಭಾಗವಾಗಿರುವ ಯಾವುದನ್ನೂ ನಿಲ್ಲಿಸಬಾರದು ಎಂದು ವಾದಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ರಾಜ್ಯವು ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣಿ ಹಿಂಸೆ ತಡೆ ಕಾಯ್ದೆ, ೧೯೬೦ ಅನುಷ್ಠಾನದಲ್ಲಿ ತಿದ್ದುಪಡಿ ತಂದು ಅದಕ್ಕೆ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳ ಸಮ್ಮತಿ ಪಡೆಯಿತು. ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟಿನ ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ಪೀಠ ಈಗ ವಿವಾದವನ್ನು ಇತ್ಯರ್ಥಪಡಿಸಿದ್ದು, ಜಲ್ಲಿಕಟ್ಟು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಂದು ತೀರ್ಪು ನೀಡಿದೆ. ಐವರು ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರ ಪೀಠದ ತೀರ್ಪು ಎರಡು ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ತಾಜಾ ನಿಯಮಗಳು ಆಟದಲ್ಲಿ ಕ್ರೌರ್ಯವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಜಲ್ಲಿಕಟ್ಟು ಸಂಪ್ರದಾಯವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಲು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ನಡೆಸುವ ಕ್ರೀಡೆಯಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಶಾಸಕರ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದೆ. ಯಾವುದು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪರಂಪರೆ ಎಂದು ನ್ಯಾಯಾಯಲಯ ವಿಚಾರಣೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅದು ಹೇಳಿದೆ. ಆದರೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಮೇಲಿನ ಹಿಂಸೆ ತಡೆಗೆ ಭಾರತದ ಕಾನೂನಿನ ಮೇಲೆ ದೇಶ ಸಹಿ ಹಾಕಿರುವ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಒಪ್ಪಂದಗಳ ಪ್ರಾಭಾವವನ್ನು ಒಪ್ಪಿದ್ದ ೨೦೧೪ರ ತೀರ್ಪಿನ ಯಾವುದೇ ಭಾಗವನ್ನು ಈ ತೀರ್ಪು ದುರ್ಬಲಗೊಳಿಸಿಲ್ಲ. ಬದಲಿಗೆ, ಜಲ್ಲಿಕಟ್ಟು, ಕರ್ನಾಟಕದ ಎಮ್ಮೆಗಳ ಓಟ ಕಂಬಳ ಮತ್ತು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಎತ್ತಿನ-ಗಾಡಿ ಓಟದಂತಹ ಕ್ರೀಡೆಗಳಿಗೆ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಮಾನ್ಯತೆ ನೀಡಿ ಪ್ರಾಣಿ ಹಿಂಸೆ ತಡೆ ಕಾನೂನುಗಳಿಂದ ಕೊಂಚ ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡಿರುವ ಶಾಸನಸಭೆಗಳ ಕ್ರಮವನ್ನು ಅದು ಒಪ್ಪಿದೆ. ಇದರರ್ಥ ಈ ಕ್ರೀಡೆಗಳ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಹಿಂಸೆ ಆಗದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಸಂಘಟಕರು ಮತ್ತು ಆಯಾ ಸರ್ಕಾರಗಳ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ಕ್ರೀಡೆಗಳು ಮನುಷ್ಯರಿಗೂ ಸಹ ಅಪಾಯಕಾರಿ. ಈಗಲಾದರೂ ಭಾಗವಹಿಸುವವರಿಗೆ ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ಸಾಧನಗಳನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯಗೊಳಿಸುವ ಮತ್ತು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರಿಸಲು ಸರಿಯಾದ ಬೇಲಿ ಹಾಕಲು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಬೇಕಿದೆ. ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಪಾದನೆ, ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ದಯೆ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷತಾ ಮಾನದಂಡಗಳು ಎಲ್ಲವೂ ಆದ್ಯತೆಗಳೇ. ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಬೇಕಿದೆ. ADVERTISEMENT

