ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ಸ್ಥಳನಾಮಗಳು

April 05, 2023 08:53 am | Updated 08:53 am IST

ಅರುಣಾಚಲ ಪ್ರದೇಶದ ಊರುಗಳಿಗೆ ಚೀನಾ ಮರುನಾಮಕರಣ ಮಾಡಿರುವುದು ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ಸಂಬಂಧಗಳು ಮುರಿದುಬಿದ್ದಿರುವುದರ ಪ್ರತೀಕ

ಅರುಣಾಚಲ ಪ್ರದೇಶದ ಹಲವು ಊರುಗಳಿಗೆ ಹೊಸ ಅಧಿಕೃತ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಚೀನಾ ಈ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಮೇಲೆ ತನ್ನ ಹಕ್ಕು ಸಾಧಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ದು ಇದನ್ನು ಭಾರತ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದೆ. ಭಾನುವಾರ ಚೀನಾದ ನಾಗರಿಕ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಸಚಿವಾಲಯ ಚೀನಾವು "ದಕ್ಷಿಣ ಟಿಬೆಟ್ ಅಥವಾ ಜಂಗ್ನಾನ್" ಎಂದು ಕರೆಯುವ ಪ್ರದೇಶದ ೧೧ ಊರುಗಳ ಅಕ್ಷಾಂಶ ಮತ್ತು ರೇಖಾಂಶ ವಿವರಗಳ ಸಹಿತ ಮ್ಯಾಂಡರಿನ್, ಟಿಬೆಟಿಯನ್ ಮತ್ತು ಪಿನ್ಯಿನ್ (ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಲಿಪ್ಯಂತರ) ಹೆಸರುಗಳ ಪಟ್ಟಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿತು. ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅರುಣಾಚಲ ಪ್ರದೇಶದ ರಾಜಧಾನಿ ಇಟಾನಗರದ ಬಳಿ ಇದೆ. ಚೀನಾ ಇದನ್ನೇನೂ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ. ೨೦೧೭ರಿಂದೀಚೆಗೆ ಇದು ಚೀನಾ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಮೂರನೇ ಇಂತಹ ಸ್ಥಳನಾಮಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಭಾರತದ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸಾರ್ವಭೌಮತ್ವಕ್ಕೆ ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕ ಅವಮಾನವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸಂದೇಹವಿಲ್ಲ. ಅರುಣಾಚಲ ಪ್ರದೇಶವು ಭಾರತದ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಂಗವಾಗಿದೆ ಎಂಬ ವಾಸ್ತವವನ್ನು "ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ಸ್ಥಳನಾಮಗಳು" ಬದಲಾಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ವಿದೇಶಾಂಗ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಸಚಿವಾಲಯ ಹೇಳಿದೆ. ೨೦೨೧ರಲ್ಲಿ ಚೀನಾ ೧೫ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು, ೨೦೧೭ರಲ್ಲಿ ೬ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು "ಮರುನಾಮಕರಣ" ಮಾಡಿದಾಗ ಹೇಳಿದ್ದನ್ನೇ ಮತ್ತೆ ಅದು ಪುನರುಚ್ಚರಿಸಿದೆ. ಆದರೆ ಮರುನಾಮಕರಣಕ್ಕೆ ಕೈ ಹಾಕಿರುವ ಸಂಧರ್ಭವನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರೆ ಇದು ಚೀನಾದ ಹಿಂದಿನ ಪ್ರಯತ್ನಗಳ ಪುನರಾವರ್ತನೆಯಷ್ಟೆ ಎಂದು ಅಂದುಕೊಂಡರೆ ತಪ್ಪಾಗುತ್ತದೆ. ೨೦೧೭ರಲ್ಲಿ ದಲೈ ಲಾಮಾ ಅವರ ತವಾಂಗ್ ಭೇಟಿಯ ನಂತರ ಪ್ರತೀಕಾರವಾಗಿ ಚೀನಾ ಇದಕ್ಕೆ ಕೈಹಾಕಿತು. ೨೦೨೧ರಲ್ಲಿ ಚೀನಾ ಈವರೆಗೆ ತನ್ನದು ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿರುವ ಎಲ್ಲ ಭೂಭಾಗಗಳನ್ನು ಮರಳಿ ಪಡೆಯಲು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಬಗೆಯ ಅಧಿಕಾರ ಕೊಡುವ ಹೊಸ ಭೂಮಿ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಗಡಿ ಕಾನೂನು ಜಾರಿ ಆದ ಹೊಸತರಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಅರುಣಾಚಲ ಪ್ರದೇಶದ ಮೇಲೆ ತನ್ನ ಹಕ್ಕು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಲು ಸ್ಥಳಗಳ ಮರುನಾಮಕರಣಕ್ಕೆ ಕೈಹಾಕಿತು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ಕ್ರಮದ ಹಿಂದೆ ಹಲವು ಕಾರಣಗಳಿರಬಹುದು. ಡಿಸೆಂಬರ್ ೨೦೨೨ ರಲ್ಲಿ ಲೈನ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಚುವಲ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ (ಎಲ್‌ಎಸಿ)ನ ತವಾಂಗ್ ಸೆಕ್ಟರ್‌ನ ಯಾಂಗ್ಟ್ಸೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅತಿಕ್ರಮ ಮಾಡುವ ಚೀನಾದ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆ ತಕ್ಕ ಉತ್ತರ ನೀಡಿ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಸದ್ದಕ್ಕೆ ಇದು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಆಗಿರಬಹುದು. ಜಿ-೨೦ ಶೃಂಗದ ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಸಭೆಗಳ ಪೈಕಿ ನವೀನ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಬಗೆಗಿನ ಸಭೆಯನ್ನು ಅರುಣಾಚಲದ ರಾಜಧಾನಿ ಇಟಾನಗರದಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಿರುವುದಕ್ಕೆ ಇದು ಕೋಪದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಆಗಿರಬಹುದು. ಈ ಸಭೆಯನ್ನು ಚೀನಾದ ರಾಯಭಾರ ಕಚೇರಿ ಈಗಾಗಲೇ ಬಹಿಷ್ಕರಿಸಿದೆ. ಇಲ್ಲ ಇದು ಮುಂದೆ ಚೀನಾದ ಮತ್ತಷ್ಟು ಅಪಾಯಕಾರಿ ಯೋಜನೆಗಳ ಮುನ್ಸೂಚನೆಯೂ ಆಗಿರಬಹುದು. ೨೦೨೦ ರಲ್ಲಿ ಎಲ್‌ಎಸಿಯ ಬಳಿ ಚೀನಾ ತನ್ನ ಸೇನೆಯನ್ನು ಜಮಾವಣೆ ಮಾಡಿದಾಗಿನಿಂದ ಗಲ್ವಾನ್ ಕಣಿವೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದದ್ದೂ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ಮಾರಣಾತಿಕ ಚಕಮಕಿಗಳಾಗಿವೆ. ಚೀನಾದ ಇತ್ತೀಚಿನ ಕ್ರಮವು ಮೂರುವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತ-ಚೀನಾ ಸಂಬಂಧಗಳು ಮುರಿದುಬಿದ್ದಿರುವುದನ್ನೂ ಮತ್ತು ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ಮಾತುಕತೆ ಆಗಿಲ್ಲದಿರುವುದುನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಎರಡೂ

