ಭಾರತದ ಕ್ಷಣ

September 12, 2023 10:24 am | Updated 10:24 am IST

ಒಮ್ಮತದ ಹೇಳಿಕೆಯ ನಿರೀಕ್ಷೆಯೇ ಇಲ್ಲದಿದ್ದಾಗ, ವಾರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಜಿ-೨೦ ಒಕ್ಕೊಟದ ಭಾರತದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯ ನಾಯಕರ ಶೃಂಗಸಭೆಯು ಸರ್ವಾನುಮತದಿಂದ ಹೊಸದೆಹಲಿ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಒಪ್ಪಿದ್ದು ದೊಡ್ಡ ಸಾಧನೆಯೇ ಸರಿ. ತಜ್ಞರು ಮತ್ತು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ನಮ್ಮ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಭಾರತದ ಸಮಾಲೋಚಕರು ಇದುವರೆಗೆ ಸಾಧಿಸಲಾಗದ್ದನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಯುಕ್ರೇನ್ ಯುದ್ಧದ ಬಗ್ಗೆ ಅತ್ತ “ಪಾಶ್ಚಿಮಾತ್ಯ” ಜಿ-೭ - ಇಯು ಬಣ ಇತ್ತ ರಷ್ಯಾ-ಚೀನಾ ಬಣ ಇಬ್ಬರನ್ನೂ ಒಪ್ಪಿಸಿ ಒಮ್ಮತದ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ರೂಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಭಧ್ರತಾ ಮಂಡಳಿಯಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ಬಣಗಳ ವೀಟೋಗಳ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಇದುವರೆಗೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ. ೨೦೨೨ರಲ್ಲಿ ಇಂಡೋನೇಷಿಯಾದ ಜಿ-೨೦ ಸಮಾಲೋಚಕರು ರಷ್ಯಾವನ್ನು ಟೀಕಿಸುವ ಉಲ್ಲೇಖಗಳೊಂದಿಗೆ ಜಂಟಿ ಹೇಳಿಕೆ ರೂಪಿಸಿದರು. ಜಿ-೭ ದೇಶಗಳು ಈ ಟೀಕೆಯನ್ನು ಸೇರಿಸುವಂತೆ ಒತ್ತಡ ಹೇರಿದವು. ಆದರೆ ಈ ಒಮ್ಮತ ಬಹುದಿನ ಉಳಿಯಲಿಲ್ಲ. ಈ ಬಾರಿ ರಷ್ಯಾದ ಬಗ್ಗೆ ಟೀಕೆಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಲು ರಷ್ಯಾ ಮತ್ತು ಚೀನಾ ಇಬ್ಬರೂ ಒಪ್ಪಲಿಲ್ಲ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನಾಯಕರ ಶೃಂಗಸಭೆಗೂ ಮೊದಲು ನಡೆದ ಯಾವುದೇ ಸಚಿವರ ಸಭೆಯೂ ಜಂಟಿ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯಾಗಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಭಾರತದ ಸಮಾಲೋಚನಾ ತಂಡವು ವಿವಾದಿತ ಯುಕ್ರೇನ್ ಬೆಗೆಗಿನ ಪ್ಯಾರಾಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು, ಉಳಿದ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಒಮ್ಮತ ಮೂಡಿಸಲು ಹೊರಟಿದ್ದು ಉತ್ತಮ ಹೆಜ್ಜೆ. ನಂತರ ಯುಕ್ರೇನ್ ಯುದ್ಧದ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ತಟಸ್ಥ ಭಾಷೆಯ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಜಿ-೭ ಒಪ್ಪಿದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಗತಿ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಇಂದಿನ ಧೃವೀಕರಣಗೊಂಡ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಇದು ಅಸಾಧ್ಯವೆಂದೇ ಭಾವಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಭಾರತದ ದೊಡ್ಡ ಶಕ್ತಿಯಾದ “ಮಧ್ಯಮ ಮಾರ್ಗ”ದ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರು ಕಳೆದ ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಜಿ-೨೦ ನಾಯಕರನ್ನು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿಸಿ ಇದಕ್ಕೆ ಭಧ್ರ ಬುನಾದಿ ಹಾಕಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು. ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಮುಖ ಹೆಜ್ಜೆಯೆಂದರೆ ರಷ್ಯಾ-ಯುಕ್ರೇನ್ ಮತ್ತು ರಷ್ಯಾ-ಪಶ್ಚಿಮದ ಕಾಳಗದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಪಕ್ಷ ವಹಿಸಲು ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲದಿದ್ದ “ಜಾಗತಿಕ ದಕ್ಷಿಣ”ದ ಜಿ-೨೦ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ನಮ್ಮೆಡೆಗೆ ಸೆಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದು. ಈ ಸದಸ್ಯರು ಭೌಗೋಳಿಕ-ರಾಜಕೀಯ ವಿಷಯಗಳ ಬದಲಿಗೆ ಜಾಗತಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಆದ್ಯತೆಯಾಗಿಸಲು ಬಯಸಿದ್ದರು. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ೮೩-ಪ್ಯಾರಾದ ದೆಹೆಲಿಯ ಜಂಟಿ ಹೇಳಿಕೆಯು ಕ್ರಿಪ್ಟೋಕರೆನ್ಸಿ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿ ಸಾಧಿಸಿತು. ಪಳೆಯುಳಿಕೆ ಇಂಧನ ಬಳಸುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಲು ಯಾವುದೇ ಗಡುವು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಲು ವಿಫಲವಾಯಿತಾದರೂ ಜಾಗತಿಕ ದಕ್ಷಿಣದಲ್ಲಿ ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ತಗ್ಗಿಸುವ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಹತ್ತು ಟ್ರಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ನಿಧಿ ಅಗತ್ಯ ಇದೆ ಎಂದು ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಯಿತು.

