September 07, 2023 09:42 am | Updated 09:43 am IST

ADVERTISEMENT

ಇಂಡಿಯಾ ಮತ್ತು ಭಾರತ ಎಂಬ ಎರಡೂ ಹೆಸರುಗಳು ದಶಕಗಳಿಂದ ದೇಶಪ್ರೇಮಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿವೆ. ಆದರೆ ಈಗ ಸಂಕುಚಿತ ರಾಜಕೀಯ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಈ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಹೆಸರುಗಳನ್ನೇ ಅಸ್ತ್ರವಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಕೇಂದ್ರದ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದ ಸರ್ಕಾರವು ಕೆಲವು ಅಧಿಕೃತ ಸಂವಹನ ಮತ್ತು ದಾಖಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯಾದ ಬದಲಿಗೆ ಭಾರತ ಎಂದು ಬಳಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ. ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಈ ಅಭ್ಯಾಸ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ‘ಇಂಡಿಯಾ, ಅರ್ಥಾತ್ ಭಾರತ,....’ ಎಂದು ಸಂವಿಧಾನವು ದೇಶವನ್ನು ಹೆಸರಿಸುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಈ ಹೆಸರುಗಳ ಬಳಕೆಯು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸಂಧರ್ಭೋಚಿತವಾಗಿದೆ. ಭಾರತ ಎಂಬ ಹೆಸರು ಪ್ರಚೋದಿಸುವ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ನೆನಪುಗಳನ್ನು ಯಾರೂ ಅಲ್ಲಗಳೆಯಲಾರರು. ಆದರೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಅಭಿಯಾನವು, ಈ ಎರಡೂ ಹೆಸರುಗಳು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇರಲಾರವು ಎಂಬಂತೆ, ಇಂಡಿಯಾ ಹೆಸರನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸುವುದಕ್ಕೇ ಹೆಚ್ಚು ಒತ್ತು ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಈ ವಾದದ ಪ್ರಕಾರ ಇಂಡಿಯಾ ಎಂಬುದು ವಿದೇಶಿ ಹೇರಿಕೆಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಘನತೆಗೆ ಅದು ಸೂಕ್ತವಲ್ಲ. ಆದರೆ ಭಾರತವು ಪ್ರಾಚೀನ ಮೂಲದ್ದು, ಇದು ಭಾರತದ ಆಧುನಿಕ ಗಣರಾಜ್ಯದ ಭೌಗೋಳಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಭೂದೃಶ್ಯವನ್ನು ಮೀರಿದೆ. ಆ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ, ಎರಡೂ ಹೆಸರುಗಳು ಈ ನೆಲದ ರಾಷ್ಟ್ರ ನಿರ್ಮಾಣ ಪ್ರಯಾಣದ ಉತ್ಪನ್ನವೇ ಆಗಿವೆ. ಬಹು ಜನಾಂಗೀಯ, ಭಾಷಿಕ ಮತ್ತು ಆನುವಂಶಿಕ ವೈವಿಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಮತ್ತು ಸಹಸ್ರಮಾನಗಳ ವಲಸೆ ಮತ್ತು ಮಾನವ ಸಂವಹನ ಪ್ರವಾಹಗಳ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ರೂಪುಗೊಂಡಿರುವ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ದೇಶಿ-ವಿದೇಶಿಯನ್ನು ಬೇರ್ಪಡಿಸಲು ಹೊರಡುವುದು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಬಿರುಕುಗಳನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುವುದು ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೇನನ್ನೂ ಮಾಡದು.

ಈ ಪ್ರಹಸನಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಗಮನ ನೀಡುವ ಅವಶ್ಯಕತೆಯೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಪ್ರತಿಪಕ್ಷಗಳ ಆತುರಗೇಡಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಇದೇನೋ ದೇಶದ ಅಸ್ಮಿತೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎಂಬಂತೆ ದೊಡ್ಡದು ಮಾಡಿತು. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸ್ವಯಸೇವಕ ಸಂಘ ಭಾರತ ಎಂಬ ಹೆಸರನ್ನೇ ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚು ಬಳಸಬೇಕು ಎಂದು ಬಹುವರ್ಷಗಳಿಂದ ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡುತ್ತಾ ಬಂದಿದೆ. ಆದರೆ ಪ್ರತಿಪಕ್ಷಗಳ ಒಕ್ಕೂಟವು “ಇಂಡಿಯಾ” ಎಂದು ಹೆಸರಿಟ್ಟುಕೊಂಡಿರುವುದು ಬಿಜೆಪಿ ಸರಕಾರದ ಈ ಮರುನಾಮಕರಣ ಪ್ರಹಸನವನ್ನು ಪ್ರಭಾವಿಸಿರಬಹುದು. ಈ ಪ್ರಹಸನವು ದೇಶದ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಹೆಮ್ಮೆಯನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವ ಬದಲು, ಅದರ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಮತ್ತು ಮೃದು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಅಲ್ಲಗಳೆಯುತ್ತದೆ. ಭಾರತ ಎಂಬ ಪದ ಅನೇಕ ಭಾರತೀಯ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಜನಪ್ರಿಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ರಾಜಕೀಯ, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಹಿತ್ಯಕ ನುಡಿಗಟ್ಟಿನ ಭಾಗವಾಗಿದೆ. ಅಂತೆಯೇ ದೇಶದ ಒಳಗೆ ಮತ್ತು ಹೊರಗೆ ಅದರ ಪ್ರಗತಿ ಬಯಸುವ ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ಮಂದಿ ಇಂಡಿಯಾ ಎಂಬ ಹೆಸರು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ಪದಗಳ ಬಳಕೆಯ ಸಂಧರ್ಭ ಮತ್ತು ಬಳಸುವ ಜನ ಬೇರೆ ಆಗಿರಬಹುದು, ಆದರೆ ಇವೆರಡೂ ಪದಗಳು ಉದ್ದೀಪಿಸುವ ಭಾವ ಒಂದೇ. ಹಾಗಾಗಿಯೇ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿದು, ಮತ್ತೊಂದನ್ನು ಕೈಬಿಡುವುದು ಸಲ್ಲ. ಈ ಎರಡೂ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಎದುರಾಬದುರು ನಿಲ್ಲಿಸುವ ಒಂದು ದಾರಿ ತಪ್ಪಿದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಹೋರಾಟದ ಅನ್ವೇಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿನ ನಿವಾಸಿಗಳ ನಡುವಿನ ಬಾಂಧವ್ಯಕ್ಕೆ ಧಕ್ಕೆ ತರಬಾರದು. ಇಂಡಿಯಾ ಮತ್ತು ಭಾರತ ಎಂದಿನಂತೆ ಸಹಬಾಳ್ವೆ ನಡೆಸಲಿ.

This is a Premium article available exclusively to our subscribers. To read 250+ such premium articles every month

You have exhausted your free article limit. Please support quality journalism.

You have exhausted your free article limit. Please support quality journalism.

X The Hindu operates by its editorial values to provide you quality journalism.

X You have read {{data.cm.views}} out of {{data.cm.maxViews}} free articles.

X This is your last free article.