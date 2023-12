ಆತಂಕಕಾರಿ ವಿಭಜನೆ

December 09, 2023 10:46 am | Updated 11:03 am IST

ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ದ್ರಾವಿಡ ಮುನ್ನೇತ್ರ ಕಳಗಂ ಸಂಸದ ಎಸ್. ಸೆಂಥಿಲ್‌ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಉತ್ತರ ಭಾರತದ ರಾಜ್ಯಗಳ ಕುರಿತು ನೀಡಿದ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಕಡತದಿಂದ ತೆಗೆದುಹಾಕಲಾಗಿದೆ. ಒಬ್ಬ ಸಂಸದ ಆಡುವ ಮಾತಾಗಿರಲಿಲ್ಲ ಅದು. ಜನರ ನಂಬಿಕೆಗಳು, ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ ಅಥವಾ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಆಚರಣೆಗಳನ್ನು ಅವಹೇಳನ ಮಾಡುವುದು ಮತಾಂಧತೆಯಂತೆಯೇ. ಭಾರತದಂತಹ ವಿಶಾಲ ದೇಶದಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ ಆದ್ಯತೆಗಳು ಪ್ರದೇಶದಿಂದ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗುತ್ತವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸಾಕ್ಷರತೆ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣ, ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು, ವ್ಯಾಪಾರ ಅವಕಾಶಗಳು ಮತ್ತು ಜನಸಂಖ್ಯಾ ಸಂಯೋಜನೆ, ಹೀಗೆ ವಿವಿಧ ಅಸಮತೋಲನಗಳಿವೆ. ಇವು ದೇಶದ ರಾಜಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ರಚನೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಪ್ರತಿಫಲಿಸುತ್ತದೆ. ಕೆಲವು ಪ್ರದೇಶಗಳು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ಮುಂದುವರಿದಿದ್ದರೆ ಇನ್ನು ಕೆಲವು ದೇಶದ ರಾಜಕೀಯ ಹಾದಿಯನ್ನು ಪ್ರಭಾವಿಸುವ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿವೆ. ಅಸಮತೋಲನದ ಹೊರತಾಗಿ, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಧರ್ಮ, ಭಾಷೆ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮತ್ತು ಊಟದ ಪದ್ಧತಿಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕ ವೈವಿಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ದೇಶ ಕಟ್ಟಿದ ನಾಯಕರು ಅಸಮತೋಲನ ಮತ್ತು ವೈವಿಧ್ಯತೆಯ ಈ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿ, ಜಗತ್ತಿನ ಅತಿ ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಹೊಂದಿರುವ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ರಾಷ್ಟ್ರ ಕಟ್ಟಿದರು. ಈ ಅಸಮತೋಲನಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸುವಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ವೈವಿಧ್ಯತೆಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಗಮನಾರ್ಹ ಪ್ರಗತಿ ಸಾಧಿಸಿದ್ದರೂ, ಯಾವುದೇ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನವು ಅದರ ಅಪೂರ್ಣತೆಯನ್ನೂ ಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಗುರುತುಗಳು ಮತ್ತು ಅಸಮತೋಲನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಬೇಕಿದೆ.

ಸಂಸದರು ತಮ್ಮ ಅನಗತ್ಯ ಹೇಳಿಕೆಗೆ ಕ್ಷಮೆಯಾಚಿಸಿದರು. ಅವರ ಪಕ್ಷವೂ ಸಹ ಕ್ಷಮೆ ಯಾಚಿಸಿತು. ಆ ಪ್ರಸಂಗಕ್ಕೆ ಈಗ ತೆರೆ ಬೀಳಬೇಕು. ಹಿಂದಿ ಮಾತನಾಡುವ ಮೂರು ರಾಜ್ಯಗಳಾದ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ, ರಾಜಸ್ಥಾನ ಮತ್ತು ಛತ್ತೀಸ್‌ಘಢದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷ ಗೆದ್ದಿದ್ದು ತೆಲಂಗಾಣವು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿಗೆ ಮತ ಹಾಕಿದ್ದು, ರಾಜಕೀಯ ಆದ್ಯತೆಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ರಾಜ್ಯಗಳ ನಡುವೆ ಭಿನ್ನತೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಆ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದರು. ಭಾರತದ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಪಕ್ಷಗಳು ಆಡಳಿತ ನಡೆಸುತ್ತಿವೆ. ಆದರೆ ಉತ್ತರ ಭಾರತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಹೊಂದಿರುವುದರಿಂದ ದೇಶದ ಆಡಳಿತ ಪಕ್ಷ ಚುನಾಯಿಸುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಮೆರೆಯುತ್ತದೆ. ಉತ್ತರ-ದಕ್ಷಿಣ ವಿಭಜನೆಯ ಸಲಹೆಯು ಆಧಾರರಹಿತ ಮತ್ತು ಅಪಾಯಕಾರಿಯಾಗಿದೆ, ಆದರೆ ಅಸಮತೋಲನ ನೈಜ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿದೆ. ದಕ್ಷಿಣ ಮತ್ತು ಪಶ್ಚಿಮದ ರಾಜ್ಯಗಳು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿವೆ, ಆದರೆ ಉತ್ತರ ಮತ್ತು ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. ಈ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಧೃವೀಕರಣಕ್ಕೆ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಡಲು ಬಿಡದೆ ದೇಶದ ಪ್ರಗತಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಮನ್ವಯಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮುಂಬರುವ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮರುವಿಂಗಡಣೆಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಸವಾಲು ಮತ್ತಷ್ಟು ಬೃಹದಾಕಾರವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುವ ಅಪಾಯವೂ ಇದೆ. ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸದೆ ಬಿಡಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಚರ್ಚೆಗಳು ಯಾವುದೇ ಪೂರ್ವಾಗ್ರಹ ಮತ್ತು ಹಗೆತನ ಮೂಡಿಸದೆ ಗೌರವಯುತವಾಗಿರಬೇಕು ಮತ್ತು ವಸ್ತುನಿಷ್ಠವಾಗಿರಬೇಕು.