ಇದಲ್ಲದೆ ಈ ಬಾರಿಯ ಶೃಂಗಸಭೆ ಹಲವಾರು ಹೊಸ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟಿದೆ. ೫೫-ಸದಸ್ಯರ ಆಫ್ರಿಕನ್ ಒಕ್ಕೂಟದ ಪ್ರವೇಶವು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಅಸಮತೋಲನವನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಿದೆ. ಇದುವರೆಗೆ ಜಿ-೨೦ಯಲ್ಲಿ ಯೂರೋಪಿಯನ್ ಯೂನಿಯನ್ ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಒಕ್ಕೂಟವಾಗಿ ಸದಸ್ಯತ್ವ ಪಡೆದಿತ್ತು. ಜಾಗತಿಕ ಜೈವಿಕ ಇಂಧನ ಒಕ್ಕೂಟವು ಪಳೆಯುಳಿಕೆ ಇಂಧನಗಳ ಮೇಲೆಯೇ ಇನ್ನೂ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿರುವ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಪರ್ಯಾಯ ಇಂಧನ ಮೂಲಗಳ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ವಿತರಣೆಯೆಡೆಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಹೆಜ್ಜೆ. ಭಾರತ-ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯ-ಯುರೋಪ್ ಕಾರಿಡಾರ್ ಬೆರಗುಗೊಳಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಗೆ ಅಮೆರಿಕಾ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ್ದು, ವಿವರವಾದ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟೆ ರೂಪಿಸಬೇಕಿದೆ. ೧೨೫ ದೇಶಗಳಿಂದ ಒಂದು ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಅಧಿಕೃತ ಸಂದರ್ಶಕರನ್ನು ಸೆಳೆದ, ೬೦ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ೨೦೦ ಸಭೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿ ಒಂದೂರಿನ ಜಿ-೨೦ ಸಭೆಗಳ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಮುರಿದ ಭಾರತದ ಪ್ರಯತ್ನವು ವಿಶಿಷ್ಟವಾದುದು ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ವೆಚ್ಚ ತಗುಲುವುದರಿಂದ ಭವಿಷ್ಯದ ಜಿ-೨೦ ಸಭೆಗಳ ಆತಿಥ್ಯ ವಹಿಸುವ ದೇಶಗಳು ಇದನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸುತ್ತವೆಯೇ ಎಂದು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಿದೆ. ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಮಿಗಿಲಾಗಿ ಭಾರತ ಜಿ-೨೦ಯನ್ನು ಜನರ ಬಳಿಗೆ ಕೊಂಡೊಯ್ದು ಜನಪ್ರಿಯಗೊಳಿಸಿದೆ. ಇದುವರೆಗೆ ಇದನ್ನು ವಿಶ್ವನಾಯಕರು ಒಂದೆಡೆ ಸೇರಿ ಜಟಿಲ, ರಹಸ್ಯ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸುವ ನೀರಸ ಸಭೆಯಾಗಿಯಷ್ಟೇ ನೋಡಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ನಿರ್ಧಾರಗಳ ಅನುಷ್ಠಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಪರಿಶೀಲನೆ ಕೂಡ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ, ಜಗತ್ತಿಗೆ ಇದು ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ತರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಇದರ ಮೇಲಿದ್ದ ಆರೋಪ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಭಾರತವು ತನ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಡುವ ಮೊದಲು ನವೆಂಬರ್‌ನಲ್ಲಿ ವರ್ಚುವಲ್ “ವಿಮರ್ಶಾ” ಸಭೆಯನ್ನು ನಡೆಸುವ ಮೋದಿಯವರ ನಿರ್ಧಾರವು “ಭಾರತದ ಜಿ- 20 ಕ್ಷಣ”ವಾದ ಈ ವಾರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ನಿರ್ಧಾರಗಳ ಅನುಷ್ಠಾನದ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಲು ಒಂದು ಅವಕಾಶವಾಗಿದೆ.

This is a Premium article available exclusively to our subscribers. To read 250+ such premium articles every month

You have exhausted your free article limit. Please support quality journalism.

You have exhausted your free article limit. Please support quality journalism.

X The Hindu operates by its editorial values to provide you quality journalism.

X You have read {{data.cm.views}} out of {{data.cm.maxViews}} free articles.

X This is your last free article.