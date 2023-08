ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಅನ್ಯಾಯ

August 05, 2023 11:19 am | Updated 11:19 am IST

ಜ್ಞಾನವಾಪಿ ಮಸೀದಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಪುರಾತತ್ವ ಸರ್ವೇಕ್ಷಣಾ ಇಲಾಖೆ (ಎಎಸ್ಐ) ಸಮೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸಬೇಕು ಎಂಬ ಕೆಳಹಂತದ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಆದೇಶವನ್ನು ಎತ್ತಿಹಿಡಿಯುವುದರೊಂದಿಗೆ ಅಲಹಾಬಾದ್ ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಪೂಜಾ ಸ್ಥಳದ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವ ಗುಟ್ಟಾದ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸಿರಬಹುದು. ಜುಲೈ ೨೧ ರಂದು ಎಎಸ್‌ಐ ಸಮೀಕ್ಷೆಗೆ ಆದೇಶ ನೀಡಿದ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಮತ್ತು ವಾರಣಾಸಿ ಜಿಲ್ಲಾ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಮಸೀದಿ ಆವರಣದೊಳಗೆ ಕೆಲವು ದೇವತೆಗಳು ಮತ್ತು ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಪೂಜಿಸುವ ಹಕ್ಕನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಲು ಕೆಲವು ಹಿಂದೂ ಭಕ್ತರು ಹೂಡಿರುವ ಮೊಕದ್ದಮೆಯು ಎಲ್ಲಾ ಪೂಜಾ ಸ್ಥಳಗಳ ಸ್ಥಾನಮಾನವನ್ನು ಆಗಸ್ಟ್ ೧೫, ೧೯೪೭ರಂತೆ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸುವ ಆರಾಧನೆಯ (ವಿಶೇಷ ನಿಬಂಧನೆಗಳು) ಕಾಯ್ದೆ, ೧೯೯೧, ಅಡಿ ನಿರ್ಬಂಧಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಈ ಹಿಂದೆ ತೀರ್ಪು ನೀಡಿತ್ತು. ಈ ಮೊಕದ್ದಮೆಯು ಕೇವಲ ಆರಾಧನೆಯ ಹಕ್ಕು ಕೇಳುತ್ತದೆಯೇ ಹೊರತು ಈ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ದೇವಸ್ಥಾನ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಕೋರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ತರ್ಕವನ್ನು ನ್ಯಾಯಾಲಯ ನೀಡಿತು. ಆದರೆ ಈ ನಿಲುವಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಕೆಡವಲಾದ ಹಿಂದೂ ದೇವಾಲಯದ ಮೇಲೆ ಜ್ಞಾನವಾಪಿ ಮಸೀದಿಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆಯೇ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಪುರಾತತ್ವಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರಿಂದ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಮೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಕೋರಿ ಹಿಂದೂ ಭಕ್ತರು ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ಎಎಸ್ಐ ಮೂಲಕ ಪ್ರಸ್ತುತ ಫಿರ್ಯಾದಿಗಳಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲದ ಅಧಿಕೃತ ಸಾಕ್ಷ್ಯವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವ ಈ ತಂತ್ರವನ್ನು ಎರಡೂ ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳು ಅನುಮೋದಿಸಿವೆ. ಜಿಲ್ಲಾ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಆದೇಶವು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ವರದಿಯು ಈ ಪ್ರಕರಣದ ಬಗ್ಗೆ “ನಿಜವಾದ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು” ಹೊರತರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯಯುತ ಮತ್ತು ಸಮಂಜಸವಾದ ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಬರಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ. ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಒಳಪಡುವ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸುವ ಮೊದಲು ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ತಜ್ಞರ ಸಾಕ್ಷ್ಯವನ್ನು ಕೇಳುವಂತಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಫಿರ್ಯಾದಿಗಳ ಪರವಾಗಿ ಸಾಕ್ಷ್ಯವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಎಲ್ಲಾ ಆಕ್ಷೇಪಣೆಗಳನ್ನು ಹೈಕೋರ್ಟ್ ವಜಾಗೊಳಿಸಿದೆ.

ಮಾ ಶೃಂಗಾರ ಗೌರಿ, ಗಣೇಶ, ಹನುಮಾನ್ ಮತ್ತು ಇತರ “ಗೋಚರ ಮತ್ತು ಅಗೋಚರ” ದೇವತೆಗಳನ್ನು ಪೂಜಿಸುವ ಹಕ್ಕು ಬೇಕೆಂಬುದು ಮೊಕದ್ದಮೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಾಗಿರುವಾಗ, ಕಂಬಗಳು ಮತ್ತು ಗೋಡೆಗಳ ಕಾಲಮಾನವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಕಲಾಕೃತಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡುವುದು ಏಕೆ ಅಗತ್ಯ ಎಂಬುದನ್ನು ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳು ಪರಿಗಣಿಸಿಲ್ಲ. ಈ ಪ್ರಕರಣವು ೧೯೪೭ರ ಆಗಸ್ಟ್ ೧೫ರ ಮೊದಲು ಮತ್ತು ನಂತರ ಈ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂ ದೇವತೆಗಳನ್ನು ಪೂಜಿಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು ಎಂಬ ಪ್ರತಿಪಾದನೆಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ಮತ್ತು ಈ ದೇವತೆಗಳ ದೈನಂದಿನ ಪೂಜೆಯು ೧೯೯೦ರವರೆಗೆ ನಡೆಯುತ್ತಿತ್ತು ಮತ್ತು ೧೯೯೩ರ ನಂತರ ಪ್ರತಿವರ್ಷ ಒಂದು ದಿನ ಇಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ ಅನುಮತಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂಬುದು ಮೊಕ್ಕದ್ದಮೆ ಹೂಡಿರುವವರ ವಾದ. ಸಮೀಕ್ಷೆಗೆ ಮನವಿ ಮತ್ತು ಮಸೀದಿಯ ಹಿಂದಿನ ರಚನೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಎತ್ತುವ ಉದ್ದೇಶವು ಮಸೀದಿಯ ಸ್ವರೂಪ ಬದಲಾಯಿಸಲು ಸೂಕ್ತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವ ಗುಪ್ತ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಮಸೀದಿಯ ಆವರಣವನ್ನು ‘ಅಡ್ವೊಕೇಟ್-ಕಮೀಷನರ್’ ಅವರಿಂದ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿಸಲು ನೀಡಿದ ಹಿಂದಿನ ಆದೇಶವು ಬಹುಶಃ ಕಾರಂಜಿಯನ್ನು ‘ಶಿವಲಿಂಗ’ ಎಂದು ಕರೆಯುವ ಹಂತಕ್ಕೆ ತಂದಿತು. ಮುಸ್ಲಿಮರ ಆರಾಧನಾ ಸ್ಥಳಗಳ ಕುರಿತು ಪ್ರೇರಿತ ದಾವೆಗಳನ್ನು ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುತ್ತಿರುವುದು ದುರದೃಷ್ಟಕರ. ಇಂತಹ ಪ್ರತಿ ಅರ್ಜಿಯು ಕಾನೂನು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ದುರುಪಯೋಗದಿಂದ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಅನ್ಯಾಯದ ಭೀತಿಯನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕುತ್ತದೆ.

This is a Premium article available exclusively to our subscribers. To read 250+ such premium articles every month

You have exhausted your free article limit. Please support quality journalism.

You have exhausted your free article limit. Please support quality journalism.

X The Hindu operates by its editorial values to provide you quality journalism.

X You have read {{data.cm.views}} out of {{data.cm.maxViews}} free articles.

X This is your last free article.